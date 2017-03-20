自由開講》躺著也中槍的台肥

一級嘴砲技術士

上週五，立委劉建國為了肥料一包漲價50元而開了一場記者會，原本一包40公斤350元的肥料現在漲到了400元，希望政府共體時艱，提醒政府不要離農民越來越遠，別在菜價低迷的時候調整肥料價格。

聽到這裡我總是感慨，這些手握麥克風替農民發聲，呼籲政府不要離農民越來越遠的民意代表，其實你們距離農民也是挺遙遠的。

身為農業從業人員，我想提醒一下劉立委，台肥的肥料並不是「原本只要350元」，那一包原價是700元，由政府補貼一半價差，因此你才能拿到350元的價格。說得更白一點，就是那一包40公斤的肥料，農民和納稅人各付了一半的費用。

台灣並不產尿素和磷鉀礦，所有的肥料皆是必須由國外進口，若是比對原料的國際期貨價格，應該不難發現台灣市售肥料價格與國際行情有很大的落差。台灣的冬季和春季向來都是菜價低迷的時候，每年都是，因為這個時節的氣候相對平順，蔬菜盛產而島內需求量不變的情況下，菜價的低迷只是市場供應大過需求的現象。

台灣的冬季和春季向來都是菜價低迷的時候，因為這個時節的氣候相對平順，蔬菜盛產而島內需求量不變的情況下，菜價的低迷只是市場供應大過需求的現象。（圖：作者提供）

特地開一場記者會去怪台肥每包漲價50元，那是地方議員在幹的事，身為堂堂國會立委，或許對產業的格局與想像可以再宏觀一點。

以前的日本也遇到菜價低迷的問題，後來靠著計畫性生產，以及良好的冷鍊儲運系統，陸續將日本本土的農產品外銷到香港、新加坡等沒有農業、又具有高消費實力的地方，波菜、青蔥、芽菜類都是近年主力外銷蔬菜，不但緩解國內的市場壓力，也為地方的農民找到新的財路。或許，這個模式就是我們可以學習的地方。

我們的農產品能否達到國際認證標準？我們的生鮮處理、冷鏈物流能力是否已經具備？海外的市場情報有沒有人去蒐集？我們種的是否就是人家要的蔬菜品項？我們的檢疫、法規是否有需要修正的地方？

我想，若是要帶領農民賺錢，身為一個國會過半的執政黨立委，你有很大的空間可以發揮，你也有很多的事情要處理，而不是去爭吵「肥料應該幾塊錢」這種對產業沒有任何幫助的事。

（作者為農業從業人員）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com