自由開講》連戰還能得到什麼？

李道勇

據報導，國民黨榮譽主席連戰原打算今年5月中國行，遭到取消。《上報》報導，連戰中國行受阻的原因之一，很可能是國民黨正在舉行的黨魁選舉，七位角逐激烈，在局勢未明之前，北京方面想要保持距離，以免介入國民黨內鬥，我看未必。

國民黨榮譽主席連戰原打算今年5月中國行，遭到取消。（資料照，記者郭安家攝）



從連戰在2005年到2014年間高達15次參訪中國，主要是在胡錦濤主政時期，不過，自以連戰為中心的政商關係，即被視為兩岸間最大買辦系統。2015年9月，連戰最後一次訪中，馬政府公開抵制、郝柏村唱反調，連戰還是去了北京，參加中國九三大閱兵，視察當年，他參選96年總統、副總統時，飛越頭上的飛彈。



連戰「朝貢」那麼多，想得到什麼「賞賜」？無非想獲得習近平的「封禪」成為藍軍與統派的共主，甚至傳授其子連勝文衣缽，冀圖以首都市長為臺階，一步登天，孰不知，民眾對公平正義的訴求，引發「公民不服從」運動，矛頭指向「兩岸交流紅利分配的扭曲」，在服貿的程序爭議中透過「太陽花學運」爆發，並冒出「第三勢力」與「柯文哲現象」，在2014年的9合1大選中淹沒國民黨，連勝文也隨連戰被邊緣化。



但「百足之蟲，死而不僵」，政黨輪替，雄霸兩岸買辦政治市場的「連家軍」並沒此低迷？連勝文在去年8月，還帶著一群台灣年輕企業家前往上海交流，頗有「連家軍」再起的雄心。



從連戰父親連震東，二戰後，擔任台北州接收委員會主委，上下其手，過世未繳遺產稅。2014年，連戰所持有的建物、土地，可能超過千億元。連戰還「食碗內說碗外」，「聯共制台」以藍軍共主自居，在中國國台辦被整改期間，也許收歛低調些許，但連戰父子的剩餘價值還在，中國共產黨不會將「連家軍」當廢棄物棄置的。

（作者為城 南文史工作室）

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