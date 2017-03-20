博硯「說」法》台灣是警察國家也不是一天兩天的事

我國雖然已經號稱法治國家，但是難脫於威權統治。國家利用提高見警率的作法，讓民眾感受到安全，實際上也讓民眾感受到公權力的壓抑，更讓警察工時過長。而這些都有賴警察任務與角色的轉變來做改善。

胡博硯／東吳大學法律學系副教授

客委會主委李永得於臺北轉運站遭警察隨機臨檢，嗣後於個人臉書上抱怨台北市變成了警察國家，此文一出引起軒然大波，而臨檢李主委的臺北市警察局保安大隊也立即公布錄影帶回應，從影片中可以發現，李主委從頭到尾雖然不悅的跟警察理論，卻也沒有表明自己是部會閣員的身分，顯現出李主委是個謙謙君子。但李主委經過此事才意識到台灣是一個警察國家，這就有點慢了。

客委會主委李永得於臺北轉運站遭警察隨機臨檢，嗣後於個人臉書上抱怨台北市變成了警察國家，此文一出引起軒然大波。（資料照，記者王藝菘攝）

在這則新聞爆發出來前，週六晚上苗栗縣警察局對於苗栗市區重要道路及KTV、酒店、電玩、PUB「封城」大掃蕩，共臨檢40處場所，共查獲毒品案32件32人（海洛因11.91公克、安非他命25.06公克、K他命49.53公克）、未成年嫌犯1件1人、公共危險案9件9人、其他刑案10件10人。

為了這樣封城式的臨檢，出動了苗栗各分局共百餘位員警，顯然，週六當夜在苗栗市區要遇到警察的機率非常高，但這樣的作法有人質疑其合法性嗎？還是說，結果論英雄，由於苗栗縣警察局當天的成果豐盛，可以抵上一切。又，在今年二月之前，常有員警於台北市區街頭在機車騎士停等紅綠時進行隨機式的酒測，此一作法後經警政署發文各機關禁止。

週六（19）晚上苗栗縣警察局對於苗栗市區重要道路及KTV、酒店、電玩、PUB「封城」大掃蕩。（資料照，記者張勳騰翻攝）

事實上，上述作法都違反了《警察職權行使法》的規定。而在車站臨檢一事，司法院大法官釋字第535號解釋之理由書指出：

「 警察人員執行場所之臨檢勤務，應限於已發生危害或依客觀、合理判斷易生危害之處所、交通工具或公共場所為之。」

不僅是要在公共場所，而且還必須要是已發生危害或依客觀、合理判斷易生危害場所。而這個解釋，在《警察職權行使法》第11條有更精確的規定：

「警察於公共場所或合法進入之場所，得對於下列各款之人查證其身分： 一、合理懷疑其有犯罪之嫌疑或有犯罪之虞者。 二、有事實足認其對已發生之犯罪或即將發生之犯罪知情者。 三、有事實足認為防止其本人或他人生命、身體之具體危害，有查證其身 分之必要者。 四、滯留於有事實足認有陰謀、預備、著手實施重大犯罪或有人犯藏匿之 處所者。 五、滯留於應有停（居）留許可之處所，而無停（居）留許可者。 六、行經指定公共場所、路段及管制站者。 前項第六款之指定，以防止犯罪，或處理重大公共安全或社會秩序事件而 有必要者為限。其指定應由警察機關主管長官為之。」

昨日李主委被臨檢之時，警察即指出其權限是基於該法第六款，然而，第六款就是要符合大法官所解釋的「已發生危害或依客觀、合理判斷易生危害之要求」。由於近年來國際恐怖活動頻繁，車站、機場於是成為重點巡邏區域，臨檢狀況頻繁，上述法條規定臨檢場所必須屬「指定公共場所」，由於此一指定係由警察機關首長於勤務時指定，因此遍查網路資料也不得而知。但在實務上，發生較多爭議的其實是因外型被警察認定可疑而被臨檢，此點也是李主委提出之質疑。

受臨檢者不是不可以和警察理論，依據《警察職權行使法》之規定，被盤查人可向警察提出異議，如果警察認為認為該異議有理由者，應立即停止或更正執行行為，這也說明了昨天的爭執，其實都在法律規範的範圍內。

不過，這是指一般人民均可自由進出之場所，倘若該場所為維持秩序訂有一定之規則，入內者必須要配合檢查呢？最常見的，如進入法院的檢查，此點並不在所謂的警察職權行使，而是機關的公務管理措施，則另當別論。

真正的問題在於，我國雖然已經號稱法治國家，但是難脫於威權統治。國家利用提高見警率的作法，讓民眾感受到安全，實際上也讓民眾感受到公權力的壓抑，更讓警察工時過長。而這些都有賴警察任務與角色的轉變來做改善。