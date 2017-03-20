自由開講》法庭直播可以達到公開審判的目的

李克

日前法官協會強調：《公開審判不當然等於法庭直播、司改國是會議宜慎思》。司改國是會議第4分組，所列出的案例類型有: 地方法院、高等法院以及高等行政法院、智慧財產法院第一、二審案件，有關：（1）民刑事選舉案件、（2）刑事貪瀆案件、（3）危害公眾利益（例如重大經濟案件）、（4）弱勢族群及邊緣文化的訴訟和集體訴訟、（5）高度憲政爭議及政治重大矚目案件以及（6）高等行政法院所有案件，尤其食品安全、環境保護、及稅法案件等。就是因為人民不滿司法體系保守、官僚、不信任與不公正度，所以才有殷殷期盼改革的聲音！

就是因為人民不滿司法體系保守、官僚、不信任與不公正度，所以才有殷殷期盼改革的聲音！（資料照，記者叢昌瑾攝）

第4分組本月十日決議，請司法院研究一、二審法院（事實審）能否對於部分與公益相關的案件直播開庭過程，卻引發法官協會、檢察官協會反彈，分別發聲明指事實審與最高法院及憲法法庭的「法律審」不同，事實審為釐清案件事實，須傳喚證人、鑑定人等，這些人面對鏡頭恐有壓力，影響出庭意願，即使出庭也不敢暢所欲言，因為法庭外不知道有多少人、什麼樣的人正盯著直播看，甚至被告也可能因為直播形同遭受「全民公審」；此外，司法院也不贊成事實審法庭直播。

前大法官許玉秀日前投書強調，該組的決議是「不同意事實審一概不可以直播」，並非主張事實審任何案件都要直播。至於被告可能被全民公審的質疑，許玉秀提出反向思考，指出若被告是遭受冤屈的，直播對他而言可說是全民當他的後盾。從案例類型研究發現，三一九槍擊案所衍生的選舉訴訟，就是以直播方式公開審理，之後也弭平了爭議，使社會恢復平靜，這個經驗告訴我們，縱使沒有立法，我國也已經有事實審法庭直播的經驗了。前年食品安全案件的判決，引起人民高度質疑，甚至刑事法學的林鈺雄教授都公開質疑，如果食安案能夠以直播方式公開審理，也不至於加深人民對司法不信任度！

在第二組通過大法官增加受理裁判違憲審查類型之後，勢必增加大法官的工作量，所以改革對目前所有被改革的對象都會反彈，人之常情，但為國家人民好，公開、透明是建立司法信賴的必要條件，許玉秀認為法庭直播不是為了監督法官，或者說不只是為了監督法官，全心全力地投入這一次的司改國是會議，就相關議案利弊得失充分進行討論當然應該，因為我們對法官們的判決，也是有審慎評估各種證據的期待！

法協認為現行法院審判程序或判決書除依法不得公開者外，均已公開，任何人可隨時旁聽觀察，法庭並有全程錄音，得供檢視法官審理個案的態度。許玉秀認為判決書的製作和法庭程序的進行並非完全一致，錄音和錄影的差別，也不需要爭辯；難道錄音就不會洩漏隱私，錄影才會？如果人民已經滿意於目前的狀況，怎麼會有這個議題？公開審判不當然等於法庭直播，但法庭直播可以達到公開審判的目的。現代科技可以幫忙做到這點，滿足更多人民知的權利，筆者認為縱使司改國是會議結論僅具建議性質，但憑司法人的愛心良知為國為民戮力以赴，重建司法的信心，這才是司改國是會議最終的目的。

（作者為退休人員）

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