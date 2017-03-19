自由開講》賽事可以分級 責任不能分割

高堂堯

中華隊經典賽兵敗首爾，引發國內輿論漫天砲火，包括中職球團在內，砲口都對準長期壟斷國家隊組訓權、卻始終徵召情搜不力的棒協，棒協也不斷反擊並倡議與中職合組「國家隊公司」，試圖敉平紛爭。

中華隊經典賽兵敗首爾，引發國內輿論漫天砲火，包括中職球團在內，砲口都對準長期壟斷國家隊組訓權、卻始終徵召情搜不力的棒協。（資料照，記者方賓照攝）

所幸在新任體育署長林德福協調下，棒協終於點頭答應，依「賽事分級」原則，未來包括經典賽、十二強賽和奧運，三大以職棒球員為主體的一級賽事，組訓賽權都交付中職。

筆者聞訊後想說的是，能力越強，責任越大。

2013年經典賽三場台中預賽，棒協進帳6千萬元票房，打進八強後的主辦單位官方分紅，也收入近千萬；下屆經典賽資格賽和預賽若再度登台且打出佳績，勢必會再度創造可觀的票房等盈收和熱潮，只是屆時將由中職接收這些獲利和正面效應。

希望中職聯盟和球團能夠體認到，國人和球迷輿論支持你們承接一級大賽主導權，無非是企求你們拿出職業級的格局和資源，組織強度符合最高賽事層級的國家隊，讓台灣棒球再度名揚國際、凝聚民心士氣，而非在你們和棒協難看到國外去的惡質錢鬥中選邊站。

此外，職棒乃各級棒運的火車頭，大聯盟在經典賽規章中明訂，各國的分紅收入必須有半數投入棒運推廣工作，中職今天稍早也回應表示將研擬回饋基層棒運。

但對照於上述棒協在經典賽期間的龐大收益，誠如中職工會理事長胡金龍所言，中職未來除了在參賽球員的出場費、保險、分紅和食宿服務等權益上，必須要有合理提升照顧，回饋基層機制可不能再只是現行的「回饋列車」、請球星下鄉送送球具，或由球團各行其事、辦辦少棒賽那麼簡單了，應該在聯盟政策面具體化，將拉抬棒球風氣和掖助基層資源納為重點經營目標。

總之，賽事可以分級，社會責任可不能分割，相信過去總愛強調「經營職棒是為了盡社會責任、每年虧損也要堅持」的中職，一定做得到。

（作者為文字工作者）

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