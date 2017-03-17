一路向南》印度不只一個！

正如外界常以大象形容印度，不僅是步伐緩慢，也是比喻其大。印度除了地大人多的特質外，因時空因素與發展背景使得語言、宗教、人種皆具有高度的多樣性。所以有人形容印度文化就像是綜合香料，其實是不同小元素所集合而成的。正由於印度是一個多元元素交織的社會，所以其文化也顯得豐富及有趣，但對外人而言，卻也增加認識印度的困難度。

方天賜／清華大學通識中心助理教授、董玉莉／印度尼赫魯大學教育博士候選人

幾年前還在印度居住時，常有來訪的朋友詢問，「印度天氣這麼熱，要準備什麼樣的衣服比較便利？」「很熱」似乎是外界對於印度最常見的既定印象之一，卻也是迷思。因為，印度國土面積廣大，並不是所有地區都常年高溫，也不是只有單一氣候類型。固然印度大部分地區的氣溫都偏高，但其氣候是因地因時而有所差別。以首都德里而言，其緯度比台灣還北，冬季的最低溫常在攝氏五度以下，2006年還出現零度的記錄。北印度在冬季更常有酷寒，甚至凍死人。當年在印度租屋時，便曾看到設有壁爐的房子。初見時還以為是裝飾品，後來才知確實有此需要。

這讓我回想起某次台印雙邊會議後的晚宴中，與會人士達成的結論竟是：「印度不只一個！」

印度首都德里，緯度比台灣還北，冬季的最低溫常在攝氏五度以下。（Zee News）

因為大家討論後認為，印度各地民情環境不同，根本不是單一國家，其實是好幾個國家。正如外界常以大象形容印度，不僅是步伐緩慢，也是比喻其大。印度除了地大人多的特質外，因時空因素與發展背景使得語言、宗教、人種皆具有高度的多樣性。所以有人形容印度文化就像是綜合香料（Masala），其實是不同小元素所集合而成的。正由於印度是一個多元元素交織的社會，所以其文化也顯得豐富及有趣，但對外人而言，卻也增加認識印度的困難度。

語言方面，印度便有著極大的多樣性。印度迄今尚無統一的國家語言。許多朋友常會好奇詢問筆者是否會講「印度話」？但事實上，並沒有一種語言被印度獨尊為「印度話」，所以我們在英文中找不到「印度話」這個單字，與「英語」、「中文」、「韓文」等對應字大不相同。印度迄今有高達22種的官方語言，最普遍的是印地語（Hindi），約有41%的人口使用，但還不到總人口半數。我們常見的寶萊塢電影便多是以印地語發音。其次的孟加拉語（Bengali） 也只有8.1%的使用人口，這也是文豪泰戈爾的母語。

在制定憲法時，立憲者確實想將印地語推廣成為國家語言，但實施後遭非印地語區的反對。印度古吉拉特高等法院（Gujarat High Court）在2010年的一項判決更明白指出，印地語雖然是最多印度人使用的官方語言，但並非是印度的國家語言。所以，到目前為止印度其實沒有統一的「印度文」或「印度語」。

印度現行通用紙鈔，也反應了印度語言的這種特性。鈔票的正面是以印地語及英語列印，但背面則加註了另外15種印度區域語言。所以鈔票上總共有17種文字，成為世界上最多文字的鈔票。

印度鈔票的正面是以印地語及英語列印。圖為10盧比鈔票正面。（Colourbox）

印度紙鈔背面加註了另外15種印度區域語言。圖為10盧比鈔票背面。（FeaturePics.com）

在上述的背景下，來自不同地區的印度人有時候反而無法以「印度的語言」彼此溝通。印度國會中，便提供印地語、英語及其它27種地方語言的即席翻譯。所以當印度國會議員在發言時，便常見其他議員戴上耳機。印度大學內也有此現象。筆者之一就讀的印度大學中，便因為同學來自印度各地，英語反而成為印度大學最主要的授課媒介及溝通語言。但英語其實不在印度的22種官方語言之列。全印度也只有一成民眾可以說寫英文。印度電影《救救菜英文》（English Vinglish）中的主角，便是不會說英文的中產階級家庭婦女，多少也反映了當代印度社會的現況。

就人口論，印度更是世界第二的大國。最近剛舉行地方大選的北方省，就有二億多人口。若把它當成一個國家，可以排到世界第六位。

從人口組成來看，常將印度人區分為亞利安人（Indo-Aryan） （約佔72%）、達羅毗荼人（Dravidian）（佔25%）、蒙古人種（Mongoloid）等。從外觀粗略地來看，亞利安人的外型較為高大、膚色較白，達羅毗荼人的膚色相對較黑。至於蒙古人種則和我們東亞長相類似。印度東北地區以及錫金等地的居民，從外觀上看，便相當接近藏人或緬人。筆者在印度工作時，辦公室有幾位來自印度東北地區的印度僱員，國內訪賓初次見面時，便常誤以為他們是台灣人，開口便用中文打招呼。但若有機會到印度喀什米爾一帶，就會發現當地人因地緣關係，反而與巴基斯坦、中亞一帶的居民長相接近。

就宗教而言，印度是印度教、佛教、錫克教、耆那教的發源地。根據最近的人口統計資料，印度宗教人口的組成為印度教（79.8％）、伊斯蘭（14.2％）、基督教（2.3%）、錫克教（1.7%）、佛教（0.7%）、耆那教（0.4%）等。印度憲法在前言中開宗明義地表示，印度是一個世俗主義國家。因此各宗教享有平等地位。印度教雖為印度最主要的宗教，但因為實行種姓制度，其實又可將教徒區別成不同族群，而非單一群體。

印度是一個世俗主義國家。因此各宗教享有平等地位。印度教雖為印度最主要的宗教，但因為實行種姓制度，其實又可將教徒區別成不同族群，而非單一群體。（圖：網路）

換言之，印度雖然集合成一個國家，但各地都自有其獨特風土民情。印度人自己將這種現象稱為「多元合一.」（Unity in Diversity）。

美國學者白魯恂（Lucian Pye）曾形容中國不是一個國家，而是佯裝成國家的文明。同理似也可以用在印度身上。與其說印度是個國家，不如說是一種文明特色。但若與「書同文、車同軌」的中國相比，印度的複雜性更高。 面對印度的多樣性，在發展台印關係時，或許便應參酌幾項原則。

首先是需要強化對印度的研究及系統性的認識。

曾有學界朋友半開玩笑地說，在新南向政策推動後，台灣頓時出現許多南亞及東南亞專家。這反應了更多人對印度有興趣，也算是好現象。但台灣的大專院校中，目前仍無印度研究系所，無法持續培養印度相關人才，是發展台印關係的長期隱憂。教育部正鼓勵大學辦理印度密集專班，也提供獎學金選派學子前往印度留學，或可疏解燃眉之急。但政府若將發展台印關係視為戰略性目標，自然就應該要有與之配套的具體作為，而非止於發獎學金等短期戰術。談論多時的新南向國家級智庫尚未成形，大學的角色益顯得重要。在大專院校中設立新系所牽涉到教育資源重分配、國家與社會發展所需人力資源規劃、產業需求、畢業生未來就業前景等諸多考量。做與不做，正好考驗政府對於新南向政府有多少決心。

其次，則是入境問俗，尊重彼此文化。

印度各地的風土民情不盡相同，難以用印度兩字概括。曾經周遊印度的日籍作家妹尾河童早前便曾寫道：「有些日本人多次走訪印度，久了就一臉對印度知之甚詳的表情：『印度啊，就是…』。」但他認為，畢竟印度並不是這麼單面向的國家，許多人瞭解的都是部分的印度。國人在接觸印度時，或許也應該抱持此種謙和心態，不要對印度事務太早下定論。以台商為例，不論在中國或東南亞有多少成功經驗，到了印度之後可能都要先將心態歸零。也需要因應印度而從新做功課，調整其應對政策，如針對地區或業務所需而考量雇員所需的語言條件甚至種姓等。

有人形容印度文化就像是綜合香料，其實是不同小元素所集合而成的。正由於印度是一個多元元素交織的社會，所以其文化也顯得豐富及有趣。（http://culturesandcuisines.com/）

最後，政府在制定相關決策時，應重視第一線人員的經驗與專業。

現在業界流行「接地氣」的說法。在思考發展雙邊關係時，不能僅僅是單向思考，也應探求對方的環境跟需求。我國目前已在印度設立兩個官方駐點，這些第一線官員每天在印度生活打拼，對印度的認識跟體驗自然比台北的官員深刻。在台灣社會整體對印度認識有限的情況下，這些官員的情報、建言及判斷理應被高度重視，以作為政策制定時的重要依據。筆者便相當好奇，新南向政策將巴基斯坦等國列入目標國時，是否曾經先詢問過印度駐館的意見？此外，也應建立管道或平台，定期彙整台商及台僑等旅印人士的經驗心得。

有媒體朋友走訪印度比較中日韓等國的策略後發現，我們缺乏累積與分享經驗（包括失敗）的機制，使得初次進到印度的人要獨自重新去面對這個艱困市場。即便是已經在印度經營的人士，也有資訊分享的需求，以縮短學習曲線。

整體而言，印度的多元文化代表著更多挑戰，但也蘊含更多機會。但經營雙邊關係無法速成，特別是印度具有複雜性，對台灣的難度更高。新南向政策中理當需要正視印度多樣性的相關課題，以採取具有遠見的規劃和作為。