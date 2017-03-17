故事》漢字哪有這麼萌－史上最可愛之族徽銘文

我們都知道，在歐洲徽章是氏族榮耀與血統的象徵，在日本也有用來彰顯貴族或武士階層的家徽。那麼，中國古代有沒有類似的東西呢？古人又會用什麼東西來標誌氏族或器物呢？

野蠻小邦周

我們都知道，在歐洲徽章是氏族榮耀與血統的象徵，在日本也有用來彰顯貴族或武士階層的家徽。

歐洲貴族的徽章形式複雜、顏色豐富，受巴洛克風格影響甚鉅（見圖一），日本的家徽雖較為簡潔優雅（見圖二），但也突顯了該民族或者是該氏族的特色。

如今，我們不僅會為學校設計校徽，為班上設計班徽，生活上許多產品也需要靠著標誌或徽章加以辨別，同樣一個包包，有沒有 LV 的標誌可是會差上好幾百倍的價錢呢！

那麼，中國古代有沒有類似的東西呢？古人又會用什麼東西來標誌氏族或器物呢？當然有，這樣的標誌被古文字學家稱為－族．徽．銘．文！

圖一：歐洲貴族徽章（Source）

圖二：日本武士家徽（Source）

一、文字？圖畫？族徽銘文為什麼那麼萌？

我們所說的族徽銘文，是指商朝末年或是西周早期一些青銅器上出現的單字，這些單字有時也會出現在篇幅較短銘文的開頭或結尾處。（如下圖）

（Source: 金文資料庫）



這些造型奇特的銘文早在宋朝就被學者注意到了，而隨著研究的深入，大家開始注意到這些銘文和一般文字有著區別。首先，族徽銘文往往比一般文字更為象形，例如下方三張圖片：

也有一些實在太萌太可愛，導致很難辨識（！？），例如：



其次，它出現在青銅器的狀態十分不固定。有時刻寫位置會在銘文的開頭或結尾處，少數還會出現在字句之間。此外，形體也不固定，更無法與其他銘文一起閱讀，成為具有意義的句子。

由於這些因素，所以「族徽銘文」究竟是文字還是圖畫？千百年來始終困擾著古文字學者。

以目前的研究趨勢來說，大部分學者還是同意族徽銘文是一種文字的型態。

他們秉持這個觀點的理由有兩個：第一，不少學者是因為族徽銘文存在較顯著的象形性，就覺得它和同時代的甲骨文、銘文都很不一樣，所以假設它是一種介於圖畫和文字之間的一種符號。

但是「象形性強」這種特色並不能代表它就不是文字，而事實上，已經有不少象形性強的族徽文字被古文字學者釋讀出來了，例如下圖所見族徽文字原本並不認識，但經過古文字學家的考證，認為就是傳說中伯夷、叔齊的「孤竹」族徽。

這個例子告訴我們，雖然族徽銘文的象形性很高，有時看來似乎和圖畫沒有什麼區別，不過若是具備充足的古文字知識或是其他可以參照的文字材料，還是有可能釋讀出族徽銘文。

第二，有些學者認為族徽銘文太過簡略，有時形體或次序又常常任意顛倒，這種不符合語法的寫法，不能算是真正的文字。

不過支持族徽銘文是文字的學者也反駁，簡略或是次序顛倒都不能作為否定文字本質的理由，因為族徽銘文就近似於我們今天用文字符號加以圖案化，而構成商標、標誌等的做法，正因為如此，它仍是字而不是圖像。

雖然經過學者的反駁，好像也真的必須承認族徽銘文是文字，而不是圖像（有嗎？）不過造成種種紛爭的主要原因，還是由於族徽銘文本身的複雜性，而族徽銘文為什麼叫「族徽」呢？它又代表了什麼意義？

二、族徽銘文是「族名」還是「徽章」？

「族徽」一詞聽起來很像一個氏族的徽章，那麼上面那些萌萌的象形文字就跟歐洲貴族徽章、或是日本武士家徽相同嗎？似乎不是這樣的。

學者認為「族徽」所記錄的大概是商周時代一個氏族的「族名」，而在青銅器上看到的族徽銘文通常會以兩種情形出現：第一種是和私名、職官名一起出現。

像是上圖這個銘文， 是該族的族名，或有人讀作「析子孫」，下方的「 （踊）」字則是器主本人的私名，由此可知，這個青銅器的主人就是 族的 （踊）。雖然部分族名和私名都會呈現顯著的圖案化趨勢，但我們不能同時把 和 （踊）都稱為族徽。

這種「族徽＋私名」的形式明顯和今天我們所謂的姓名不同，學者可以利用這些材料，進一步了解在姓名出現以前，古人又是如何呈現他們的「名字」。

第二種情況是兩個以上氏族的族名會共同出現，我們稱之為「複合族徽」。

複合族徽是指在一件青銅器銘文中，作器者自署的族氏名號，包括兩個或兩個以上的氏族名號組成，而且在不同器物中可以看到不同的組合形式。

假設目前有 Ａ、Ｂ、Ｃ 三族，那麼我們就有可能看到 AB 或 AC 或 ABC 組成的複合族徽樣貌，例如以下三個複合族徽，就是由天族與 族、戈族、 族組合而成。

複合族徽的出現，暗示著古代氏族之間一種聯合或是從屬的關係。它們可能是兄弟、婚姻的親族關係，也有可能是軍事或政治上的結盟，更不排除這幾種關係同時發生在兩個氏族之間。

總而言之，從上述這些現象可以發現，商末周初青銅器上所謂的「族徽銘文」並不像是歐洲貴族徽章或是日本武士家徽那麼單純，它不僅是一種文字的形態，還代表氏族的結構。

我們也可以藉由族徽銘文的表現方式，瞭解遙遠的三千年前一個氏族是如何變遷與流轉，像是透過研究帶有私名的族徽銘文，可以瞭解到同一個族徽下的氏族可能包含哪些人士；或藉由複合族徽的研究，了解當時氏族與氏族的關係，從而進一步研究商周時期的社會組織結構。

三、族徽銘文與商周氏族

亞醜方尊（Source）

「亞醜」銘文（Source）

若走進國立故宮博物院的青銅常設展區，最令人印象深刻的族徽銘文大概就是「亞醜」了（如果你沒發現，下次要記得仔細看喔！）。

故宮裡的「亞醜」青銅器多半都是傳世器，不知道來自何方，但是 1931 年 4 月山東青州蘇埠屯出現了一批有著「亞醜」族徽的青銅器，1965 到 1966 年間山東省博物館又在此挖掘了四座墓葬和一座車馬坑，其中也出土一件「亞醜」銅鉞，1986 年博物館為了進一步了解與保存蘇埠屯墓地的保存狀況，又陸續清理出一件「亞醜」青銅觚以及一件「亞醜」青銅爵。

蘇埠屯陸續出土「亞醜」青銅器，彷彿暗示著考古學家那些不知來歷的傳世「亞醜」青銅器，可能也是來自於此地。若是算上出土以及原有的傳世部分，目前可見 56 件鑄有「亞醜」族徽銘文的器物，不僅數量龐大，連器形也多以當時較少見的方形器為主，不難想像，殷商晚期大約有個相當鼎盛且富有的「亞醜」氏族生活於此。

史族族徽（Source）



類似的情況還有商代晚期的重要氏族「史」族，目前所見鑄有「史」族徽銘文的青銅器約一百件，出土地散布在河南、陝西、遼寧以及山東滕州，其中以山東滕州前掌大墓地出土最多。

從青銅器出土數量看來，前掌大墓地可能就是「史」族的居住地，而出土於其他地區的「史」族銅器可能是西周初年周人東征的戰利品，或是透過聯姻、分封等因素而流傳出去。

這個位於東方的商代重要氏族歷時長久，學者在西周初年的〈薛侯鼎〉銘文中發現「史」族的族徽，因此進而認為薛可能就是史族的分化或分支，而薛不僅經歷商代、西周，甚至延續到春秋，及至戰國才滅亡。除此之外，前掌大墓地距離西周薛國故城只有僅僅一千公尺，兩者位置非常接近，令人不禁將商代「史」族和西周薛國聯想在一起。

透過這些鑄上相同族徽的青銅器，我們不只可以建構三千年前一個氏族的活動區域，或是進一步瞭解其生活樣貌，甚至能夠連結商周兩代氏族之間的關係，讓我們對於由商入周的情況有更全面多元的認識。

薛侯鼎銘文（Source）

