自由限時批》國安體制和國安法必須一條鞭！

杭東

最近法務部提「保防法」，立委又提「反滲透法」（管制「假新聞」）等等，立意甚善，但仍嫌疊床架屋，淨多「繁文褥節」，有「令出多門」之虞，爭議性亦較多，不如抓綱、精要，並博採先進民主國家國相關國安法規，揉融納入原有的「國家安全法」（較「籠統」），採一條鞭做法，以建立符合民主憲政監督機制、保障人權的國安體制，才能克竟事功！

由於台灣已非兩蔣的「反共」威權時期（有「人二」、警總等，卻無監督、制衡機制），而經政黨輪替三次民主化後，亦已不可能有單一政黨能永遠執政！但卻忘了身邊的大野狼，一直在虎視眈眈要「吃掉」台灣！初期還以為可以「虛與委蛇」，放棄「戡亂時期」，承認「中華人民共和國」存在，台海兩岸進行對等互惠和平交流云云。詎料「和平」也者，全是「假相」，反使共諜無孔不入，帶來「蠶食鯨吞」效應。

中國共產黨近來更喊出要「武統」台灣！擺明就是要吃掉台灣，講什麼「反台獨」全是假的！所以台灣朝野不能再聽老共那套「和平統一」伎倆唬弄人民，否則共諜在台灣滿天飛，很快就會把台灣侵蝕殆盡，屆時，呼天搶地也沒有用！

立委陳明文、莊瑞雄、羅致政等，提出應速立《反滲透法》健全國家情報體系，並且國會要嚴格監督、保障人權。（記者黃耀徵攝）

根據媒體報導，國安單位曾估計，中共間諜在台約有5000人，且統計從2002年至今破獲的共諜案有60件，其中，馬政府2009年開放大三通前、八年間偵辦18件；開放後的近七年偵辦42件，為開放前2.3倍，而軍中比例較高。顯示「保防弱、警覺性低，缺乏憂患、危機意識」，然此只是冰山一角，例不勝舉。

像近日情治單位就逮捕去年剛取得政大碩士學位的29歲男子周泓旭，其在台關係網絡「多元」，除利用在台求學期間結識我政府官員、刺探情資，畢業後，更在今年二月以「投資經營管理」名義入台，成為台灣詠銘國際公司董事，而這間公司是全中資公司，也成為外界關注焦點。

又如國安單位日前追查在台共諜有驚人發現，曾任前副總統呂秀蓮隨扈的前國安局特勤中心警安組少校王鴻儒（46歲），退伍後到中國大陸經商時被中共吸收，返台後涉嫌發展組織，企圖慫恿昔日同袍、憲兵司令部中校情報官變節，意圖刺探憲兵司令部的國家情報機密事敗被捕。

餘如中共解放軍上尉鎮小江，11年前以香港居民身分，假借經商名義來台發展共諜組織，鎮某利用招待出國、送禮、送美金等各種方式，陸續吸收退役軍官洩漏軍事機密，層級最高是前陸軍馬防部少將指揮官許乃權，最高法院已依違反國安法判許判刑2年10月、鎮某判4年徒刑確定。而前空軍中校劉其儒（因案通緝中），官校飛行訓練指揮部前副指揮官葛季賢、空軍中校前副主任樓文卿，2009至2012年間鎮某招待2人赴國外旅遊，由中共情治人員出面設宴款待，吸收葛、樓為共諜，檢方日前已依違反國安法起訴葛、樓。此外，還曾發生賣鹽酥雞的台商被吸收當共諜、身涉科技機密的國立大學教授棄職投共，就連在台唸書的大學生都能發展組織，再透過中資公司來台從事諜報行為。在在令人憂心。

諸此事例，皆因台灣只有「概括性」的國安法，早已不堪規範應用，又無完善的國安組織系統及嚴正法規執行，致國安漏洞百出，不足以嚴密防範共諜，肇致影響國安。始由法務部起草「國家保防工作法」草案，內容共31條條文，可說體例詳備，且據大法官釋憲意旨，把類似「人二」單位納入體制，用法律保護人權。甚且將各級政府機關（構）、駐外機構、行政法人、營運關鍵基礎設施之公營事業應成立安全保防處（室），其人員由主管機關自法務部調查局遴派之。並由各機關首長指定專責人員負責保防工作，及指派副首長專責聯繫、監督及執行等等。

然則，類此草案亦無異屬於「本位」的格局，易忽視整體的國家安全體系的「大格局」與主從關係。像美國的國安屬於總體性的組織架構，係由總統、白宮國安顧問及軍方及文官、情治體制共組而成，由上而下，分工合作，總統則總其成負責；另由國會參眾兩院的相關委員會負責監督，司法情治配合偵辦及審判，還有媒體與網路監督，不致發生濫權問題等等。也就是說，國安的組織體系應是「全方位」，並應是上下、縱橫的「分工合作」，相互監督、制衡，相關法規的刑罰亦重（誣告、栽贓亦然），方不致有所謂「人二」的疑慮。

此外，執政黨的立委亦在研擬「反滲透法草案」，設法跨部會整合調查局、軍情局、政戰、警務等相關機關，明確規範符合國家需要、人權保障、國會監督、權責相副等條件的國安法案。同時，對於反制假新聞，亦將參考先進民主國家的做法約制等等。在在說明英全政府已然動起來，這是好的現象。

所謂「凡事豫則立，不豫則廢」。目前不論立委或法務部，乃至行政院等，都啟動對國安的防範機制的重視，亦研擬相關的法令草案，這是好的開始。但國安茲事體大，不只是司法情治、國會的事，而是全民、國家安全的大事！必須群策群力，始克有濟！

是以，小英當局必須起國安大局的帶頭作用，才能建立「大格局」的國安體制系統和法規新貌，才能有「全方位」的創新國安作為，加油！