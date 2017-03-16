自由開講》天靈靈地靈靈，立委大人快醒醒！

一級嘴砲技術士

老一輩的還存留「日本人喜歡台灣香蕉」的印象，那是在很久以前，在那儲存、運輸技術還不發達的年代。今天的日本人依舊喜歡吃香蕉，每年都有一百多億的市場消費需求，但是，市面上有81％是從菲律賓進口的香蕉，15％是從厄瓜多進口，台灣的香蕉在日本的市占率連5％都不到。

「台灣的香蕉早已經不行了」，這不只是現實，還是基本常識。

近十年來，日本發展出了「地產外商」的概念，日本的財團和投資人不斷地在海外併購或投資農場，在適當的地點興建上百公頃的大型農場，農作物部分銷往該國，部分賣回日本本土。例如，中國山東、天津等地，許多大型農場背後都是日資，而香蕉這種日本本土無法供應的熱帶水果，更是日本商社眼中最好的投資標的物，2013年伊藤忠商事、2016年的住友商事，人家非常積極地在擴張海外的香蕉農場。

2016年的東京食品展，讓我印象最深的就是日商的香蕉攤位，不管是來自厄瓜多還是菲律賓，外型、風味和口感都令人驚艷，你還以為菲律賓的香蕉很難吃嗎？

2016年東京食品展，厄瓜多攤位。（圖：作者提供）

時代在進步，人家也一直在進步，不論是產能、品質還是風味。當台灣還在用棉被包香蕉的時候，人家早已啟用流籠吊掛，從採收到裝櫃出貨，香蕉不落地；當台灣的香蕉供貨數量和品質都不穩定的時候，人家已經可以一整年的穩定供應本土的香蕉需求。

為什麼我常常鼓勵農民朋友出國看展覽，因為唯有這樣，你才知道世界有多大，你才知道自身有哪些地方要加強。否則，就會像某位市長，在日本媒體前誇耀台灣香蕉成為日本小學的營養午餐水果，結果日本媒體各個面面相覷，完全不知道你在講什麼。或是像立法院的邱委員，自以為台灣的農業技術領先全球，委員的幕僚一定沒有告訴老闆：台灣的農業在國際上早就被他人拋諸在腦後。

台灣的農業技術並沒有領先全球，而是在國際上早就被他國拋諸在腦後。（圖：截自臉書）

不論是那位市長還是邱姓立委，他們隸屬的政黨在選舉期間總會出現一句口號，今天，我就把這句話原封不動地送還給兩位：「台灣人要覺醒啊！」

（作者為農業從業人員）

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