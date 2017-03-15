自由限時批》薩德箝制北京咽喉 ，川普已掌控台海兩岸主導權！

◎辛文

川普在當選美國總統前後，就一再強調不再讓北京頤指氣使主導「一中」政策，甚且將作調整；果不其然，說到做到，未來更將主導台海兩岸的安定和平！

首先，他的鷹派政府團隊使命必達，不但在經貿與軍事進行了「天羅地網」的更新（由新的白宮貿易委員會與國安部門作整合，著手「槍炮下」的經貿策略），還制敵機先，成功地使「薩德」反飛彈系統在南韓達陣（美出錢、韓出地，將提前在南韓新總統選前運作，屆時木已成舟），已然可箝制北京軍事重鎮和核彈、飛彈系統咽喉！且能瞭若指掌，無怪中共火急攻心，只敢找南韓出氣（香港作家倪匡說，怎不找老美？）現已悄然改走「欺敵」老路（仿當年的「聯美制蘇」伎倆），此由習大大近來低聲下氣（通令不准官媒批川普），主動希望先到華府「朝聖」（還派要員先赴華府洽談，籠絡川普家族及近臣，並將配合美國務卿提勒森訪京作「川習會」安排等等）。

顯然美中局面，已是「主客」易位，當初中共誤判情勢，低估川普鷹派團隊的文武兼備的戰略和智慧、才幹，錯把川普當成「狂人」、「精明生意人」爾爾看待，以為可以忽悠唬弄，如今漸漸嚐到厲害了，足見鄧小平早年的「韜光養晦」，確是先見之明！

再者，北京深知「武不過美」，只能對外耀武揚威，虛張聲勢，「外銷轉內銷」，徒搞「民族主義」，極權統治，洵為不智；若一旦識破，就易肇致民心不穩，則勢將如前蘇聯般土崩瓦解！古今中外歷史，斑斑可稽。

就以「薩德」反飛彈系統為例，便是一種攻守裕如的尖端武器（老美當然說「防守」而已）；據近日《紐約時報》報導，北京主要憂心的是會削弱解放軍的核威懾力，以及薩德可瞬間（3至5分鐘內）跟蹤了解導彈屬性（真假及核彈頭），分別及時反擊。加上分設在卡達和台灣的雷達系統，及日本的兩個（跟薩德相似）的雷達系統，皆能發揮高度監測功能，使其無所遁形。

北京憂心的是薩德系統會削弱解放軍的核威懾力，以及薩德可瞬間跟蹤了解導彈屬性，分別及時反擊。（EPA）

也就是說，像中國地區的大半軍事要衝或飛彈系統包括河北、山東、河北、遼東及朝鮮半島等等，乃至東海艦隊、「遼寧號」航母等等，通通涵蓋在內，「動」輒便易被「點穴」壓制，無異「不戰而降」矣。

復次，北京一再「文攻武嚇」南韓也沒用。近日美國防部發言人戴維斯便在記者會上說，薩德為美、南韓兩國已拍板定案之事，且在北韓威脅下具高度正當性。他說，一國領袖的更替時常發生，「我國已與大韓民國有協定，這（指薩德）是他們需要的能力……這出於軍事上所需。協議已達成，我方仍致力履行」。

現任職華府戰略暨國際研究中心（CSIS）的前白宮官員、涉韓事務專家車維德（Victor Cha）亦對媒體表示，薩德部署走回頭路的可能性不高，「若薩德在總統大選前部署，鑒於北韓飛彈威脅，我不認為對南韓新政府來說，要求撤銷部署為明智之舉」。連朝鮮半島觀察家席林（John Schilling）都說，若反對薩德部署意味著將危及與美國的同盟關係，那不管誰成為南韓新總統，都難以表態反對。況且在南韓總統候選人呼聲最高的文在寅（Moon Jae-in）反而在14日要求，北京應停止對韓展開經濟報復，對南韓部署「薩德」則「不置可否」，因為生米煮成熟飯時，恐尚未正式就職。

儘管近來北京抗議又呼籲美、韓停止軍演，但美國與南韓聯合司令部，似不為所動，仍在昨天宣布啟動史上規模最大的聯合軍演。連美國特種作戰部隊（突擊隊、三角洲部隊、海軍特種海豹第六分隊、陸軍綠扁帽部隊等），都將參加韓美聯合軍演「關鍵決斷」（Key Resolve）和「鷂鷹」（Foal Eagle）軍演。包括日前駛入南海海域的卡爾文森號（Carl Vinson）航空母艦（今天抵達釜山軍港）、以及F-35B匿蹤戰機等最先進武器都將參與，而軍演的兵種與規模都是歷年來最大。

由此不難看出，美中關係亦已時移勢轉，川普主導的新時代已然來臨！像在「川習會」前，還不忘對台灣交代。例如美國國務院代理亞太助卿董雲裳，就在今天表示，美國的一個中國政策是基於美中三公報及台灣關係法。一九七九年完成立法程序的台灣關係法，提供美國人民與台灣人民之間一個活躍、強勁且承諾性的非官方關係。另美國「華盛頓自由燈塔（Washington Free Beacon）」網站，昨天亦報導指出，川普政府將對台灣提供更精良的防禦武器，國務院東亞局發言人葛瑞絲（Grace Choi）則透過電郵回覆該網站指出，美國將繼續對台灣提供足夠自衛能力所需的防禦裝備。她還說到，美國對台灣的軍售不只支持台海穩定，更是支持整個亞太地區的和平云云。

同時，川普在三月初，由國防部長馬提斯陪同下，登上海軍新一代核動力航艦「福特號」（耗資達12.9億美元（約402億台幣），屬於美國最大、科技最先進且最強的軍艦，他形容這是「4.5英畝（1.82公頃）的戰鬥力和美國主權下的領土，無可匹敵」；他更宣示，將把航空母艦從目前的10艘增至12艘，並打算新增450億美元（約1.68兆台幣）國防預算，以擴增美國軍力。自70年代起，截至去年12月美國海軍船艦數，現役約275，除10艘航艦外，還有22艘巡洋艦、63艘驅逐艦、11艘兩棲突擊艦及68艘潛艦，其中14艘潛艦可發射核彈。

諸此，在在顯示，川普決以軍事實力作「美國第一」的後盾，並強調以「實力維護和平」的決心！

目前美中台關係亦已有了重大變化和新局，就是川普已展現強勢主導亞太地區（包括東海、台海、南海）的和平安定秩序，並翻轉過去美方「妥協」或由中共（中華人民共和國）「發號施令」的現象。例如「薩德」和美日韓大規模的軍演，及派航母至南海維護「自由航行」等等，就充分說明，他是「玩真的」！

就像川普過去說要讓美國工作機會回歸國內，現在上任已滿月，就已兌現為美國增加23.5萬個工作機會，讓失業率降到4.7%，現連「反川」媒體的《CNN》亦難得稱讚：「川普總統在工作方面的滿月政績確實很強大。（President Trump's first full month was a big one for jobs.）」

如此看來，川普在未來將會取代北京主導台海的安定和平走向！顯然不是虛言，台灣得妥謀因應之道，而北京得小心了！