自由限時批》薩德箝制北京咽喉 ，川普已掌控台海兩岸主導權！

◎辛文

川普在當選美國總統前後,就一再強調不再讓北京頤指氣使主導「一中」政策,甚且將作調整;果不其然,說到做到,未來更將主導台海兩岸的安定和平!

首先,他的鷹派政府團隊使命必達,不但在經貿與軍事進行了「天羅地網」的更新(由新的白宮貿易委員會與國安部門作整合,著手「槍炮下」的經貿策略),還制敵機先,成功地使「薩德」反飛彈系統在南韓達陣(美出錢、韓出地,將提前在南韓新總統選前運作,屆時木已成舟),已然可箝制北京軍事重鎮和核彈、飛彈系統咽喉!且能瞭若指掌,無怪中共火急攻心,只敢找南韓出氣(香港作家倪匡說,怎不找老美?)現已悄然改走「欺敵」老路(仿當年的「聯美制蘇」伎倆),此由習大大近來低聲下氣(通令不准官媒批川普),主動希望先到華府「朝聖」(還派要員先赴華府洽談,籠絡川普家族及近臣,並將配合美國務卿提勒森訪京作「川習會」安排等等)。

顯然美中局面,已是「主客」易位,當初中共誤判情勢,低估川普鷹派團隊的文武兼備的戰略和智慧、才幹,錯把川普當成「狂人」、「精明生意人」爾爾看待,以為可以忽悠唬弄,如今漸漸嚐到厲害了,足見鄧小平早年的「韜光養晦」,確是先見之明!

再者,北京深知「武不過美」,只能對外耀武揚威,虛張聲勢,「外銷轉內銷」,徒搞「民族主義」,極權統治,洵為不智;若一旦識破,就易肇致民心不穩,則勢將如前蘇聯般土崩瓦解!古今中外歷史,斑斑可稽。

就以「薩德」反飛彈系統為例,便是一種攻守裕如的尖端武器(老美當然說「防守」而已);據近日《紐約時報》報導,北京主要憂心的是會削弱解放軍的核威懾力,以及薩德可瞬間(3至5分鐘內)跟蹤了解導彈屬性(真假及核彈頭),分別及時反擊。加上分設在卡達和台灣的雷達系統,及日本的兩個(跟薩德相似)的雷達系統,皆能發揮高度監測功能,使其無所遁形。

也就是說,像中國地區的大半軍事要衝或飛彈系統包括河北、山東、河北、遼東及朝鮮半島等等,乃至東海艦隊、「遼寧號」航母等等,通通涵蓋在內,「動」輒便易被「點穴」壓制,無異「不戰而降」矣。

復次,北京一再「文攻武嚇」南韓也沒用。近日美國防部發言人戴維斯便在記者會上說,薩德為美、南韓兩國已拍板定案之事,且在北韓威脅下具高度正當性。他說,一國領袖的更替時常發生,「我國已與大韓民國有協定,這(指薩德)是他們需要的能力……這出於軍事上所需。協議已達成,我方仍致力履行」。

現任職華府戰略暨國際研究中心(CSIS)的前白宮官員、涉韓事務專家車維德(Victor Cha)亦對媒體表示,薩德部署走回頭路的可能性不高,「若薩德在總統大選前部署,鑒於北韓飛彈威脅,我不認為對南韓新政府來說,要求撤銷部署為明智之舉」。連朝鮮半島觀察家席林(John Schilling)都說,若反對薩德部署意味著將危及與美國的同盟關係,那不管誰成為南韓新總統,都難以表態反對。況且在南韓總統候選人呼聲最高的文在寅(Moon Jae-in)反而在14日要求,北京應停止對韓展開經濟報復,對南韓部署「薩德」則「不置可否」,因為生米煮成熟飯時,恐尚未正式就職。

儘管近來北京抗議又呼籲美、韓停止軍演,但美國與南韓聯合司令部,似不為所動,仍在昨天宣布啟動史上規模最大的聯合軍演。連美國特種作戰部隊(突擊隊、三角洲部隊、海軍特種海豹第六分隊、陸軍綠扁帽部隊等),都將參加韓美聯合軍演「關鍵決斷」(Key Resolve)和「鷂鷹」(Foal Eagle)軍演。包括日前駛入南海海域的卡爾文森號(Carl Vinson)航空母艦(今天抵達釜山軍港)、以及F-35B匿蹤戰機等最先進武器都將參與,而軍演的兵種與規模都是歷年來最大。

由此不難看出,美中關係亦已時移勢轉,川普主導的新時代已然來臨!像在「川習會」前,還不忘對台灣交代。例如美國國務院代理亞太助卿董雲裳,就在今天表示,美國的一個中國政策是基於美中三公報及台灣關係法。一九七九年完成立法程序的台灣關係法,提供美國人民與台灣人民之間一個活躍、強勁且承諾性的非官方關係。另美國「華盛頓自由燈塔(Washington Free Beacon)」網站,昨天亦報導指出,川普政府將對台灣提供更精良的防禦武器,國務院東亞局發言人葛瑞絲(Grace Choi)則透過電郵回覆該網站指出,美國將繼續對台灣提供足夠自衛能力所需的防禦裝備。她還說到,美國對台灣的軍售不只支持台海穩定,更是支持整個亞太地區的和平云云。

同時,川普在三月初,由國防部長馬提斯陪同下,登上海軍新一代核動力航艦「福特號」(耗資達12.9億美元(約402億台幣),屬於美國最大、科技最先進且最強的軍艦,他形容這是「4.5英畝(1.82公頃)的戰鬥力和美國主權下的領土,無可匹敵」;他更宣示,將把航空母艦從目前的10艘增至12艘,並打算新增450億美元(約1.68兆台幣)國防預算,以擴增美國軍力。自70年代起,截至去年12月美國海軍船艦數,現役約275,除10艘航艦外,還有22艘巡洋艦、63艘驅逐艦、11艘兩棲突擊艦及68艘潛艦,其中14艘潛艦可發射核彈。

諸此,在在顯示,川普決以軍事實力作「美國第一」的後盾,並強調以「實力維護和平」的決心!

目前美中台關係亦已有了重大變化和新局,就是川普已展現強勢主導亞太地區(包括東海、台海、南海)的和平安定秩序,並翻轉過去美方「妥協」或由中共(中華人民共和國)「發號施令」的現象。例如「薩德」和美日韓大規模的軍演,及派航母至南海維護「自由航行」等等,就充分說明,他是「玩真的」!

就像川普過去說要讓美國工作機會回歸國內,現在上任已滿月,就已兌現為美國增加23.5萬個工作機會,讓失業率降到4.7%,現連「反川」媒體的《CNN》亦難得稱讚:「川普總統在工作方面的滿月政績確實很強大。(President Trump's first full month was a big one for jobs.)」

如此看來,川普在未來將會取代北京主導台海的安定和平走向!顯然不是虛言,台灣得妥謀因應之道,而北京得小心了!