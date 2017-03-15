自由開講》《嘴砲日本》燒肉店裡的黑豬

一級嘴砲技術士

我第一次注意到「黑豬」這種好東西是在沖繩的那霸，一家打著沖繩名產「阿古黑豬」的燒肉店，那家店有著乾淨的桌台，上頭有著管狀的吸煙管，桌上的瓦斯爐台，有一種cosplay井之頭五郎的興奮感。

根據近年的考古研究，沖繩的阿古黑豬並非源自於中國，而是日本列島自有的豬，在日本的彌生時代（西元前三百年以前）就有阿古黑豬活動的跡象。明治年間（1868-1912），日本人將原來瘦小的黑豬與英國的盤克夏黑豬作交配改良，培育出了保留原種特性但體重可達100公斤的近代黑豬品種。

阿古黑豬。（圖：作者提供）

「英國的盤克夏黑豬」你一定不陌生，就是我們熟知的鹿兒島黑豬，因為頭部、尾巴和四肢都是白色，又被稱為六白豬。日本明治維新後曾與英國同盟過一段時間，各行各業、大量的工法都是由英國技術支援，例如日俄戰爭時在對馬海峽殲滅俄羅斯艦隊的日本軍艦，雲林的舊西螺大橋，雲林的虎尾糖廠鐵橋，那都是日英同盟後，由英國技師監造出來的產物。

沖繩的阿古黑豬具有「原生種」的特性，產子少，發育慢，體型又小，因此畜牧業一直想把原生的阿古基因洗掉。阿古從二戰之前的10萬頭規模，1980年時只剩下30隻，後來由有志之士發起保育，將原有的阿古保存在沖繩畜產研究所裡，據說目前有600隻的規模，現在沖繩縣廳也常常拿阿古來當作觀光宣傳。

原有的阿古肉質細緻、臭味少、油花多，膽固醇又只有外來種的約克夏、藍瑞斯等白豬的四分之一，麩胺酸、胺基酸成分也比較高，現在市面上看到的阿古黑豬都是與外國的大豬混血，保留阿古黑豬的特性又符合經濟飼養價值的混血黑豬。也就是說，燒肉店的阿古都是改良過的黑豬，並不是原生種，所以沖繩才有阿古黑豬「2,480日円燒肉吃到飽」這種事。

除了沖繩阿古之外，目前日本知名的品牌黑豬多半都在鹿兒島，像是鹿兒島黑豬、霧島黑豬，日本最大的黑豬養豬廠就在霧島山麓。近年也出現了被稱為「夢幻豬肉」的黑豬－Tokyo X，這是由東京都畜產試驗場所開發，他們從北京黑豬、盤克夏和杜洛克等雜交後新品種黑豬，並以非基改飼料當作賣點，肉質滑嫩又有特殊香氣，非常受到東京都內的高檔餐廳所喜愛。

本集先講到這，打字打到餓了，下集再會。

（作者為農業從業人員）

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