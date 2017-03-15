林濁水觀點》川普對一中「進三退一」策略

習近平雖然沒有放棄自已中國原則的立場，但是把「習的中國原則」，和川普的「一個中國政策」並列，承認兩個的不同，同時需要「同美方一道努力，加強溝通」。中國放棄了堅守幾十年的慣例，這明顯的是川普在承諾了一個中國政策後口氣仍然高調的理由。無疑的，把川蔡電話連貫起來看，川普在兩岸政策上等於是進三步退一步。

林濁水

去年底川普和蔡總統通了「川蔡熱線」電話，台灣民眾振奮不已，高達民眾67.9%贊成這件好事，（台灣民意基金會）這應該是蔡總統上台以來獲得最高民意支持的一件事了。但是到了上個月，只剩下15.2%台灣民眾信任川普，高達61.5%台灣民眾不信任（《美麗島電子報》）。

信賴度低成這樣，當然和他在一個中國政策上的髪夾彎息息相關。

川普打破外交慣例，接了台灣總統的致賀電話後，還放箭說要不要延續一中政策，「還得看中國表現」，川普說，中國應在其他議題上先做出讓步，否則美國不必受一中政策的約束。一點也不意外的，中國政府給了他強硬回應，強調一中不可談判。中美關係空前緊繃。不料川普上台雙方僵了22天後，川普和習近平終於通了電，川普認了一個中國政策。隨時隨地等機會修理川普的美國主流媒體自然不放過，對他猛奚落一番。

川普說，中國應在其他議題上先做出讓步，否則美國不必受一中政策的約束，中國政府給了他強硬回應，強調一中不可談判。（EPA）

《華盛頓郵報》下了標題「川普不戰而退」修理；《紐約時報》批評「川普正式向北京低頭」，帶著嘲弄川普的心情，《時代》和《金融時報》雜誌等媒體甚至還丟出了川普在電話中表示認可「九二共識」的烏龍消息。對川普之變，台灣的獨派人士固然有人自我安慰，至少川普守住了美國過去的底線；但是失望到底難免，這心情，《民報》「台灣還是得靠自己！」一句話清楚道出；另一家媒體更是下了這樣的狠標題：「川習來電證明川普是空講狠話的紙老虎？」說川普是「未戰先敗」。

大家最狐疑的是，當川普在談到他的髪夾彎時，氣勢還蠻倨傲的，白宮的聲明說，川普這句承諾，是在習近平的要求下說出口的（at the request of President Xi），言下之意是要大家注意在此之前，習近平兩次致賀、三度聯繫後川普才回了信，在回信後一天才通電話說要改善關係的； 而且美國還特別強調了川普承諾的是美國（our）的一中政策，以示有別於中國的一中。

然而，習近平三度連繋就是中國合格的「表現」或是「讓步」嗎？愛做生意的川普又要到了什麼真的有價值的禮物？否則為什麼自已先讓步？由於看不到川普要到了什麼口氣還沾沾自喜，美國建制派大大的嘲笑，台灣－包括官方，則大大失落。

有趣的是，中國有沒有讓步當然不能只看川普這一方面的說法，還要對照中國官方怎樣說。

白宮的聲明，言下之意是要大家注意在此之前，習近平兩次致賀、三度聯繫後川普才回了信，在回信後一天才通電話說要改善關係的。 （Bloomberg）

這得從一個中國三段論説起。中國所謂的一個中國三段論立場，內容是世界上只有一個中國；中華人民共和國政府是中國唯一合法政府；台灣是中國的一部份。中美建交時中國提出三段論要美國承認（recognize）。折衷的結果在英文文本上美國美國承認（recognize）中華人民共和國政府是中國唯一合法政府；但是只認知（acknoledge）「只有一個中國，台灣是中國的一部分」只是中國的「立場」。

這個差別是關心兩岸關係的人早都非常熟悉的，如果大家再回頭去看看中加建交時，雙方長達兩年關於承認一個中國三段論的角力，當然會更加清楚後來中美兩國爭執的意義在那裡。中美建交時，在建交公報的報導英文文本上，雖然雙方都同意清清楚楚地分別用了不同acknoledge，recognize兩個字，中國卻硬把兩個不同的英文字同樣翻成中文的「承認」一個詞，強調美國承認台灣是中國的一部份。

此後，中美對「一個中國」各自說各話，美國說的一個中國政策，依據的是《建交公報》的英文版；而中國的一個中國原則指的是中國自己的中譯版。不只是這樣，從此中國習慣對雙方妥協讓步後的折衷，依自己的立場擴大闡述，進一步把自己的立場當成雙方的共識，例如，美方如果說不支持台獨，中方便會說美國反對台獨，如果找不到美國說了「不支持台獨」五個字，中國在發布新聞時也總是會找方法說美國反對台獨，這讓美國會談之後還必須要澄清，十分頭痛；只是這一次，在川習電話會談後，美國終於不必再為新華社發表的消息做澄清了。

《新華社》報導：「美國政府堅持奉行一個中國政策。習近平讚賞特朗普強調美國政府堅持一個中國政策，指出一個中國原則是中美關係的政治基礎。中方願意同美方一道努力，加強溝通，拓展合作。」

中國放棄了堅守幾十年的慣例，這明顯的是川普在承諾了一個中國政策後口氣仍然高調的理由。（The Boston Globe）

這一段報導說的是，習近平雖然沒有放棄自已中國原則的立場，但是把「習的中國原則」，和川普的「一個中國政策」並列，承認兩個的不同，同時需要「同美方一道努力，加強溝通」。 中國放棄了堅守幾十年的慣例，這明顯的是川普在承諾了一個中國政策後口氣仍然高調的理由。

無疑的，把川蔡電話連貫起來看，川普在兩岸政策上等於是進三步退一步。

「進三退一」這倒很是商人的生意手法。 由於美國建制派媒體沒有注意到這次川習會後新華社發布新聞時和過去中美互動的長期模式的不同，以致於駡過頭了；至於台灣也因此沮喪過頭了。

無論如何，把時間拉長，一方面我們將看到，從小布希中期到歐巴馬早期，再到歐巴馬晚期，在兩岸政策上美國已經是進三步退一步了，如今川普不只也在這一個軌道上開車，甚至油門大有比以前催得更緊的情況；另一方面，就算油門催得再大，也不會一腳踩到底。