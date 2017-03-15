自由開講》別讓清寒青年更加清寒，辛酸學生更加薪酸

邱世長

報載，屏東科技大學鄰近商圈店家，遭爆料未依勞基法規定的基本時薪給付工讀學生，這新聞令人「意外」嗎？其實，這是「全國皆知」的事實，因此南部與花東地區的青年，非常需要離鄉背井到台北找工作！

屏東科技大學鄰近商圈店家，遭爆料未依勞基法規定的基本時薪給付工讀學生。（記者邱芷柔攝）



除了官員「閉上眼睛」就以為「剝削」現象沒發生，所有居住於南部的大學工讀生，早就「見怪不怪」了！問題是，我們應該「安於現實」，繼續「複製這種不公不義」，延續「社會階級再製」的現象？還是「改變現實」，讓台灣成為公義社會、青年希望，以及許願當起全球典範？



蔡英文總統的支持者，多半是青年，她更該注重青年的聲音與困境，不管是青年對社會或政府的期盼，或者是他們的苦悶與不滿，政府都該正視，並尋求解決，不是嗎？當年輕人發現大人做錯事，這個社會才有可能會有進步！反之，青年只會掉入絕望的深淵，甚至出現「反社會行為」！近年，台灣接二連三出現慘絕人寰的悲劇，不管是失業青年殺死父母，或者是「無差別殺人」，都震驚社會，讓社會陷入紛擾與不安的氛圍！



屏東科技大學學生的爆料，雖然讓屏東縣勞工處近日聯合職安中心人員進行勞檢，並在稽查20家商家中，發現竟然僅有3家符合規定，但這只是因為鬧出新聞之後的「治標」應付，而非「治本」以防再次出現類似事件！筆者認為，勞工處依法對雇主開出2萬元罰單，這不痛不癢，無濟於事！筆者期盼，建立制度性抽檢、治本的提升經濟等策略，別讓台灣的「清寒青年」更加「清寒」，「辛酸學生」更加「薪酸」啊！

（作者為教師）

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