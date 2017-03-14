自由限時批》馬英九自食惡果！

台北地檢署偵辦前總統馬英九涉教唆洩密案，今天將馬英九依違反通訊保障及監察法等罪起訴，不過，熟悉法規人士解釋，依照「卸任總統副總統禮遇條例」的規定，即便馬英九因洩密案判刑定讞，禮遇都不受影響。 （記者羅沛德攝）

◎董森霖

馬英九執政八年，最大的問題在「自己永遠是對的， 錯的永遠都是別人」！猶不知道自己錯在哪裡？！所以自食「 毀憲亂政」的惡果，竟拿司法當做政治鬥爭的工具，把國民黨毀了， 也誤國誤已。現留下的八大官司，甚至有淪為階下囚的命運， 無乃咎由自取。 而其中一個就是今天台北地檢署偵結起訴教唆洩密等案件， 若法院認定有罪，依法最重可處3年有期徒刑。

所謂天網恢恢，馬英九哪裡想得到，立委管碧玲居然找到『特他61 』監聽票一案吃到飽的鐵證，會讓他的「打擊司法關說」，逆轉成「 違法監聽、操弄司法、教唆洩密」的政治大醜聞？！

台北地檢署偵辦前總統馬英九涉洩密等案14日偵查終結，依違反通訊保障及監察法等罪，將馬英九起訴，並由北檢發言人張介欽對外說明偵結結果。（記者劉信德攝）1

此從起訴書中，亦不難發現，總統為憲法上之機關，負有「 憲法機關忠誠」之義務，應竭力遵循並維護憲政秩序， 其職權之行使並非無限上綱，應符合權力分立與制衡原則， 並不得侵害人民之基本權利。

再者，馬英九雖長期從事司法實務與法律教學， 明知人民對於隱私權、通訊秘密自由及資訊自主權之期待， 為普世共同維護的價值，執政期間屢次宣示保障基本人權， 但僅因與前立法院長王金平等人的理念差異， 竟逾越司法與政治應有分際，涉犯事實明確。 而此案亦無異凸顯總統不能干預司法、不能毀憲亂政， 像前檢察總長黃世銘違法監聽國會議員，馬卻拿監聽當成政爭工具， 使這場由馬英九與黃世銘主導的「九月政爭」， 嚴重衝擊並傷害台灣民主。且事證鑿鑿，難逃法理之斧鉞！

簡言之，2013年9月間馬英九教唆黃世銘把監聽等相關內容告訴 當時的行政院長江宜樺，馬已觸犯教唆洩密罪， 上述犯罪事實在黃世銘被高等法院判處有罪確定的判決書中， 已勾勒得相當清楚。按照立委管碧玲PO文表示：「2013年10 月2日，時任總統的馬英九在9月監聽風暴後，接受電台訪問時描述 8月31日黃世銘夜奔總統官邸、 及隨後江宜樺和羅智強會晤討論的情形。當天我就分析研判， 這番說詞對照特偵組更早前所發的新聞稿，已是『百分之百洩密、 全部綁死罪無可逃』。今天北檢起訴馬前總統，關鍵也是在此。」

管立委所指2013年10月2日的廣播節目， 正是周玉蔻專訪馬英九，當時是馬英九首次主動對外公開說明案情， 周玉蔻在節目上問馬，「那請問您，他（指黃世銘）離開之後， 您做了哪些事情？按照總統府發言人的說法是， 您的心情還受到了一些震動？」馬則在節目中回說：「他（ 指黃世銘）最後告訴我，他會在調查完，他已經差不多調查完了， 可能還有一些需要去了解的，最後會對外公開…」。

周玉蔻還問馬：「他有報告您9月2號他本來預計當中要傳訊相關人 等嗎？」馬則回說：「他在他的報告裡面有提到」。北檢認為， 關於馬英九接受周玉蔻的專訪內容， 顯見馬當時早已知悉特偵組案件仍在偵辦中， 後續可能還會有相關行動；馬卻辯稱， 黃世銘告知該案僅屬於行政不法事件等說詞；顯然不足採信云云。 因此，馬再如何狡辯也沒用，畢竟鐵證如山！

如今馬官司纏身，亦難獲藍營同情，主要在一路走來，一路「錯」 到底！不論「鏡子裡找人」、「寵溺親信」（貪贓枉法如林益世者） 、處理內政（民怨四起）、外交（休克）、兩岸（磕頭）、 國防不武（防衛薄弱）、國安（共諜滲透多）等等，從不檢討反省， 也從不認錯，誤國誤民，如今自蹈法網，可說是天理、國法昭彰， 其能怪責誰耶？！足為台灣未來民主法治化的殷鑑！