Outside》蜘蛛絲領帶的誕生，意味著甚麼？

當全球科學家都在瘋狂探索更環保、更耐用的新物料時，蜘蛛絲因既輕巧又堅實，且富伸縮性，強度驚人而異軍突起。蜘蛛絲領帶的誕生，意味著新未來的各種天馬行空的可能性。

BILLY TONG

一直以來，全球各地的科學家都在探索一些更環保、更耐用的新物料。蜘蛛絲既輕巧亦堅實，且富伸縮性，強度比鋼鐵過之而無不及。故此，科學家和設計師近年都重點研發蜘蛛絲產品。

在未來，我們或可見到蜘蛛絲製的避彈衣，以及更多聽似天馬行空的產品。在今天，我可先欣賞Bolt Thread公司研發的蜘蛛絲領帶。這條領帶，為這場蜘蛛絲革命可算先踏出了重要一步。

在剛過去的星期五，Bolt Thread正式發佈新研發的蜘蛛絲領帶產品。這一批蜘蛛絲領帶產品，僅限量發售50條。Bolt Thread創辦人David Breslauer指出，蜘蛛絲領帶的誕生，證明蜘蛛絲紡織品有大量生產的潛力。

David Breslauer自2007年起，一直和他的朋友Dan Widmaier研究如何應用蜘蛛絲物料。兩人其後創立Bolt Thread，運用合成生物學技術，把蜘蛛絲的蛋白質重構成纖維，纖維特質可按產品需要而調整。

這種「去蜘蛛化」的合成生物學技術，操作上十分困難。近年，一些初創企業也應用類似的技術，嘗試在實驗室複製蜘蛛絲，但失敗者為數不少。日本山形市的科技公司Spiber，於去年5月大肆宣佈，會夥同North Face，在日本出售約1000件蜘蛛絲大衣。但到去年9月，Spiber突然宣佈要無限期押後生產大計，以進一步解決生產過程中的技術問題，以及改善產品質量穩定。

波士頓塔弗茲大學（Tufts University）的生物醫學工程學教授Fiorenzo Omenetto指出，Bolt Thread的蜘蛛絲領帶富重要意義，開拓了合成生物學的實用範疇，示範了如何應用實驗室合成的天然材料，標誌了生物製造技術的將來。

David Breslauer坦言，這些年的研究路途中，他們也經歷過一些思想轉變。他們一直思考何謂「有用」。他們原先希望研究出更高端的超級物料，如防彈背心纖維，然而，他們研究變得更日常化。Bolt Thread的蜘蛛絲領帶，並沒有用上超級纖維，但因此就更難製造。

就像其他物料研法一樣，有關合成蜘蛛絲的研究，正在經歷軌跡轉變。這些軌跡轉變源於現實和理論的空隙。在實驗室，科學家有一些令人興奮的發現，繼而這些發現會被人炒作，然後更多科學家會仔細研究這些發現，再加上市場現實的考慮，往往這些發現會產生與原先想像截然不同的東西。

在未來，Bolt Thread會研究大量生產蜘蛛絲領帶的可能。他們也會研究如何讓蜘蛛絲蛋白更容易吸收顏料，在生產過程中更節省用水。他們也會研究製作可生物分解的蜘蛛絲服飾，特別是醫療服。

本文經授權轉載自outside 蜘蛛絲領帶的誕生，意味著甚麼？