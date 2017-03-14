自由開講》「性別盲」的吳敦義？！

李宇文

吳敦義前副總統近來忙碌於下鄉為即將到來的國民黨黨主席選舉拉票，在12日南下拉票時談到「蔡英文是不是同性（戀），我無法證明她一定是。」荒謬地暗指蔡英文總統的性向；「性別盲」（gender-blind）是指：視男性經驗為常規與常態，排除或扭曲女性經驗，漠視性別權力不平等的社會現實的現象。吳敦義完美詮釋了性別盲這個角色。

每每談論到婚姻平權法案時，吳敦義總有驚人之語。（資料照，記者朱沛雄攝）

每每談論到婚姻平權法案時，吳敦義總有驚人之語，如上月2日在桃園拉票時也曾提到「極少數人可能因為基因上有所不同，導致同性戀或雙性戀，社會應該給予這些人尊重和空間，但也不贊成為了這些極少數，修改民法。」語氣中處處流露對性取向不同之人的輕蔑與不友善；且本月12日吳敦義公開在群眾談話中暗示蔡英文總統性向不明，並且再次重申反婚姻平權法案的立場，除了再次加強歧視同志的立場以外，也讓我們看到政治場域上男性政治人物對一個未婚女性政治人物的醜化。

此類非我族類即不正常思想的人格，顯示吳敦義擁有強烈的異性戀霸權思想（heterosexualhegemony）甚至是某種程度的男性沙文主義（chauvinism）。

如此甘冒被貼上歧視標籤之名，為的就是選票。老謀深算的吳敦義深知自身的立場無論再怎樣包裝都得不到黨內年輕黨員的支持，加之國民黨黨主席選舉這樣封閉性的戰場，所觸及到的群眾皆是中老年人為主，根據台灣民意基金會去年12月的民調顯示：40歲以上超過50％的人反對婚姻平權法案；如此便能合理的解釋吳敦義為何會屢屢爆出驚人之語。

國民黨自洪秀柱在上次總統大選殺出一條血路以來，逐漸打破馬英九前總統營造的假性和諧，洪秀柱的出線以及擔任黨主席都將國民黨引入極右派的路線，如此偏激意識形態的國民黨，以捍衛傳統保守價值自居，因而產生了許多輕蔑人權、歧視弱勢的政治人物，如：吳敦義、蔡正元、呂學樟、廖國棟…等人；縱然黨內年輕世代，如：許毓仁、許巧芯等人都表態支持婚姻平權，但是面對保守勢力極大化的國民黨，黨內革新之路晦暗不明阿!

（作者為東海大學歷史系學生）

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