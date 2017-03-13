瞭望之窗》馬英九、張志軍與歐巴馬

馬英九的可悲之處，若只是起因於自戀，其實不把他當一回事也就罷了。畢竟他現在是一介平民，有旅行和言論的完全自由。但他在美國有關台灣前途和兩岸關係的論述，就完全與台灣主流社會脫節。如果美國的聽眾不察，甚至有可能被他誤導。

托克維爾

幾乎在同一時間，前台灣總統馬英九在紐約發表演講時說「台獨不會成功，台灣人民只有維持現狀以及與中國大陸統一這兩種選擇」。接著，他又在華府自我吹噓早已被多數台灣人丟進歷史垃圾堆的「九二共識」，還刻意在美國人面前混淆「一個中國原則」和「一個中國政策」。

中共國台辦主任張志軍則像是和馬英九套好招似的，在人大、政協兩會舉行時警告台灣蔡英文政府「台獨之路走到盡頭就是統一，但那樣的統一方式，一定會對台灣社會和民眾帶來傷害，他們會付出巨大的代價」。馬英九作為前總統，在蔡英文上任尚未滿十個月之際，就在國外批評他的繼任者，說他卸任後很多事情都變了，這與兩岸意識形態對立有一定關係，有人（指蔡英文）刻意地因為意識形態分歧而反對來自中國的一切。

馬英九似乎忘了，幾個月前他前往馬來西亞演說時，在中國的壓力下，他的「前總統」頭銜還被打掉，講題也被更改，氣得他舉行國際記者會抗議。當時總統蔡英文還聲援馬英九，表示國內藍綠政黨在政治上有不同意見，但對外就應該一致。

前台灣總統馬英九在紐約發表演講時說「台獨不會成功，台灣人民只有維持現狀以及與中國大陸統一這兩種選擇」。（記者曹郁芬攝）

現任總統不批評繼任者是民主風度

遠的不談，歐巴馬卸任一個多月，也沒對川普諸多爭議性的言行有所批評，更遑論下指導棋。他好整以暇地在加勒比海享受離開白宮後自由悠閒的放鬆時光。若不是川普最近指控歐巴馬違法竊聽他，這位前總統根本無意回應。

最近有研究美國總統制的歷史學者公布歷任美國總統表現的調查結果，歐巴馬在史上四十三位總統裡排名第十二，絕非如川普所言，他從歐巴馬手上承接了一個百廢待舉的美國。而歐巴馬卸任迄今，也從未標榜自己做得有多好。再往前推，歐巴馬在任八年中，他的前任小布希更像是隱形人一般，甚少對歐巴馬指指點點或猛扯後腿，也從未藉由貶抑繼任者來襯托自己的高尚和優越。 因為一位總統的歷史功過不是自己說了算，而是要讓後世來評斷。愈是急著替自己在任時的政績辯護的總統，就愈凸顯他的自我感覺良好與自大傲慢。

馬英九的可悲之處，若只是起因於自戀，其實不把他當一回事也就罷了。畢竟他現在是一介平民，有旅行和言論的完全自由。但他在美國有關台灣前途和兩岸關係的論述，就完全與台灣主流社會脫節。如果美國的聽眾不察，甚至有可能被他誤導。

因為在紐約和華府聆聽馬英九孤芳自賞自己兩岸政策豐功偉業的國際人士，絕對不知道馬英九在兩次競選總統大位時，為了騙取台灣人民的選票，曾經公開宣示「台灣前途要由台灣兩千三百萬全體人民來決定」。事實是，經過過去幾十年來的演進，「由台灣人民用民主的程序自由決定自己的前途」已經是多數台灣人民的共識。現在執政的民進黨縱使過去曾通過「建立台灣共和國」的黨綱，後來也已被符合前述現實現狀描述的《一九九九台灣前途決議文》所取代。

歐巴馬卸任一個多月，也沒對川普諸多爭議性的言行有所批評，更遑論下指導棋。他好整以暇地在加勒比海享受離開白宮後自由悠閒的放鬆時光。（AP）

馬英九卸任後露出馬腳，欲實踐他父親馬鶴凌「化獨漸統」的主張，那是他個人自由和信仰。但是已經沒有選票基礎的他，何以能夠違背民主真義，擅自替台灣人民決定未來的選項？更何況，他對「摒棄台獨、擁抱統一」的說法，剛好和張志軍「台獨之路走到盡頭就是統一」的論調一搭一唱。讓美國聽眾以及川普政府的決策者誤信如此荒謬的論點，然後再將壓力轉嫁到蔡英文身上，逼迫多數台灣人民選舉出來的總統向統一靠攏，這就是馬英九自私的野心！

再者，馬英九此次美國行的言論，感覺起來更像是他個人為了爭取諾貝爾和平獎的「行銷之旅」，但滿足個人私心之餘，他卻混淆國際視聽。其中最嚴重的就是他將北京所主張的「一中原則」與美國向來堅持的「一中政策」相互混淆。 北京「一中原則」的核心就是中華人民共和國才代表「一中」，台灣為其一部份。美國的「一中政策」指的是美國「認知」北京對其「一中原則」的立場，但「認知」不代表「承認」或「接受」。

在雷根時代的對台「六項保證」裡，美國也從未承認中華人民共和國對台灣的主權。而「六項保證」也已經正式被川普政府列入「台灣關係法」、三項公報等完整對台政策的「包裹性」政策論述之中。 馬英九心知肚明美國採取如此「戰略模糊」立場的背景，他只是刻意要誤導視聽。所以他竟然大言不慚地代表美國政府說，「一個中國原則」自一九七九年以來就是美中關係的基石，八任美國政府都以這個「原則」作為和北京打交道的基礎。如此滑天下之大稽的移花接木之說，只能讓華府地區熟悉美中台關係的學者專家們搖頭嘆息。就連2月9日川普與習近平電話會談裡，川普重申也是美國信守「一中政策」，而非「一中原則」。

馬英九此次美國行的言論，感覺起來更像是他個人為了爭取諾貝爾和平獎的「行銷之旅」，但滿足個人私心之餘，他卻混淆國際視聽。（馬英九辦公室提供）

最讓人感到不齒的是，馬英九自己說2015年他和習近平會面時，兩人都強調「一中各表」的重要。姑且不談馬英九在當時的「習馬會」中自己送上習近平堅持的「一中原則」，他自己更不敢當面向習近平提「一中各表」。更別說曾幾何時，北京也接受過「一中各表」？北京堅持的只有它所定義的「一中」，從未接受馬英九和中國國民黨主張的「各表」。

最後，當被問到國民黨上次敗選的主因是否因為台灣人認為兩岸的交往太快、太深入？馬英九仍持否認態度，只將原因歸咎於選前「換柱」風波，他還再三強調與中國交流好處多多。只能說，這就是真正的馬英九！永遠相信自己才是真理的馬英九！ 只要看看現在的韓國在過度「經濟傾中」後的經濟每況愈下，甚至還因為同意美國在境內部署嚇阻北朝鮮飛彈威脅的「薩德」系統，就遭致中國全面性的貿易圍堵和政治打壓，台灣還要作繭自縛、自投羅網嗎？

馬英九，你就饒了你自己，放台灣人民一馬吧？