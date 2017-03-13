自由限時批》食安不安，會導致政權淪亡？！

◎董森霖

馬英九前總統這次訪美，答詞僑界的國民黨何以丟掉政權，廢話一大堆，根本缺乏反省檢討，無庸贅言。但他倒說了一句良心話，就是2014年地方大選雪崩慘敗的主因之一，就是沒處理好「食品安全」問題，足見食安何其重要！難道小英政府還不知近年來一連串的食安問題（諸如乳瑪琳、黑心石灰冬瓜茶，工業用明礬炸油條、過期水產品、醬料竄改保存期限、工業用碳酸鈉浸泡海產、機械用潤滑油塗包子、乃如最近網路瘋傳的「芥花籽油」問題等等」），已然呈現危機重重嗎？！還能安睡嗎？！

馬英九前總統這次訪美，答詞僑界的國民黨何以丟掉政權，就是沒處理好「食品安全」問題。（資料照，記者廖振輝攝）

食安不安。最遭國人痛恨的主因，就是花了一堆冤枉血汗錢，卻買了一堆國家品質安全商標（地下工廠更多）的「黑心」食品，居然不知自己是怎麼被害死的？！（因為法院的不易「舉證」方式，反讓黑心廠商逍遙法外），此已不只是黑白兩道問題（官商、民代、司法人員、幫派等勾串），還有企業「良心」責任問題（道歉一堆有何用，照樣產銷一堆黑心食品）；現在非但嚴刑峻法不足教訓（法令處罰，似已不痛不癢），連相關部門都能相互推諉塞責（衛福部、農委會、經濟部、財政部海關、司法院、檢調單位等），大家都成了「各管一段」的「段長」，漫不經心，置「人民死生於度外」；只有哪一天發現自己或親友「患病」或「罹癌」時候，才會發現事態何其嚴重！後果（包括花錢看病、找看護、連累親人身心交疲等）何其不堪設想，然通通悔之已晚矣！

今天造成國人十大疾病的元兇，與「病從口入」的「黑心」食品（食物）攸關，如果個人、團體、國會、政府、司法、媒體、社會等監督管制或把關不足，必然成為國家的心腹大患！

根據衛生福利部公布2015年的十大慢性疾病死因，其死亡率依序為（1）惡性腫瘤、（2）心臟疾病、（3）腦血管疾病、（4）肺炎、（5）糖尿病、（6）事故傷害、（7）慢性下呼吸道疾病、（8）高血壓性疾病、（9）腎炎、腎病症候群及腎病變、（10）慢性肝病及肝硬化。2015年已有高達16萬3千5百74人死亡紀錄。

至於十大癌症的死亡率則為（1）氣管、支氣管和肺癌、（2）肝和肝內膽管癌、（3）結腸直腸和肛門癌、（4）女性乳房癌、（5）口腔癌、（6）前列腺癌、（7）胃癌、（8）胰臟癌、（9）食道癌和（10）子宮頸及部位未明示子宮癌。死於癌症者亦高達4萬6千8百29人；占慢性死亡總人數16萬3千5百74人的28.6％。且死亡率有逐年增加趨勢，何其令人怵目驚心！

諸此血淋淋的數據，大多均與「吃」攸關，而黑心食品的傷害人體健康（五臟六腑通通影響），亦皆有醫學根據可稽，且死亡率逐年增加，更是具體的鐵證！

2014年台灣消費者被頂新集團還害得不夠嗎？！現繼之而起的黑心廠商更是「精益求精」，而「魔高一丈」了！所以光靠政府部門和檢調警認真查緝，效果仍未必能彰，因為法院才是重要的「制裁者」！但法院往往卻顯得「有氣無力」，何以致此？不外是「舉證」的困難，也就是類此的黑心食品，並不會立即遭致死亡，而是一種易長年累積的疾病，若要受害的消費者拿出「立即有害證據」，確有難處；畢竟每人每天的飲食，屬於「雜食」，欲鑑定單一黑心食品害人，不易指證鑿切，致讓黑心廠商的律師團，得以鑽法律漏洞，令人憤憤不平！

是以，目前判決最多的是「標示不實」或過期，或原物料屬「工業用」或劣製品。像這次的乳瑪琳回收再製的行為，亦是一種「慢病」，雖違反食安法，遠東油脂也頂多處六萬元以上、二億元以下的罰款，能發揮制裁效果，以警效尤嗎？！就難說了。看來相關的食安法令和審判方式，勢須痛下決心改革，始克有濟！否則不啻紙上談兵！

在今天，要如何有效遏阻品類繁雜大小不一的黑心食品，恐須有與時俱進的全方位、總體戰的方式，政府、社會、司法、國會、媒體通通動起來始能逐一突破，以克竟事功！光靠個別部門或單一「食安法」的「單打獨鬥」，恐難奏效，畢竟欲寄望於黑心廠商返樸歸真，拿出良心，無異是緣木求魚！