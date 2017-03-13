自由開講》半部論語治天下一個陳師孟搞定司法？

邱風

黨產會兩度凍結國民黨帳戶8億多元資產處分，高等行政法院日前裁准「停止執行」，黨產會抗告，最高行政法院判決逆轉，改判黨產會勝訴，國民黨資金遭凍結，全案定讞！

黨產會兩度凍結國民黨帳戶8億多元資產處分，高等行政法院日前裁准「停止執行」，黨產會抗告，最高行政法院判決逆轉，改判黨產會勝訴。（資料照，記者方賓照攝）

這讓國民黨主席洪秀柱火得不得了，還怪到監委被提名人陳師孟身上，說他一聲令下就逆轉，未來藍營司法案可能都沒希望了。洪主席這樣發火，實在沒道理；還很可能因這樣無名火起，反而輸掉了黨主席寶座也說不定。

但她這樣發怒抨擊監委被提名人陳師孟，也讓人感受到陳師孟的震撼人威力。不過這真的是陳師孟威力無邊，還是另有原因？這倒是值得加以探究。如果洪的發火責難，所抨擊正確無誤，那麼這無異坐實了市井流行流通的說法：法院是國民黨開的，法官檢察官有可能會聽命或仰國民黨鼻息而起訴判決。

而陳師孟剛正疾惡，被提名後發言表示將發揮監委糾彈職權掃除司法冤判貪腐不法敗類；風聲一放出，那些不肖的司法官員都望風披靡、棄甲曳兵了。司法、司法官員竟然這麼不堪一擊嗎？未免太差勁吧？可能嗎？而果真如此，洪的說法不也坐實市井流通的說法，而陳也未免太厲害太神奇了。

古人說，半部論語治天下，而當今則是一個陳師孟搞定司法。且洪主席話表面是責怪責罵陳，其實等於是大大地捧陳，同時也大大地修理了司法、侮辱了法官。但實際情況應當不是洪所以為、所想像那樣吧？洪秀柱怪到監委被提名人陳師孟身上，說他一聲令下審判判決就逆轉，未來藍營司法案可能都沒希望了。這話真的未免太長她人志氣，太滅自己威風了。

未來藍營司法案可能都沒希望了？藍營真的如洪說的那麼不正義不光明正大？國民黨不是常強調開大門走大路嗎？不應當有什麼違法亂紀不法情事才對啊。為什麼藍營司法案可能都沒希望了？這話說得太喪氣了，怎麼當主席號令黨員？或者她的意思不是國民黨、藍營有問題，而是司法而是法官的問題。因為陳師孟來了，鍾馗在此，司法的妖魔鬼怪趕快滾，趕快悔改反正否則…？這不等於說整個司法體系所有的法官檢調都很有問題？然而這應當是不可能的。

顧炎武說：「吾觀三代以下，世衰道微，棄禮義，捐廉恥，非一朝一夕之故。然而松柏後凋於歲寒，雞鳴不已於風雨，彼眾昏之日，固未嘗無獨醒之人也。」怎麼亂、怎麼黑暗，總是還有想救世撥亂，挽救世道人心的；同樣，司法界還是會有守正不阿毋枉毋縱的。張靜律師也沒說法官全都收賄全都亂判冤判啊。怎麼可能藍營司法案可能都沒希望了？而且也不可能半部論語治天下，一個陳師孟搞定司法。

所以問題還是洪。發言不妥也太隨便發火這會使她的選情蒙受不利，情況可能比上次換柱更讓國民黨噩夢一場。不過問題一方面固然是發言不當、言不及駟，製造了不利國民黨的情況；可是問題的根源還是在於黨產或所謂不當黨產。國民黨的病根禍源在於此。國民黨為什麼會有這些黨產呢？匹夫無罪，懷璧其罪，乾脆捐了吧。拋棄給人民還給原主或國家政府充當年改基金算了。反正施錦芳顧立雄她們也說黨工的薪津勞健保沒問題，還有什麼好憂心的？

（作者為退休教師）

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