自由開講》周延繁星配套 彰顯扶弱功能

溫順德

大學繁星推薦放榜，錄取率創史上新高，缺額也為歷年之最。近年繁星不斷加碼，相關配套未盡周延，「照顧弱勢」難以彰顯，社會正義無由實現，制度初衷全遭扭曲，確有檢討改進空間。

大學繁星推薦放榜，錄取率創史上新高，缺額也為歷年之最。（資料照，記者佟振國攝）

檢視今年繁星榜單，缺額增至近三千名，一百多個校系掛零，頂尖大學亦受波及，清大更不足四十四人。後段大學出現缺額，固為市場機制造就，但頂尖大學分發不足，實為人謀不臧促成。竹教併入清大科系，大幅調升檢定門檻，中段學生望塵莫及，因而出現大量缺額。後段私校難獲青睞，勞師動眾參加繁星，不僅徒增作業負擔，又陷大量缺額窘境，豈非淪為兩敗俱傷？大學著眼招生數字，以繁星推薦為角力，只是徒增各方困擾，相關單位必須正視。

「高中均質」與「區域均衡」，乃繁星推薦之宗旨，近年政府戮力推動，鼓舞學生就近入學，加速「高中均質」的發展；然部分大學門檻過高，偏鄉學生難望項背，「區域均衡」淪為空談。為彌補繁星推薦疏漏，協助弱勢學生就學，各校無不殫精竭慮，另闢其他入學管道。僅就個人申請而言，今年已達四十八校，共計九百九十七系，採優先錄取或加分，並予費用減免方式，扶助經濟弱勢學生。然翻閱簡章相關規定，多數仍得參加面試，也須製作備審資料，與一般申請入學無異，弱勢學生負擔仍重。

為化解教育世襲化，打開弱勢流動閘門，教育部雖訂「起飛計畫」，鼓勵各校自擬方案，提高弱勢學生比例，並且給予更多照顧，然招生管道五花八門，反徒增弱勢學生困擾。欲有效協助弱勢生，其實不必捨近求遠，如將繁星分為兩組，一組為都會高中生，名額約占三分之二；一組為偏鄉弱勢生，可將原住民生納入，名額約占三分之一，除降低學測檢定門檻，入學後學費全額補助，並予生活上的照顧，即能保障弱勢權益，實現「區域均衡」理念。

扶助經濟弱勢學子，透過教育提升競爭力，乃政府施政之主軸。多元入學上路廿餘年，頂尖大學幾無寒門，私立大學多是弱勢，社會流動趨於停滯，實為高等教育警訊。修訂繁星推薦規章，研擬周延完善配套，給予弱勢更多機會，相關單位責無旁貸。

（作者為高中教務主任）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com