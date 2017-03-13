自由開講》監察院到底能不能硬起來？

李克

日前台中地方法院宣判指標性太極門稅案判決駁回，一百多位太極門弟子無法接受法官枉法裁判，群情激憤，當天下午至台中地方法院檢察署，按鈴申告台中高等行政法院三位法官林秋華、莊金昌、劉錫賢枉法裁判，將上訴到底，並將陳情監察院要求彈劾三位法官。

日前台中地方法院宣判指標性太極門稅案判決駁回，一百多位太極門弟子無法接受法官枉法裁判，群情激憤。（資料照，記者廖振輝攝）

本案審判長林秋華說，判決內容可受公評，也歡迎各界檢視評價。但筆者懷疑法官們拿到的證據是否造假不實，或官官相護，不理百姓的死活！監察院到底有沒有功能？公權力很明顯的錯誤，卻悍然不動。監察院於91年3月4日以（91）院台司字第0912600349號函附調查意見，詳列侯寬仁於偵辦太極門案涉有八大違法，不符證據法則，違反偵辦不公開、違法搜索、凍結資產、僭越職權、命各道館封館等等，移送法務部從嚴究責議處。另外國稅局關於本案犯有七項重大違法，遭監察院98年9月2日以（98）院台財字第0982200593號函提出糾正。其中林秋華、劉錫賢兩名法官，正巧也是造成張藥房老闆無辜命案的恐龍法官。尤其劉錫賢於102年遭監察院彈劾（任公職期間，擔任有限公司股東且持股逾10%，長達20之久，違反公務員服務法第13條第1項之規定，爰依法提案彈劾）但仍然高高在上做他的高等法官，對其他奉公守法者太不平了。

監察院在91年、98年兩度調查，確定檢察官起訴及國稅局課稅犯有多項重大違法，政府也在98年給予國家冤獄賠償，一再證明太極門遭受重大冤抑。而國稅局101年公告調查結果，7,401份的證據百分之百表明敬師禮是贈與，國稅局也已經承認太極門不是補習班，所有的證據證明敬師禮就是贈與，絕非學費。國稅局卻無視最高法院所判決確定之贈與事實，無視7,401份百分之百表明贈與的證據，違反證據法則，違法恣意將敬師禮劃分一半為贈與、一半為學費，誤導台中高等行政法院法官，做出與事實不符的認定。

台灣正處於「五權分裂」的局面，遭監察院彈劾、糾正的個人及機關，無視監察院的存在，監察院也不了了之，難怪很多民眾主張廢除無牙的老虎監察院。監察委員被提名人、前總統府秘書長陳師孟日前出席活動時指出，雖主張應廢除考試院與監察院，但對歷經國民黨半世紀威權統治的台灣來說，監察權非常重要，還能「廢物利用」發揮彈劾功能，讓黨國思想的司法官不能像過去無法無天，我們拭目以待監察院到底能不能硬起來？

（作者為退休人員）

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