自由開講》台灣通用語簡稱台語

林瑤棋

一直以來，每談到閩南語就是「台語」，少數族群就會反彈：「閩南人有大沙文主義」，他們說：台語還有客語及十幾種原住民語呀。

其實，台語就是「台灣通用語」的簡稱。而台灣通用語是以閩南語為主幹，再融入其他族群語言或日、荷語等外語所形成的語言，有別於福建的閩南語。 台灣自鄭芝龍時代，他的部下都是閩南人，使閩南話通行於臺灣西部。到十七世紀初荷據時期，荷人大量引進閩南人來台耕作，以及鄭成功趕走荷人後，他的軍民大多數是閩南人，從此閩南語就成為臺灣通用語。

1626年荷蘭人大員港口圖（18世紀西班牙重繪）。（維基共享資源）

清據之後，閩南語早已定型為臺灣通用語，任何一個不同語言族群來到臺灣，唯有使用台灣通用語才能得到生活上的方便。在唐山，客家人大多住在內陸艱苦地區，所以清據之後，大量客家人移民臺灣，他們來到臺灣必須學講臺灣通用語，例如現在閩南語地區的台中縣、彰化縣、雲林縣、屏東縣的客家移民，人數可能多於閩南人，但是他們長期使用台灣通用語，他們的後裔就不再會講客家語了。

目前，臺灣島上起碼有九成的人會講台灣通用語。這種台灣通用語本來也沒有人提出拒絕或抗議，可是臺灣民主化後，有某族群把臺灣人分化成三個族群，並且鼓勵他們抗拒這種語言沙文化，使得許多公共場所不得不使用三種語言，台灣人被分化而造成台灣人不團結，某族群始能漁翁得利。

1926年，日本人曾做臺灣人祖籍統計，結果閩、粵比為8:2。日本人把福建籍歸列為閩南人，廣東籍歸列為客家人，這是錯誤的，其實客家移民大多數來自福建客家地區，例如詔安、南靖、平和、永定、上杭、武平、連城、長汀、寧化.... 等。這些客家人佔總移民人口的26％，但是他們都歸列為閩南人，造成族群統計上的比例錯誤（筆者依800多冊族譜統計），換言之，閩南語人與客語人比例應為50比46，客籍並非少數。

總之，台灣通用語（臺語）是自然形成成的，其他語言族群實在不必計較太多，誠如美語（American English）是英語，可是美國的移民不是英裔最多，法、德、義裔... 不見得比英裔少，可是英語是最早成為美國通用語，所以美語即是英語，其他族裔也不會抗議，遺憾的是台語卻被有心人分化，往往為了「台語」而爭執不斷。

（作者為醫師）

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