故事》【世界遺產故事】以武術聞名天下的奈良興福寺

提到以武術聞名的佛寺，如果是指中國境內，第一個一定會讓人想到少林寺；那麼如果換到日本，又會是哪一間寺廟呢？

陸奧

哪間佛寺以武術聞名？這道問題如果是指中國境內的話，很多人一定會聯想起少林寺；那麼日本呢？

在古時，日本佛寺為了保衛寺內安全，不少僧人均會習武，甚至與武士發生戰爭，他們被稱為「僧兵」。日本各地的佛寺幾乎都有這些僧兵，但要說到以僧人武術傳承而聞名的佛寺，則非「興福寺」莫屬。

在戰國時代，興福寺有位名為「寶藏院胤榮」的僧人在子院寶藏院擔當院主，胤榮熱愛槍法，與當時的劍豪柳生宗嚴更是好友，經常練習槍術和劍術。有天，胤榮在寺附近的猿澤池，看到水中弦月的倒影，頓時從中得到靈感，並發明十文字槍與槍法，改革了日本槍術發展，流傳於世。

興福寺原本建於西元 8 世紀，為當時平安時代貴族藤原氏所興建，其後因為多次動亂而毀於戰火，如源平合戰期間，平家為了鎮壓奈良僧兵，把東大寺和興福寺等幾乎完全燒毀。現時大部分的興福寺建築群都是在江戶時代所重建。

國寶館

初來興福寺的話，可先從國寶館作起點觀賞。

國寶館原是興福寺僧人的食堂，後被改建成收藏日本國家古物的博物館，每件古物都具千年歷史。進入國寶館內，每位遊客都會見到屹立在館內中央、高達 5 米的千手觀音木像。在館內的周邊則有其他古物，其中必看的包括：乾漆八部衆立像（八位源自印度教和佛教的神靈雕像，尤以阿修羅像最著名）、銅造佛頭（比興福寺歷史更久遠的文物）、木造法相六祖坐像（日本法相宗 6 位得道高僧）等。

東金堂、五重塔

東金堂建於奈良時代，特色是頂部的綠色瓦片，千多年來，曾六次因天災或人禍而毀壞後重建，現時的模樣則是室町時代重建而成。在東金堂內，供奉了藥師如來佛像、日光菩薩和月光菩薩等。

至於五重塔，同樣建於奈良時代，是奈良古都的象徵。塔內顧名思義有五層高，平常不開放公眾入內參觀，但偶爾會特別開放第一層予公眾參觀，惟時間不一。

如果您到訪興福寺時，碰上五重塔開放的話，一定要入內逛逛。在五重塔的第一層，其東南西北分別掛有藥師佛畫像、釋迦牟尼佛畫像、阿彌陀佛畫像、彌勒佛畫像。至於其餘各層，則安放了水晶的小塔和佛教經典。

菩提院大御堂

從五重塔往南走，再轉左一直走，就是菩提院大御堂。菩提院大御堂又名「十三鐘」，相傳在奈良時代，從中國學佛回來的和尚玄昉曾住在此堂而聞名日本。現時堂內主要有供奉阿彌陀佛像。

猿澤池

觀賞完菩提院大御堂後，折返原路經過五重塔一直走，左邊就有一個大水池，那就是猿澤池。

猿澤池原本是興福寺的放生池，不時會在此舉行放生儀式。池的面積不大不小，非常適合情侶圍繞池邊散步談心。在好天氣的時候，更可以看到池中五重塔的倒影，非常美麗。

三重塔

在猿澤池的西北方，遊人可見到五重塔的矮版──三重塔。三重塔並非五重塔的翻版，它只是層數少一點，建於平安時代。與五種塔一樣，很少對外開放。

南円堂和北円堂

在三重塔的旁邊有一幢八角呈圓形的廟堂，名為「南円堂」，是平安時代貴族藤原氏所興建。廟堂內供奉着觀音菩薩像和四天王像等。

從南円堂沿路往北走，不消 5 分鐘就見到另一幢八角呈圓形的廟堂，名為「北円堂」。北円堂與南円堂相對，在日本被譽為最美的八角圓堂。供奉了彌勒佛像和其他數個菩薩像的北円堂，在奈良時代建成，年代比南円堂更久遠，但因在平家鎮壓僧兵期間而一度被燒毀，及後在鐮倉時代再重建至今。

走過北円堂後，大概就等於走了興福寺一圈。

在興福寺內的景點散步，可以享受到奈良那種清靜，甚至感受到比京都歷史更悠久的樸素風光。正因為奈良比京都歷史更悠久，自奈良時代建立的興福寺以「古都奈良之文化財」，於 1998 年列入為世界遺產。

按：現時在奈良仍可見到有不少人修習寶藏院流槍術

本文經授權轉載自故事【世界遺產故事】以武術聞名天下的奈良興福寺