自由限時批》「薩德」會因南韓總統換人生變嗎？！

杭東

朴槿惠的彈劾下台，南韓須在60天內舉行總統改選。今天南韓民調機構Realmeter最新的民調顯示，呼聲較高的候選人依序是：文在寅（36.1%）、黃教安（14.2%）、安熙正（12.9%）、李在明（10.5%）和安哲秀（9.9%）。除了代總統黃教安，其餘四位候選人對「薩德」的態度都趨於中立偏反對傾向，使得正在進行部署的「薩德」終端高空反飛彈防衛系統（THAAD）部署，是否生變？備受國際高度關注！

朴槿惠的彈劾下台，南韓須在60天內舉行總統改選。正在進行部署的「薩德」終端高空反飛彈防衛系統，是否生變？備受國際高度關注！（EPA）

而此亦衝擊朝鮮半島的軍事經貿發展，以及美中關係和亞太局勢的安定，在在影響世局的牽引效應和變化。 照理說，北京既已在聯合國安理會表明反對北韓發射飛彈和擁核（王毅外長日前譴責北韓不顧國際社會反對、違反聯合國安理會決議，執意推進核飛彈開發云云）；但卻不施壓阻止（連川普都說北京要協助解決，乃輕而易舉），淨做表面文章，惹火美日韓諸國，到了南韓為國安考量同意部署「薩德」進駐（美國務院亦在日前公開表示，重在防衛，而非以攻擊為主），則又暴跳如雷，猶一再恐嚇和經貿報復，包括禁止赴韓旅遊，取消兩國間的包機航班，而供地給軍方部署薩德的南韓第五大集團樂天集團，也受到激烈抵制，多家在中國門市停業，並威脅其他韓國企業，三星和現代汽車等集團等要小心。南韓介於美中兩大之間（對美國和中華人民共和國的出口佔其總出口近40%），自倍感掙扎。

然則，北京對平壤始終處於矛盾的兄弟情結，未必能管得住，但絕不會讓外人插手。像王毅日前對北韓一而再把飛彈射到日本「經濟海域」，還三不五時軍事挑釁南韓；等到這次「薩德」真的進駐了，反嗆：「美國準備好跟北韓硬碰硬了嗎？」呼籲南北韓重回談判桌，美韓軍事活動「雙暫停」云云，其護北韓「金三胖」的心態，表露無遺！ 若說南韓熱門總統候選人，包括文在寅、安熙正、李在明和安哲秀，其中一人一旦勝出，便會有改變「薩德」的部署意圖，倒也未必，因為此一時彼一時也。 當初在朴槿惠任內，可說是「內外交煎」的動盪局面，貪瀆頻傳，政績亦差，民心浮動，而「挾美自重」之餘，自讓民眾反感。加上「閨密門」弊案的延宕多時，亦造成經濟衰退民生困苦，此時允准美方部署「薩德」，當然招致在野黨派反對的理由和民怨，畢竟「槍炮不如麵包」使然。

如今朴槿惠遭彈劾落幕，但北韓卻仍繼續軍事挑釁，而中華人民共和國又頻頻以經貿報復南韓，致使參選總統者語調已隨民意轉向，強調要國防安全和生活安定！像文在寅和盧武鉉一樣過去主張南韓應積極和北韓對話，並在美國與中華人民共和國之間極力保持平衡；上次大選則以些微票數輸給朴槿惠，雖在去年認為在當時的政治形勢下部署「薩德」，並不合適。但今天的南韓媒體報導，文在寅反對「薩德」的立場近來有所轉向，暗示會接受「薩德」部署的計畫 而相當於省長的南韓忠清南道知事安熙正，為最近政壇竄起的新黑馬。

據韓國蓋洛普2月10日發布的民調，僅落後最大在野黨「共同民主黨」前黨魁文在寅。但因年輕（51歲）又務實有為，頗受選民青睞；比較重視美、韓同盟的重要性，近日也表示尊重首爾與華府達成在南韓境內部署「薩德」的協定。 另一有「韓版川普」之稱的城南市長李在明，是人權律師出身，對於「薩德」持中立偏向反對立場，未來若勝出，自會轉向「務實」（因生米已煮成飯，「薩德」預計四月部署完成，新總統要60天後才揭曉）；他與川普最相似的特點在於，兩人都很善於利用網路與社群媒體，都成功打響知名度，實力不容小覷。

至於以批判南韓政府與財閥勾結起家的安哲秀，於2015年創立的國民之黨，去年4月南韓國會選舉時，一舉拿下兵家必爭之地全羅道（即「湖南地區」）的25席席位，成為第三大黨。因爭議性多，在總統大位聲勢上則落後文在寅、黃教安、安熙正、李在明等人。另力挺朴槿惠的代總統黃教安，在一片「倒朴」聲中，南韓媒體，認為勝出機率不大。

今天媒體亦報導，北韓周一（6日）發射導彈後，日本海上自衞隊已與美國海軍航空母艦卡爾文森號戰鬥群，在東海舉行聯合軍演，被指是用來警告北韓及牽制北京。顯然川普鷹派團隊，正採用美日韓的軍事、經貿同盟模式，以穩定朝鮮半島情勢，而俄羅斯的態度亦已轉向樂觀其成，因此北京的強硬施壓南韓，顯然搞錯對象，反激起南韓朝野的團結，促成「薩德」的塵埃落定，誰當選新總統都一樣要支持，所以呷緊弄破碗，北京得不償失矣！