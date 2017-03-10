日本自由行》《奇跡之醬》素人女作家的老舖醬油廠災後重生記

八木澤商店的廠房、店面、住家在311大地震中化為烏有，用來釀造醬油的直徑約2公尺、有150年歷史的巨大杉桶流走了、杉桶內釀好的醬油醪沒了，倉庫裡剛進貨的大豆和小麥等原料也被沖走了。但年方37歲的小開河野通洋，於震災後第5天宣布接任社長重建醬油廠，而且不解聘任何一名員工。

林翠儀

2011年3月11日的日本東北大地震，讓住在東京的一名平凡女性，放下穩定的工作勤跑災區採訪，她不是記者也非作家，花了5年的時間在去年底出版了名為《奇跡之醬》的書，記錄了東北災區一間有200多年歷史醬油老舖的重生故事。她起心動念很單純，只是要將人們奮鬥的故事傳承下去。

這名素人女作家是現年41歲的竹內早希子，震災發生當時任職於東京的一家有機農產品宅配公司，她是土生土長的東京人，東北災區除了業務往來的客戶之外，並沒有她熟悉親朋好友，但客戶之中有家醬油老舖卻讓她十分掛心，無法當做別人家的事看待。

素人女作家竹內早希子記錄老舖醬油廠「八木澤商品」震災重生故事的《奇跡之醬》。（https://goo.gl/hUy5WU）

那是位於岩手縣陸前高田市的老舖醬油釀造廠「八木澤商店」，開業於1807年、擁有超過200年歷史，以在地原料古老釀造的「生揚醬油」是八木澤的招牌商品，曾獲農林水產省評鑑全國第一名，在全國小有名氣。

八木澤商店遭遇了芮氏規模9.0的大地震和高13.5公尺的大海嘯，廠房、店面和住家均化為烏有，用來釀造醬油的直徑約2公尺、有150年歷史的巨大杉桶流走了、杉桶內釀好的醬油醪沒了，倉庫裡剛進貨的大豆和小麥等原料也被沖走了，損失超過2.2億圓。

創業於1807年的八木澤商店，有古色古香的「海鼠壁土藏」（格狀灰泥土牆倉庫），在311之後化為烏有。（http://www.s-shoyu.com/yagisawa/）

竹內從2004年起開始和八木澤商店有業務往來，地震發生後電視播出陸前高田滿目瘡痍的景象，讓竹內看得無法言語，八木澤商店是在地指標型老舖，竹內以為她很快就能掌握到老舖受災的現狀。但她看到的竟是一片無法辨識市街原貌的瓦礫堆，更令人吃驚的是，她竟然在媒體上看到八木澤商店年方37歲的小開河野通洋，於震災後第5天宣布接任社長重建醬油廠，而且不解聘任何一名員工。

受到海嘯重創的陸前高田市。（http://mmtre.com/1670.html）





八木澤商店震災前後對照圖。（https://goo.gl/V3EVjv）

這是愚勇還是逞強？

年輕小開的豪氣讓竹內難以置信，但他所展現的堅強意志卻讓竹內的熱血開始沸騰。她寫了一封長信寄給八木澤商店，除了對震災表示慰問之意外，竹內請求對八木澤商店未來的重建之路進行密集的採訪與記錄。

竹內說，311發生時她正請了育兒假在家照顧兩名年幼的孩子，一股無名的衝動促使她見證這段重建的故事。長信在數日後寄到陸前高田，河野通洋在電話中以開朗親切的語氣歡迎她隨時到訪。在此之前，竹內業務往來對象是八木澤的第8代社長河野和義，也就是通洋的父親，她沒見過通洋，只聽說過這位200年醬油老舖的小開，曾夢想到非洲從事沙漠綠化的工作，高中畢業時說服家人讓他去美國留學，以便進入聯合國任職。23歲時因為父親病倒急忙返國，26歲時以專務董事身份接手家業。

37歲的通洋接下第9代社長的職務，向外界宣布將重建醬油廠，但廠房、原料和棲息在廠內被視為釀造業命根的酵母和乳酸菌全都沒了，除非奇跡出現，否則要恢復八木澤招牌的「生揚醬油」風味，簡直是比登天還難。

奇跡真的出現了

災後20多天的4月間，有人在距離廠房2公里外的地方發現了八木澤的巨大杉桶，通洋帶人到現場刮下殘留在桶子上的醬油醪，醬油醪就是已完成發酵尚未搾汁和加熱的泥狀生醬汁，裡面活著的酵母和乳酸菌，經過培養即能增生。

被海嘯沖走的巨大杉桶，直徑與高均為2公尺，有150年歷史。（https://goo.gl/lVZrzs）

但泡過海水、風吹日曬的酵母和乳酸菌，恐怕很難存活，通洋知道自己可能做白工，但堅持不放棄任何一絲希望的精神，似乎觸動另一項奇跡的連鎖。任職岩手縣水產技術中心的研究員及川和志，曾經花了一段時間研究當地的醬油業，發現八木澤生揚醬油的醬油醪內富含各種胺基酸，震災前一個月，他才剛向八木澤要來4公斤的醬油醪，希望進行醫藥方面的研究。

醬油醪是每家釀造廠的命脈，很少有業者願意公開裡頭的商業機密，但八木澤的大小老闆卻欣然應允。這桶用塑膠袋封包醬油醪，就放在水產技術中心的真空恆溫櫃中保存，妙的是水產技術中心雖然遭到海嘯肆虐滿目瘡痍，但真空恆溫櫃卻完好如初，躺在一堆殘破的瓦礫堆中。

朝日新聞報導當時找到「奇跡醬油醪」的水產技術中心內部景況。（https://goo.gl/qa6Yyk）

及川細心保管這包倖存的醬油醪，等待八木澤重建後再物歸原主，透過媒體報導，世人稱它為「奇跡醬油醪」。震災後八木澤的生揚醬油奇貨可居，價格飆高10倍，網拍底價每瓶15000圓，八木澤收到許多民眾寄來家裡庫存的生揚醬油，民眾希望醬油老舖記住這個滋味，並且「把它釀回來」。

當災難發生時，所謂的「奇跡」的確具有莫大的鼓舞作用，但它畢竟不能像變魔術一樣讓一切恢復原狀，不管是八木澤商店或是整個受創的東北都需要靠人的力量才能重建。 通洋宣布不解雇任何一名員工，他知道人力是公司的重要資產之一，另一項資產就是200年老舖建立的信譽，所以他連當年已錄取尚未報到的新員工也依約雇用。

通洋和銀行磋商，先凍結公司的債務償還，算算戶頭裡的存款，大概可以支付員工8個月的薪水。通洋相信8個月一定能讓公司的營運恢復到某種程度，災後沒有廠房，沒有辦公室，也沒有活可以做，他讓員工們配送救災物資到各個家戶，自己則幫忙協助認屍、處理後事。

竹內於震災1年後的2012年3月才在東京和通洋正式見面，同年4月起開始進行採訪，這時的竹內才剛生下次男，她背著小寶寶密集往返東京與，陸前高田之間。

八木澤逐步恢復營運，起先向其他釀造廠公開配方，以OEM的形式代工生產沾麵露和橙醋等產品，員工們以暫借的汽車教練場當工廠動手貼標籤出貨。2011年12月通洋透過一個基金會的協助以小額募款籌到5000萬圓，恢復沾麵露和橙醋製造生產線。

八木澤恢復營初期的商品，標籤上手寫的「君がいないと困る」（少了你我會很困擾）字樣，是60歲民眾笠島廣之寫來的鼓勵之句，後來無償提供給八木澤當商品標籤。（https://sumally.com/p/265704）

這種每人1萬圓的小額捐款很有意思，許多捐款人為2、30歲的年輕人，即使他們只能換回價值不到捐款金額一半的醬油商品，但仍踴躍掏錢，買的是醬油老舖的志氣。2012年通洋再度透過小額募款籌到將近1億圓，同年10月在陸前高田隔壁的一關市找到一塊小學校舊校址興建新的釀造廠。

2014年以及川搶救回來的「奇跡醬油醪」經過培養增生後，成功地釀回了「生揚醬油」，新的醬油命名為「奇跡之醬」。

震災後通洋的一舉一動都成為媒體焦點，但在醬油開封的當天他卻不敢通知媒體採訪，因為無法再以杉桶釀造的醬油醪，被封在現代化的釀造桶中，感覺氣味就是不太一樣，一關市的氣溫和新造的廠房讓通洋少了信心。所幸當新釀的醬油醪經過搾汁和加熱處理後，大家終於嚐出了那個熟悉的味道，最後拍板的人竟是通洋的3名幼子，從小吃慣自家醬油的3名孩童，震災後有3年時間沒機會吃到自家醬油，「奇跡之醬」出爐當天，通洋的太太用新醬油調味，小孩子飯菜下肚後問媽媽「今天用了生揚醬油嗎」，這句話讓通洋吃了定心丸，確定真的把「生揚醬油」釀回了。

竹內在《奇跡之醬》的書裡，記錄的不僅是老舖醬油廠奇跡的一面，書裡還有許多細節，包括通洋的祖父第7代社長河野通義，在1970年代曾帶領地方鄉親反對當地廣田灣興建煉油廠，保住了被稱為「高田藍」的美麗海灣，父親和義在30年前不惜成本，復原以在地原料、古法釀造的「生揚醬油」，通洋繼承了父祖投入地方事務的熱情，成為年輕的意見領袖。

位於一關市的新廠房。（http://www.s-shoyu.com/yagisawa/）





河野通洋與新的釀造桶。（http://www.s-shoyu.com/yagisawa/）

通洋不僅帶領員工重建醬油廠，也與在地的年輕企業家投入家鄉重建。通洋說，八木澤的商品有7成是在地產銷，如果家鄉沒有跟著復原，生產的商品便無法順暢流通。通洋的行程滿檔，不但害得貼身女助理腸胃穿孔，不得不辭職養病，通洋自己也出現了「創傷後壓力症候群」（PTSD）的症狀。

至於搶救回「奇跡醬油醪」的研究員及川，即使他是幫助八木澤重生的大英雄，但他刻意避開媒體，物歸原主後不再過問釀造的進度。及川告訴竹內，他相信八木澤一定能朝著重建的方向邁進，但任何的關切對當事人而言非但沒有幫助，而且會是一種壓力。世人以為有了「奇跡醬油醪」就能釀回生揚醬油，但他知道事情並沒有想像的那麼簡單。

八木澤商店重生的「奇跡之醬」。（http://yagisawa-s.jp/SHOP/0605159.html）

及川是在「奇跡之醬」上架後一個多月，才在高速公路休息站商店發現它的問市， 及川興奮地買了兩瓶回家沾生魚片品嚐，只要一瓶用完就再買一瓶庫存，因為實在太珍貴了。

竹內在2014年離開任職16年的有機農產品宅配公司，全心投入八木澤的採訪及文稿寫作，當初「只是要將人們奮鬥的故事傳承下去」的她，並沒有料到這個單純的起心動念讓她找回了年輕時間追尋的作家夢，現在的她繼續寫作，同時參與紀錄片企畫、地區社群營運等工作，在2011年311之前都是她無法預料的人生。

竹內早希子與《奇跡之醬》。（https://goo.gl/C6WpYF）