自由開講》張志軍大人 嘸通剩一支嘴

納瑟斯

在中國全國兩會期間，國台辦主任張志軍向台灣威嚇稱：「台獨之路走到盡頭就是統一」，一定會給台灣社會和民眾帶來傷害，「他們會付出巨大的代價」。

這不禁令人想到，台灣一句著名廣告詞「查埔郎千萬嘸通剩一支嘴」，用來諷刺男性，常常把自己講的虎虎聲風，但是實際上卻是一無事處。如今，張志軍的這番話，只會把台灣民眾愈推愈遠，就「只剩下那張嘴」。

張志軍的這番話，只會把台灣民眾愈推愈遠，就「只剩下那張嘴」。（中央社）

台灣歷經了威權時期，走到今日的民主開放，已成為一個可以自由選擇自己意志的國家。在這塊土地上，人民可以主張台灣做為主權獨立國家，可選擇中華民國做為自己認同的依歸，當然也能自認為是中國人。

但是無論己身的選擇是什麼，無人可以強迫別人做出選擇，因為這就是民主國家組成最基本的原理原則：自由、尊重。

中國想統一台灣，全世界皆知。但想要完成統一大業，張志軍做為對台負責的政府窗口「國台辦」主任卻完全是不及格。

在他任內，台灣歷經了太陽花學運、反課綱運動、國民黨九合一大選大敗、周子喻事件、民進黨首次完全執政，在張主任所帶領的「國台辦」不停放話及打壓之下，台灣一歩一歩走向光譜上獨立及意識型態上反中的位置，除了網路媒體、傳播方式的變革，中國國台辦也功不可沒。

反觀蔡政府在兩岸政策上，極盡所能地克制，從維持現況到不主動挑釁，善意、彈性樣樣不缺，且試圖和北京當局發展友善、健康的兩岸關係。但中國卻用一路走來、始終不變的威嚇來回應。 裝睡的人永遠叫不醒。「裝睡的主任張志軍」為什麼在處理台灣問題，做得如此失職？ 或許是因「民主價值」太難在中共官員的心中被想像和體會。在天朝官員的心中，人民的想法永遠只是鬥爭的工具，重點是揣摩上意，把表面功夫做得清潔漂亮。

若國台辦真想認真處理好兩岸的爭議，眾官員們千萬不要「只剩一支嘴」。要好好的去想想，到底是什麼樣的原因始的兩岸歧異加深至此，而非「光說不練，只說不做」。

（作者為法律研究所碩士生）

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