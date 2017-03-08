自由限時批》司法不可做戕害新聞和言論自由的幫兇！

東方亮

美國真不愧是老牌民主國家！總統再英明、再厲害，也得受司法約制。像川普當了總統所頒布的「移民限制令」，一個地方法官就能上訴禁止，官司照打；而他從大選到當選以來，就一直批美國主流媒體不公，還下令限制若干媒體採訪白宮新聞（包括CNN、BBC、英國衛報、紐約時報、華盛頓郵報等），又猛批媒體製造「假新聞」和「不實報導」，甚至大罵媒體是「人民的公敵」等等；但他卻沒有上法院控告媒體或媒體人（台灣的前總統馬英九就有前科），只是不斷用TWITTER或網路、巡迴講演等方式，設法「訴諸公評」，得到公眾的支持和同情！

為什麼？這就是因為美國憲法重視新聞和言論自由，而司法亦絕不做幫兇，才造就美國今天的繁榮、進步和偉大，舉世欽慕的民主法治制度！

然則，台灣亦踵武先進國家，重視民主、自由、法治，但司法素質不足，只做對了一半，因為只知死於法條，不知「自由心證」的精髓，正如美國著名大法官霍姆斯（Oliver W. Holmes）所說的：「法律的生命不是邏輯，而是經驗」；或只知新聞、言論自由的重要，卻不思如何維護保障之道；例如美國法院就相當落實執行《第一條修正案》（First Amendment），即政府無權基於言論的信息、思想、主題或內容而對言論加以限制。為了讓我們的政治和文化繼續發展，為了確保每個人實現自我，我國人民享有不受政府審查地表達任何思想的權利。

而台灣的法院常自我踐踏，寬縱權貴、富賈之流，讓普羅大眾錯覺法院是「他們開的」，才有了「有錢判生，沒錢判死」的民間說法，流轉至今，使奸佞、玩法者當道，肇致司法的獨立精神和尊嚴受損，失去公信力，為社會詬病！

近年來，台灣的總統或高官或富賈也常有控告媒體或媒體人的譭謗現象，而泰半屬於公眾人物「可受公評」的範疇（與一般人相互攻訐、譭謗不同），但過去或因法院重「刑事」處分，遭到社會嚴厲批判「妨礙言論自由」，才稍有收歛節制；現卻改以「民事」處理，罰錢解決或公開道歉，其實就是一種侮辱媒體或媒體人的傲慢心態；實質上亦是一種變相成為權貴富賈的幫兇，讓媒體和媒體人產生「寒蟬效應」，造成司法不公的枉曲弊病，勢須改革、匡正！

鴻海董事長郭台銘控告名嘴周玉蔻指他捐新台幣３億元政治獻金。（記者羅沛德攝）

例如近日的媒體人周玉蔻，因質疑鴻海董事長郭台銘捐三億元給國民黨台北市長參選人連勝文，遭郭求償一千萬元並要求登報道歉，高等法院審理後認為周玉蔻未合理查證，應負侵權責任，昨判周須賠郭兩百萬元，和刊登道歉聲明，本案仍可上訴云云。本案起於2015年1月，台北市長柯文哲接受媒體訪問時提到，競選期間本打算拜訪某企業家，但對方婉拒且說已捐了三億給他的對手，周玉蔻隨後在媒體節目點名郭台銘是捐連勝文的「三億男」，遭郭台銘控告妨害名譽，求償一千萬元，並要求登報道歉。類此質疑郭台銘是否違反政治獻金法的言論，會使閱聽大眾貶損郭的社會評價和名譽嗎？！無異是小題大作，螞蟻與大象比較，不符比例原則，況且法院一審時柯文哲有出庭作證，柯文哲確實在內部會議談及此事，二審時台北市觀傳局長簡余晏也出庭作證，「證明有向她查證」，但法官仍判她須賠償道歉，洵為遺憾。

類此便是一則值得省思檢討的司法案例，主要是法院如何界定「未合理查證」的問題，這已不是單純法律問題，因為台灣的政商關係盤根錯節，非常複雜，媒體人往往只能就已有能力的範圍善盡「查證」責任（當然不能胡來），即便有所出入，亦非能力所及者，連英國的法院都從「新聞和言論自由」的角度，從寬詮釋，最好採取「警告」（提醒）方式，而非「判刑」或「罰錢」，影響新聞及言論自由的權利，才不致糟塌「第四權」，以及妨礙制衡三權（行政、立法、司法）的民主體制作用，否則新聞媒體何以立足？！國家社會何以能標榜民主自由？！豈非任由三權恣意妄為！

茲舉川普連番猛批主流媒體和媒體人的「假新聞」為例，可說是批得淋漓盡致，還下令不准知名媒體採訪白宮，鬧得沸沸揚揚；而紐約時報亦不甘示弱，率先開第一槍，買下由美國廣播公司（ABC）負責轉播的奧斯卡金像獎廣告時段，播放名為「真相難求」卅秒廣告；主流媒體猶批川普團隊與俄羅斯有「曖昧」（指通敵。俄國為美潛在敵人）關係，何其嚴重，還報導得活龍活現，此泰半已涉及「誹謗」範疇，但大家都止於唇槍舌劍階段，沒有人告到法院，指對方「未合理查證」，因為「真相難求」，更不是打官司就能找到「真相」？！

美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg），針對「假新聞」爭議，在媒體專訪中，就以1970年代前總統尼克森的「水門案」（Watergate scandal）為例，重申「新聞自由的重要性」。金斯伯格表示，當時若沒有新聞自由，這件醜聞可能永遠不會被揭露，因為這是「記者嘗試向社會大眾傳達事實真相」！ 霍姆斯大法官（任期1902─1932）早年亦曾說過，美國憲法的原則中，最重要的自由思想原則，不是確保我們喜歡的思想的自由，而是確保我們所憎恨的思想的自由，信哉斯言。

另連前美國共和黨籍總統小布希，都在美國國家廣播公司（NBC）的節目中，不贊同川普與媒體的對幹做法，他反對川普的所謂「媒體是人民的公敵」言論，他說：「我認為媒體是民主所不可或缺的」（I consider the media to be indispensable to democracy）；並強調，權力會讓人上癮，它是有腐蝕性的，必須監督。果不其然，川普2月28日在國會的演說便調整心態，也發表了就任以來最完整的演說，他鋪陳稅改、移民、經濟與國防等重大政策，贏得美國輿論好評。連「華盛頓郵報」評論都認為，這是川普自2015年6月以來，表現最好的一次。美國有線電視新聞網（CNN）多位主播與評論員也指出，毫無疑問，這是川普生涯中最好的一次演說，他終於成為美國總統。

足見新聞和言論自由，是民主國家不可或缺的樑柱，司法更須發揮捍衛的責任，以維護司法天秤尊嚴，不可助紂為虐，才能保障民主化的生根壯大！