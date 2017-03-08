自由開講》司法怕黑道有公義嗎？

陳逸南

此次司法改革國是會議過程中，傳出一種奇怪的論調，現行司法審判不敢引進英美法系的「陪審制」，其原因之一為台灣黑道勢力很大，如果貿然引進「陪審制」，對於參與審判陪審員的身家安全，恐有不利的後果，看起來好像「司法怕黑道」，這樣有公義嗎？

司法怕黑道有公義嗎？（資料照，記者叢昌瑾攝）

近日，返台度假的張榮先生（228事件的間接受害者之一）表示，他在旅居加拿大多年，參與多項社區活動，他發現加拿大的司法審判實施「陪審制」非常有成效，對於人權保障貢獻很大。如果人民沒有「免於恐懼的自由」，那麼生活在沒有公義的社會，想要希望政府保護人性尊嚴，根本不用談了。

國際法專家謝淑媛教授在2010年10月發表「台灣國民應有的法律知識」一文（收錄在《臺灣的品格》李學圖編著第231~234頁），她指出，公民是國家的主人，因此人民必須擁有基本的法律常識。政府立法要民主、司法要獨立、人民須保障、人民結社應自由、集會也該自由、言論更要自由、宗教也是自由的、環境則必須保護等。…….不論是憲法、民法、刑法及其關係法規，乃至行政法規，人民均須有基礎的瞭解，方能明白個人的權利義務，以及政府的權利義務。是故，一般人民才不會相信傳統的觀念：法院是違法的「壞人」才去的。正直守法的「好人」也要去法院支持公義、維護人民的權利。

由此可知，「好人」、「壞人」都要常去法院，關心司法制度的正當運作。因為臺灣仍有一些司法敗類，才讓黑道勢力有機會傷害人權，令人憂心。期盼在此次司法改革，大家勇敢地站出來參與，並表示意見，希望臺灣明天會更好。

（台灣北社理事）

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