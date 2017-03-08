自由開講》聽張志軍說廢話

◎真田幸村

日前大陸國台辦主任張志軍厲聲批評台獨，直言「台獨之路走到盡頭就是統一」，實在讓台灣民眾無法認同，與台灣民意毫無交集。張志軍的一席話，簡直是「聾子的對話」，對兩岸關係毫無幫助。

我們從小學國家歷史到世界歷史，不僅是學習過去的智慧與理解各尊重不同的文化，更應該要從歷史去看待未來的發展。

張志軍的一席話，簡直是「聾子的對話」，對兩岸關係毫無幫助。（中央社）

天下大勢合久必分、分久必合，從兩個亞洲知名的中國三國史與日本戰國史過程來看統一的時間長度，中國的三國史從西元184年漢靈帝時期，以張角三兄弟為首爆發黃巾之亂開始，到西元280年西晉發動滅吳之戰，滅亡孫吳後統一中國，過程一共116年，而日本戰國史從西元1467年足利義政時期的應仁之亂開始到西元1615年，最後由德川家康擊敗豐臣家族之後統一，時間更是長達148年。

上述這兩段歷史的重點在於，歷史不是人為，而是在於時勢所驅，即便你是人中之龍的諸葛亮，也無法完成統一霸業，而完成日本戰國統一的霸主德川家康，為後世著名的「杜鵑不啼」故事，其意義更告訴後人，統一分裂並非人所能為之，而是觀察時空環境，才能順應潮流，一步步的慢慢推進，更要隨時伸縮調整。

張志軍從民進黨執政以來，講的話從來沒有變化，就是堅持一個中國，民進黨從台灣獨立，一路順應民意之所驅演進到主權獨立、維持現狀，如果大陸繼續透過這樣不懂台灣現況的人擔任國台辦主任，分裂的不會是兩岸，而是中國的政權先被張志軍這種不適任的官員瓦解掉。

（自由業）

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