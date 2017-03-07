自由限時批》北韓這下闖大禍了 已讓美日韓「師出有名」！

◎辛文
金正恩這下闖大禍了！昨天又發射四枚彈導飛彈，其中三枚落在日本專屬經濟海域（EEZ），說是練打駐日美軍基地的訓練，亦旨在報復美韓的聯合軍演。但此舉無異是向美日韓下「戰書」挑戰，已讓美日韓「師出有名」！
南韓多家媒體今天上午發出快訊，證實美軍6日深夜已將薩德反飛彈系統（THAAD）的兩具發射架，運抵位於京畿道平澤市的烏山基地，業已展開部署作業，最快4月服役云云（最新快訊：白宮已研擬不排除將1992年撤離南韓的戰術核彈，重新部署在朝鮮半島）。接著，南韓國防部則已向愛國者防空砲兵部隊下達保持戰備狀態；而日本首相安倍晉三更在國會表示，此舉對日本安全構成的威脅已進入「新階段」；而「日本新聞網」進一步報導，安倍今日與美國總統川普通話討論北韓導彈問題時，已透露了部署薩德的意願。可望不久舉行的日美安保協商委員會上作出具體討論。
諸此，顯示東北亞的戰雲密佈，大有一觸即發之勢！
果不其然，這下可真惹毛川普了，他劍及履及，除在今天分別與日本首相安倍晉三、南韓代理總統黃教安熱線，對日韓兩國都表示百分百力挺，並強調，「絕不允許北韓粗暴的行為，將會進一步加大對北韓制裁的力道！」。
聯合國更在今天譴責北韓再次發射彈導飛彈，歐盟復強烈譴責北韓進一步加劇區域緊張局勢，要求北韓立即停止並放棄飛彈計畫。北京和俄羅斯也對北韓此舉表示關切，呼籲各方克制（北京還暗批南韓與美國也要承擔部分責任）。聯合國發言人哈克（Farhan Haq）說：「我們譴責朝鮮人民共和國（北韓）一再違反安理會決議，包括這一次發射彈導飛彈。」美國和日本今天已請求聯合國安理會召開緊急會議，也可望在明（8）日舉行。
簡言之，北韓此次發射飛彈是「內憂外患」肇致，藉對外宣威以鎮壓國內的政權不穩；亦顯露對北京的不滿和不信任；像日本媒體就報導，北韓外務省副相（次長）李吉聖本月一日才前往北京，與中華人民共和國外長王毅舉行會談，強調兩國友好關係，才不過五天，北韓就發射飛彈，相當不給北京面子。同時，因金正男遭暗殺事件，招致國內外莫大壓力，像馬國外交部近日使驅逐北韓大使姜哲（Kang Chol）離境；北韓當局即宣布，暫時禁止境內馬來西亞國民離境。馬來西亞當局就回馬槍宣布，境內北韓公民也不得離境。
再者，北韓叛逃事件頻傳，連高幹（負責蒐集南韓情報的偵察總局特務的「大校」，外交官等）和「菁英階層」（軍方高層子弟）也出現叛逃現象，甚至有13名北韓駐海外餐廳員工投奔南韓的案例，層出不窮，在在顯示金氏政權已出現嚴重內部危機。據一項統計，金正恩掌權以來脫北者首次呈現有增不減態勢，近來投奔南韓的北韓男性亦已由去年第一季的50人急增54％，為77人，而女性叛逃人數亦有為265人不等，
國際間比較關注的是，中華人民共和國和俄羅斯對北韓的態度，過去因中俄聯手，使美國比較趨於下風，但自川普上台後，雖備受國內若干輿論質疑他與普丁關係，但不管外界風風雨雨，好像川普說什麼、做什麼，俄羅斯都很有「默契」地配合，自令北京不爽，加上金正恩的任性妄為（還有與江澤民派系關係較深），根本難以駕馭。儘管北京一再不滿南韓與美國合作部署「薩德」反飛彈系統（THAAD），更採取一系列的「禁韓令」，包括抵制韓貨、藝人及赴韓旅遊行動等，無非是為自己的國防安全著想！
南韓京南大學遠東研究所分析家金東燁就指出，北韓若進行新型飛彈試射，不會一次發射四枚，「高度可能是他們在冬訓期間發射既有飛彈，以抗議一日登場的美韓聯合軍演，並兼顧改進目的。」該發射也發生在美國國務卿提勒森本月的日本、北京與南韓訪問行之前。東國大學教授金容鉉說：「平壤試圖對剛上任的川普傳達訊息——北韓不會被他的政府擺佈。」日本早稻田大學教授李鍾元則指出，北韓主要是為了對抗美韓聯合演習，但此次發射地點的「東倉里」，為北韓研發洲際彈道飛彈（ICBM）的重要據點，至於首次同時發射四枚飛彈，平壤當是有意藉此誇示具有「短距離、多枚齊發」的攻擊能力等等。
然則，美國國務院代理發言人唐納6日表示：「我們準備好使用全部的能力，來反制北韓有增無減的威脅。」紐約時報就報導，川普的國安官員已對反制平壤的方案進行評估，其中包括直接飛彈攻擊北韓的發射基地及重新將核武引入南韓云云。
北韓在去年無視聯合國兩次制裁，就進行兩次核武測試與24次彈導飛彈試射，並持續發展相關軍事計畫，而在川普今年就任美國總統後，更首次試射飛彈，欲「給美國新政府下馬威」，以試探揚言對北韓採取強硬措施的川普反應如何。路透社引述美國官員指出，川普政府對北韓試射飛彈「早有預期」，因為平壤特別喜歡在特殊時機吸引國際社會目光。
不過，北韓接著又在二月中「川安會」時再發射飛彈，更在昨天連發射四枚飛彈，其中三枚還落在日本的專屬經濟海域，企圖激怒川普，豈非真要在太歲頭上動土？！後果難料。
只要看近來在白宮戰情室討論針對北韓核武與飛彈威脅的因應方案，就是一種「以毒攻毒」的方式，準備把1992年按照「朝鮮半島非核化共同宣言」，而撤出南韓的九百多枚戰術核彈，重新部署，作為「嚴厲警告」的具體做法。
一般而言，戰術核彈係在局部戰爭等作戰半徑狹窄地區使用的小型核彈，爆炸威力一般在兩萬噸爆炸當量以下；若在洲際彈道飛彈（ICBM）上搭載戰略核武，威力可達數十萬噸爆炸當量，可扭轉整個戰局。
據外電報導，川普政府還研擬針對北韓軍事設施採取「先發制人」的打擊，再展開核談判，俾施壓北京來限縮與北韓貿易等選項。此舉雖可能加劇朝鮮半島軍備競賽，或給北韓研發核武的正當性，但這是北韓自找的，結果卻促成美日韓擴大軍事同盟和軍力，以維護東北亞的安全、安定及和平。
川普就任以來，便一再強調「實力就是和平的保障」，也一再強調「美國再強大」，才能自助助人。現在看小小的北韓，因擁有小小的核武，就大大的囂張跋扈，就大大的耀武揚威，自然威脅東北亞的安定與和平，若不能得到嚴厲教訓，日後鄰國恐亦難安寧，殆可預言！