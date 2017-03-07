自由限時批》北韓這下闖大禍了 已讓美日韓「師出有名」！

◎辛文

金正恩這下闖大禍了！昨天又發射四枚彈導飛彈， 其中三枚落在日本專屬經濟海域（EEZ）， 說是練打駐日美軍基地的訓練，亦旨在報復美韓的聯合軍演。 但此舉無異是向美日韓下「戰書」挑戰，已讓美日韓「師出有名」！

南韓多家媒體今天上午發出快訊，證實美軍6日深夜已將薩德反飛彈 系統（THAAD）的兩具發射架， 運抵位於京畿道平澤市的烏山基地，業已展開部署作業，最快4月服 役云云（最新快訊：白宮已研擬不排除將1992年撤離南韓的戰術 核彈，重新部署在朝鮮半島）。接著， 南韓國防部則已向愛國者防空砲兵部隊下達保持戰備狀態； 而日本首相安倍晉三更在國會表示， 此舉對日本安全構成的威脅已進入「新階段」；而「日本新聞網」 進一步報導，安倍今日與美國總統川普通話討論北韓導彈問題時， 已透露了部署薩德的意願。 可望不久舉行的日美安保協商委員會上作出具體討論。

諸此，顯示東北亞的戰雲密佈，大有一觸即發之勢！

果不其然，這下可真惹毛川普了，他劍及履及， 除在今天分別與日本首相安倍晉三、南韓代理總統黃教安熱線， 對日韓兩國都表示百分百力挺，並強調，「 絕不允許北韓粗暴的行為，將會進一步加大對北韓制裁的力道！」。

聯合國更在今天譴責北韓再次發射彈導飛彈， 歐盟復強烈譴責北韓進一步加劇區域緊張局勢， 要求北韓立即停止並放棄飛彈計畫。 北京和俄羅斯也對北韓此舉表示關切，呼籲各方克制（ 北京還暗批南韓與美國也要承擔部分責任）。聯合國發言人哈克（F arhan Haq）說：「我們譴責朝鮮人民共和國（北韓） 一再違反安理會決議，包括這一次發射彈導飛彈。」 美國和日本今天已請求聯合國安理會召開緊急會議，也可望在明（8 ）日舉行。

簡言之，北韓此次發射飛彈是「內憂外患」肇致， 藉對外宣威以鎮壓國內的政權不穩；亦顯露對北京的不滿和不信任； 像日本媒體就報導，北韓外務省副相（次長） 李吉聖本月一日才前往北京，與中華人民共和國外長王毅舉行會談， 強調兩國友好關係，才不過五天，北韓就發射飛彈， 相當不給北京面子。同時，因金正男遭暗殺事件， 招致國內外莫大壓力，像馬國外交部近日使驅逐北韓大使姜哲（Ka ng Chol）離境；北韓當局即宣布， 暫時禁止境內馬來西亞國民離境。馬來西亞當局就回馬槍宣布， 境內北韓公民也不得離境。

再者，北韓叛逃事件頻傳，連高幹（ 負責蒐集南韓情報的偵察總局特務的「大校」，外交官等）和「 菁英階層」（軍方高層子弟）也出現叛逃現象，甚至有13名北韓駐 海外餐廳員工投奔南韓的案例，層出不窮， 在在顯示金氏政權已出現嚴重內部危機。據一項統計， 金正恩掌權以來脫北者首次呈現有增不減態勢， 近來投奔南韓的北韓男性亦已由去年第一季的50人急增54％，為 77人，而女性叛逃人數亦有為265人不等，

國際間比較關注的是，中華人民共和國和俄羅斯對北韓的態度， 過去因中俄聯手，使美國比較趨於下風，但自川普上台後， 雖備受國內若干輿論質疑他與普丁關係，但不管外界風風雨雨， 好像川普說什麼、做什麼，俄羅斯都很有「默契」地配合， 自令北京不爽，加上金正恩的任性妄為（ 還有與江澤民派系關係較深），根本難以駕馭。 儘管北京一再不滿南韓與美國合作部署「薩德」反飛彈系統（THA AD），更採取一系列的「禁韓令」，包括抵制韓貨、 藝人及赴韓旅遊行動等，無非是為自己的國防安全著想！

南韓京南大學遠東研究所分析家金東燁就指出， 北韓若進行新型飛彈試射，不會一次發射四枚，「 高度可能是他們在冬訓期間發射既有飛彈， 以抗議一日登場的美韓聯合軍演，並兼顧改進目的。」 該發射也發生在美國國務卿提勒森本月的日本、 北京與南韓訪問行之前。東國大學教授金容鉉說：「 平壤試圖對剛上任的川普傳達訊息——北韓不會被他的政府擺佈。」 日本早稻田大學教授李鍾元則指出， 北韓主要是為了對抗美韓聯合演習，但此次發射地點的「東倉里」， 為北韓研發洲際彈道飛彈（ICBM）的重要據點， 至於首次同時發射四枚飛彈，平壤當是有意藉此誇示具有「短距離、 多枚齊發」的攻擊能力等等。

然則，美國國務院代理發言人唐納6日表示：「 我們準備好使用全部的能力，來反制北韓有增無減的威脅。」 紐約時報就報導，川普的國安官員已對反制平壤的方案進行評估， 其中包括直接飛彈攻擊北韓的發射基地及重新將核武引入南韓云云。

北韓在去年無視聯合國兩次制裁，就進行兩次核武測試與24次彈導 飛彈試射，並持續發展相關軍事計畫， 而在川普今年就任美國總統後，更首次試射飛彈，欲「 給美國新政府下馬威」， 以試探揚言對北韓採取強硬措施的川普反應如何。 路透社引述美國官員指出，川普政府對北韓試射飛彈「早有預期」， 因為平壤特別喜歡在特殊時機吸引國際社會目光。

不過，北韓接著又在二月中「川安會」時再發射飛彈， 更在昨天連發射四枚飛彈，其中三枚還落在日本的專屬經濟海域， 企圖激怒川普，豈非真要在太歲頭上動土？！後果難料。

只要看近來在白宮戰情室討論針對北韓核武與飛彈威脅的因應方案， 就是一種「以毒攻毒」的方式，準備把1992年按照「 朝鮮半島非核化共同宣言」，而撤出南韓的九百多枚戰術核彈， 重新部署，作為「嚴厲警告」的具體做法。

一般而言， 戰術核彈係在局部戰爭等作戰半徑狹窄地區使用的小型核彈， 爆炸威力一般在兩萬噸爆炸當量以下；若在洲際彈道飛彈（ICBM ）上搭載戰略核武，威力可達數十萬噸爆炸當量，可扭轉整個戰局。

據外電報導，川普政府還研擬針對北韓軍事設施採取「先發制人」 的打擊，再展開核談判，俾施壓北京來限縮與北韓貿易等選項。 此舉雖可能加劇朝鮮半島軍備競賽，或給北韓研發核武的正當性， 但這是北韓自找的，結果卻促成美日韓擴大軍事同盟和軍力， 以維護東北亞的安全、安定及和平。

川普就任以來，便一再強調「實力就是和平的保障」，也一再強調「 美國再強大」，才能自助助人。現在看小小的北韓， 因擁有小小的核武，就大大的囂張跋扈，就大大的耀武揚威， 自然威脅東北亞的安定與和平，若不能得到嚴厲教訓， 日後鄰國恐亦難安寧，殆可預言！