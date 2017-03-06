自由限時批》真是「藥」命！難道讓官兵捉強盜的戲碼一直演..？！

宋娣

台灣夙有「吃藥王國」（2011年台灣藥費支出為1421億元，是美國藥費的7.2倍）、「洗腎王國」（2015年慢性腎臟衰竭患者共花掉健保近470億元，蟬聯「國病」榜首）之稱，而偽劣藥物在今天肆無忌憚的橫行，卻能讓人怎麼死的都不知道，但政府仍一直扮演官兵抓強盜的戲碼，難道沒有正本清源和標本兼治的辦法嗎？

真是「藥」命！

近日查獲的降血脂健保藥「冠脂妥」偽藥案，就已嚴重影響近60萬患者的健康，而此案未了；今天又最新查獲3種尚在釐清中的偽藥，分別為力清之（Livalo、降血脂）、維妥力（Vytorin、降血脂）、佳糖維（Januvia、降血糖）等，真讓人毛骨悚然！

「冠脂妥」偽藥案，已嚴重影響近60萬患者的健康。（記者許展溢翻攝）

所謂殺頭生意有人做，只要能賺暴利黑心錢，歹徒照樣敢鋌而走險；儘管有 嚴刑峻法伺候，或跨部會「偽劣禁藥聯合取締小組」或稽查大隊把關等等，似乎仍是捉不勝捉！政府當局實須妥謀對策，始克有濟！

像前幾年才查獲多達36家經政府認證的GMP藥廠，黑心牟利，竟長年違法將154項常用藥品委託不合格廠商分裝，已重擊了民眾對ＧＭＰ藥廠認證信賴，亦對健保藥品質與藥政管理的信心！詎料，今又發生偽藥地下工廠將成本百餘元的「立普妥」偽製成「冠脂妥」，再以約四倍的四百多元高價賣給不知情藥局謀取暴利，依法規定製造偽藥最重可判刑十年，販售偽藥可判刑七年，但這種「害死人卻不必償命」的惡行，相關的法令能有效遏阻嗎？！

例如製「冠脂妥」偽藥的潘姓主嫌有醫學背景，是大學醫學檢驗生物技術學系畢業（疑似未取得藥師執照），家人又在新北市開藥局；而從事醫療器材銷售業務的陳姓嫌犯，則是大學機械系畢業，兩人在藥局結識合作。潘嫌在看準冠脂妥有利可圖，找到一處民宅內改製成偽藥，如假包換，若非內行人，還不易察覺，再由陳嫌向各地藥局銷售。類此「行家犯案」的案例，在台灣已層出不窮，頗值得立委和司法諸公省思標本防治的對策！

「徒善不足以為政，徒法不足以自行」，而政府相關部門，則更應主動對症下藥，謀求改革，並落實執法行動，以防患未然，才是正辦！否則將使衛生福利部奉為圭杲的「藥求安全，食在安心」蒙羞，亦將使台灣繼「吃藥王國」後，淪為「偽藥王國」！能不警惕乎？！