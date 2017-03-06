魔幻拉美》中國苦力在拉丁美洲留下的雪泥鴻爪（下）

中國苦力投入鐵路修築、巴拿馬運河開鑿等諸多公共工程，促進拉丁美洲國家的經濟繁榮，是拉美現代化的無名英雄。走過中國苦力悲慘年代，也度過拉美社會的排華浪潮，華人終究贏得尊重，也為拉美庶民文化增添活力。

陳小雀

1850年，巴拿馬鐵路公司（Panama Railroad Company）著手興建貫穿地峽鐵路，連接大西洋與太平洋。起初，該公司從愛爾蘭及加勒比海地區招募大批工人，從大西洋岸開始動工，卻因為工作環境惡劣，氣候濕熱難耐，瘧疾、黃熱病等疫病肆虐，造成工人大量死亡，工程幾乎停頓。於是，巴拿馬鐵路公司決定引進中國苦力從太平洋那端築起。

1854年，第一批中國苦力705人，搭乘「海巫號」取道加拿大與牙買加，歷經六十一天終於抵達巴拿馬。根據工作契約，鐵路公司必須提供苦力中餐和鴉片，並給予宗教自由。中國苦力的薪水比愛爾蘭工人少，許多白人不願做的工作，全落到中國苦力身上，但在鴉片的作用下，苦力的工作頗有進展。由於國際上譴責鐵路公司以鴉片殘害苦力，鐵路公司因此停止供鴉片，苦力身體便出現異狀，紛紛病倒，進而嚴重影響工程。

許多苦力終究無法負荷過度勞役與疾病摧殘，而以自殺結束悲慘的遭遇。

1850年，巴拿馬鐵路公司著手興建貫穿地峽鐵路，因為工作環境惡劣，氣候濕熱難耐，瘧疾、黃熱病等疫病肆虐，造成工人大量死亡，工程幾乎停頓。於是決定引進中國苦力從太平洋那端築起。（http://www.npr.org/）

在當地，傳說死去的中國苦力比鐵路的枕木還多，並將鐵路經過的一個小鎮易名為「謀殺華人」（Matachinos）。事實上，整條鐵路共用了十四萬塊枕木，而這個小鎮原名「瑪塔欽」（Matachín），誇大苦力死亡數字，且將小鎮易名為「謀殺華人」，似乎為中國苦力的遭遇流下同情眼淚。

1855年，跨洋鐵路終於完工。在1856至1904年間，這條鐵路共賺進了三千七百萬美元，可觀的經濟利益對比中國苦力的賤命，多麼諷刺啊！

至於巴拿馬運河，不論是法國先前所負責的興建計畫（1880 -1889），抑或美國後來所主導的開鑿工程（1903 -1914），前後三十年間，近萬名華工先後進入巴拿馬，為這項艱鉅工作流血流汗，甚至其中有八百餘人犧牲了性命。由於美國實施排華政策，華工的貢獻未能被正式記載，但無人能忽略這段史實。

巴拿馬運河興建前後三十年間，近萬名華工先後進入巴拿馬，為這項艱鉅工作流血流汗。（bluesyemre.com/）

巴拿馬人口四百餘萬，華人占百分之五，約二十萬人。從第一個僑社組織「華安公祠」於1882年成立至今，各種僑社組織逾四十個。走過中國苦力悲慘年代，也度過巴拿馬社會的排華聲浪，華人終究贏得尊重，巴拿馬政府於2004年宣布每年三月三十日為「全國華人日」，肯定華人對巴拿馬經濟發展的貢獻。

在墨西哥方面，因「馬尼拉大帆船」之故，於十六世紀即有華人移居墨西哥，並在墨西哥城匯集成一個規模不大的唐人街。自1864年以降，華工以自由人的身分，陸陸續續藉地利之便，越過美墨邊界到墨西哥謀生。美國實施排華政策後，大批華人湧入墨西哥。起初，華工從事鐵路修築工作、受雇於莊園、或在礦區謀生。1902至1921年間，是華人移居墨西哥的高峰期，約四至五萬之多。然而，在這段時間爆發了墨西哥大革命（1910-1917），不少華人成為暴徒洩恨的對象，不僅財產被搶、甚至遭殺害。

美國實施排華政策後，大批華人湧入墨西哥。起初，華工從事鐵路修築工作、受雇於莊園、或在礦區謀生。（Imagine-Mexico.com）

1930年代，美國的大蕭條往南蔓延，墨西哥出現經濟危機。華人工作勤奮，對墨西哥勞工造成威脅；華人努力經商，成為墨西哥中小盤商的競爭對手；華人僑社組織日益壯大，形成一股勢力，給當地政府帶來壓力。諸多因素促使墨西哥出現排華浪潮，甚至有四萬餘名華人遭驅逐出境。排華浪潮持續三年之久，直到卡德納斯（Lázaro Cárdenas del Río，1895-1970）當選總統後才停止排華政策。

隨著華人的融入，墨西哥社會藉用「中文」、「中式」，衍生出許多有趣的辭彙，豐富了通俗文化。例如：「說中文」（hablar en chino），係指他人用詞詰屆聱牙，深奧難懂；「陷入中文境地」（está en chino），即處於棘手處境；「中式討債」（cobrar a lo chino），指雖無法收回的債款，但以其他物品相抵，有聊勝於無之意。 最有趣的應該是「中式麵包」（pan chino）。除了名稱帶有異國情調之外，「中式麵包」並非包子、或饅頭之類的食品，而是略加改良的麵包。

據信，一個華人來到墨西哥城開了一家咖啡館，而他所烘焙的「中式麵包」意外成為廣受好評的庶民的糕點。

無論「中式討債」、抑或「中式麵包」，已融入西班牙文之中，華工在致力於拉美經濟發展之際，也為拉美庶民文化增添活力。