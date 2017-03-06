政治的日常》政治的所在： 「大孔隙時代」的少年郎和京都重建－琵琶湖疏水和平安神宮

學者鷺田清一用「大孔隙的時代」形容維新後的日本，認為正是因為時代變動而產生的人才需求，給了這些少年人擔當重任的機會。從南禪寺水路閣出發，沿著仁王門通向外走，看見蹴上斜坡鐵道，琵琶湖疏水紀念館，一路走到平安神宮，如果理解當年這些了不起的工程，是由二十出頭的少年郎所規劃，任誰也會驚訝於那個「大孔隙時代」給年輕人的機會吧。

李拓梓

春暖花開之時，位於蹴上一直延伸到南禪寺門口仁王門通的傾斜鐵道遺跡，是大受歡迎的賞櫻勝地。這條鐵道只有582公尺，當年載運的並不是人，而是船，全盛時期每天有一百五十個班次往返，可以想像當年這個「陸上行舟」情景的繁盛樣貌。

這條傾斜鐵道是「琵琶湖疏水」工程的一部分，也是明治時期讓因為遷都而逐漸沒落的京都重新振興的關鍵建設。

京都市電。（圖：作者提供）

春暖花開時的蹴上傾斜鐵道遺跡，是大受歡迎的賞櫻勝地。（By Moja - Photo taken by the poster, wikimedia.org/）

1869年天皇從京都搬到東京之後，既非首都，又沒有商業發展的京都，就陷入了危機。過去京都的風貌維持，財政大概都依賴兩個來源，其一當然就是幕府。從江戶幕府的初代將軍家康，一直到第三代的家光，都花了很多預算在重建京都，希望讓京都走出戰國的晦暗，恢復1467年「應仁之亂」前的榮光。其二就是寺廟。因為資產雄厚，寺廟經常擔負著周邊景觀的整理任務。比如鞍馬寺擁有大片山林，因此山林地開墾和保護，就是鞍馬寺的責任。嵐山的天龍寺擁有大片地產，也因此會悉心關注保津川的周邊景色。

但是明治維新後，中央政府遷移到東京，建設預算東移，而廟產又因為收歸公有，而讓寺廟便不再需要花錢整理非寺廟土地的風景，讓京都的地景有很大的改變。具有公卿身份，年輕時一直在京都生活的維新重臣岩倉具視，有一度前往保津川一遊，但所見一片荒蕪，過去聞名的楓葉、櫻花都枯死了，讓他非常感嘆。類似的經驗也發生在「維新三傑」之一的大久保利通身上，他們都很明顯的感覺到，為了增加國庫收入而將寺廟的土地納為國產，結果適得其反，不僅土地本身的價值無法變現，反而讓環境變得無人打理。

1870年，日本政府給了京都一筆十萬日圓的產業基金，當時的京都府知事北垣國道意識到，如果不能好好利用這十萬元「分手費」做出百年大計的基礎建設，京都很可能就要淪為鄉下小城。不過，十萬元說少不少，說多也不多，北垣只能把錢花在刀口上，以市區基礎建設為主要施政方向。

南禪寺水路閣。（圖：作者提供）

為了復興京都，北垣決心開辦「勸業博覽會」跟廣設學校，簡單來說就是希望能夠培養人才跟提振產業。不過培養人才要很久，提振產業的關鍵也不是辦活動，而是要有好的基礎建設。幾經思考，北垣決定要打通琵琶湖跟鴨川之間的水路交通，讓交通完善之下的商業可以因此繁盛起來，也有助於政府一直想推動的殖產興業方向，這個計畫就是「琵琶湖疏水計畫」。

這個計畫並不簡單，京都在江戶時期就有高瀨川，運河開鑿的技術並沒有問題。但疏水計畫的創新，在於它是一個複合型的工程，並非僅只是水運。疏水工程除了運輸，還肩負了發電、灌溉的功能。而且，鴨川跟從山科穿越隧道抵達蹴上的水道，和要連結過去的鴨川，有三十六公尺的高低差，是船運沒有辦法克服的高度。因此要以台車軌道「陸上行舟」的方式，將船拖行將近半公里到南禪寺碼頭，再重新下水行進。

這項浩大而困難的工程推動時，引起了不小的反彈。除了失敗主義和破壞景觀的說法之外，因為水路行經舊南禪寺管理的土地，甚至還要在臨濟宗當中地位崇高的南禪寺內興建水路閣，因此也有「不能讓琵琶湖玷污鴨川神聖的水」這種宗教理由的反對藉口。不過，北垣知事並沒有因為這些抗議，而讓計畫停下來，他深知新時代已經到來，如果不把基礎建設興建起來，京都將會在這個大工業時代遭到淘汰。

1902年（明治35年）的斜道和船。（圖：維基共享）

負責這個計畫的，是一位當時在工部大學校剛剛畢業的23歲工程師田邊朔郎。在高等教育尚未普的年代裡，能夠在大學之中學習，就已經擁有專家的權威。此外，田邊的叔叔太一，是岩倉使節團的成員，家世背景也算雄厚。專業跟人脈兩個條件具足之下，他也才能夠得到北垣知事的信任，擔當「琵琶湖疏水計畫」的設計重責。

對田邊來說，這個機會是個工程上的挑戰，同時也是一個民族主義的挑戰，他要向世人證明，不依賴外國人，日本也有成熟的技術人才可以興建大型水利工程。對北垣來說，用嘴上無毛的田邊來擔當重責，當然也是一大挑戰。但以當時的時空背景，就算是大久保利通、木戶孝允這些維新英雄，當時也都才三四十歲。那是一個英雄出少年的時代，只要有機會，年輕人就可以展現長才。

田邊並沒有辜負北垣的期待，他不僅將疏水工程做好，還興建了屬於當時最新技術的水力發電廠。京都有了蹴上發電廠之後，不僅讓西陣一代的傳統紡織產業能夠負擔新技術的電力，也讓京都有機會鋪設路面電車軌道。在沒有外國人協助之下，由日本人自行興建完成的疏水，讓田邊碩郎聲名大噪，後來他成為東京帝大的教授。此外，北垣知事實在太欣賞這位年輕人了，也將女兒也許配給他，也讓他有機會跟著調職的北垣前往北海道赴任，為今日北海道鐵路事業打下基礎。

田邊朔郎雕像。（By Haruo.takagi wikimedia.org）

除了現代化的工程，恢復京都「平安京」的往日榮光，也是重建自我認同的方式之一。

1895年正逢歷史記載的平安京建都一千一百年，京都於是決定要興建一座神宮，來紀念從平城京（奈良）遷都平安京的桓武天皇。京都希望藉著對於遷都歷史的詮釋，重新確定京都作為古都，或者至少是「副都」的地位。當然，京都這項恢復歷史榮光努力，也得到當時積極推動民族主義、愛國主義的當時首相伊藤博文的大力支持。負責平安神宮興建的，也是一位年輕的建築師伊東忠太，1893年他受命興建平安神宮時，才25歲，大學剛剛畢業一年。

伊東忠太認為，建築的美感不僅僅是要認識先進的歐美強國，更重要的是文化底蘊。（圖：維基共享）

伊東認為，建築的美感不僅僅是要認識先進的歐美強國，更重要的是文化底蘊。對他來說，中國、印度、埃及這些國家的古典文明，更是建築上值得參考的對象。因為對於傳統的反思與淬煉，伊東後來成為日本數一數二的神社設計者，明治神宮、靖國神社的興建，都有他的參與。已經拆除，位於現在台北圓山飯店一帶的台灣神社，也出自他的設計。

這些具有專業和思考能力的年輕人，在明治時代的變動中，找到了自己可以發揮的機會。

學者鷺田清一用「大孔隙的時代」形容維新後的日本，認為正是因為時代變動而產生的人才需求，給了這些少年人擔當重任的機會。現在從南禪寺水路閣出發，沿著仁王門通向外走，看見蹴上斜坡鐵道，琵琶湖疏水紀念館，沿著運河一路走到平安神宮，再通往鴨川，路上景色怡人，春秋的櫻花跟紅葉尤其美麗。但如果理解當年這些了不起的工程，是由二十出頭的少年郎所規劃，任誰也會驚訝於那個「大孔隙時代」給予年輕人的機會吧。