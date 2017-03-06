兩岸與國際》天朝體制折射出中國荒腔走板的外交成果

「軟硬兩手」是中國頗自詡的慣用鬥爭手法，但以當前習近平穩定壓倒一切的戰略前提，再加上對手的強硬與難纏，其實已敗相百出。

顏建發／健行科技大學企管系教授

韓國決意部署薩德的事引起中國的憤怒。因涉及區域安全與利益，2月27日，相應於美日韓代表在華盛頓的會面，中國也邀請了朝鮮和俄羅斯的副外長商談。一時之間，輿論界出現所謂「中俄朝」vs.「美日韓」對峙的可能性之說法。其論理是：一旦韓國部署完薩德，日本必緊接其後，這意味著美國在第一島鏈上建立了一個反導網，其X波雷達將把中國中東部、朝鮮、以及俄羅斯遠東的戰略部署納入其監控之下。屆時，美日韓同盟將儼然為「東方小北約」。此壓力有可能將「中俄朝」推做堆而與「美日韓」形成對立格局。

但真的會如此嗎？種種跡象顯示，此一可能性並不高。因為在「中俄朝」這一組上，內部成員的政治意願不一，彼此間的關係亦有待理順，且潛存之結構性矛盾短時間仍難以超克。相反地，「美日韓」共識較高，又有美國的強勢領導，一弱一強，高下立判；「中俄朝」很難成局。

「中俄朝」安全同盟目前仍只是一種想像與臆測，缺乏穩固的現實基礎。相反地，隨著中國軍事崛起與朝鮮的魯莽作為，「美日韓」同盟的速度在加快中。（AP）



過去幾個月來，中國對於美國的強壓作風，回應得相當小心、低調與節制。2月28日，國務委員楊潔篪拜訪國務卿提勒森，就經濟和北韓等議題交換，並邀請提勒森訪中；提勒森表示感謝與興趣。然在與川普數分鐘短暫的見面，白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）特別以「楊在離開前藉機和總統打了個招呼」來形容。美國姿態依舊高，中國對美國仍百般討好，這如何有利於「中俄朝」互信的建立？

川普的聯俄之舉雖因內部反俄勢力之掣肘而略有小挫，但相較於歐巴馬時期，應可讓普欽感受到來自他的善意，而部署薩德，並不嚴重威脅俄羅斯，甚至薩德系統的建立，為俄羅斯加強遠東地區軍力提供藉口，也讓俄羅斯可藉機更積極向中國推銷軍火；中國武功一旦被廢，正是俄國推銷軍火時。俄羅斯向來現實精算，說不定還會背著中國單獨和美國暗中進行其他交易。2016年7月11日，《VOA》的報導「俄羅斯學者：薩德系統並不威脅俄羅斯」做出了這樣的判斷。至於朝鮮，雖有派高層官員前去中國會面，但金正恩與習近平之間的嫌隙豈是短時間所能化解！

金正男被暗殺讓朝鮮與中國原有惡化的關係，更加雪上加霜，中國對朝鮮所做的立即之經濟制裁，說明了一切。 韓國部署薩德的決心是漸進生成的，這與金正恩一次又一次的導彈測試有關，金正恩其實有催生之功。金正恩究竟在玩甚麼樣的戰略花樣，不得而知，但他與習近平不斷地交惡是事實。總的趨勢是：近幾年來，朝鮮和韓國的精英層對於大韓民族統一大業的推進，早已不寄望於中國，甚至認為中國只想顧己利，維持現狀，是統一進程的障礙。據此推斷，「中俄朝」安全同盟目前仍只是一種想像與臆測，缺乏穩固的現實基礎。相反地，隨著中國軍事崛起與朝鮮的魯莽作為，「美日韓」同盟的速度在加快中。川普對中國的態勢遠比歐巴馬還更強硬。

中國祭出對韓企業的懲罰措施，盼利用經濟壓迫讓韓國感受到嚴重的刺痛，進而促成以民逼官、以商圍政的形勢來反政府，而最後中止薩德之部署。然以大韓民族吃軟不吃硬的硬頸性格，懲罰之策恐難達到效果。圖為韓國民眾在中國大使館前抗議。（EPA）

2月27日，川普已宣布要大幅增加540億美元國防預算，擴充常規軍和特種部隊的人數，並提升美軍在國際海域的威懾力。哈德遜研究所（Hudson Institute）政治軍事分析中心主任理查德．韋茨（Richard Weitz）透露川普政府使硬的對象是:「中國、伊朗、朝鮮、恐怖主義，而俄羅斯並不在列。」 看來，過去這陣子，中國「韜光養晦」的欺敵軟調對川普顯然無效。川普仍有可能與中國做交易，但也會拿著棍棒壓著它來談。即便3月4日中國全國人大發言人傅瑩低調地宣稱，中國國防明年度雖增加7%的軍事費用，但「仍沒有美國多」的說法，卻無法改變川普繼續強勢壓制中國的傾向。

對韓國，中國祭出對韓企業的懲罰措施，盼利用經濟壓迫讓韓國感受到嚴重的刺痛，進而促成以民逼官、以商圍政的形勢來反政府，而最後中止薩德之部署。然以大韓民族吃軟不吃硬的硬頸性格，懲罰之策恐難達到效果，甚至反而讓韓中關係受傷更重。

中國人看問題向來只考慮自己，欠乏同理心與設身處地的思維。其實，決定是否部署的關鍵主角是韓國而非美國。韓國畢竟是受威脅者。但中國一次又一次君臨天下式地威嚇，還施予經濟制裁，並推說是民間自發。這種行徑更引起韓國朝野的反感與厭惡。

本文預測，接下來，中國為了「以和為貴」、「穩定為要」，勢必也只有退讓一途。

金正男被暗殺讓朝鮮與中國原有惡化的關係，更加雪上加霜。（AFP）

結果是，中韓關係歷經一番折騰，又把韓國更往美國的懷裡推。2012年9月11日日本將釣魚台國有化，中國政府幕後操弄58個城市進行大規模的反日示威，結果，導致2013年日資赴中投資，劇降39%，使得2012年開始大幅下滑的中國經濟，更加雪上加霜。但諷刺的是，爾後中國旅日觀光客卻年年大增。這種拙劣的外交，周恩來如果地下有知，應該會急得跳腳。

中國在政治掛帥下，經濟無可避免成為外交祭品。而以當前中國與周邊關係一一惡化的狀況看來，與外交緊綑在一起的中國經濟，甚難樂觀。

「軟硬兩手」是中國頗自詡的慣用鬥爭手法，但以當前習近平穩定壓倒一切的戰略前提，再加上對手的強硬與難纏，其實已敗相百出：川普高姿態地接受習的示軟，但川普對習近平的硬，卻是更硬；韓國朝野對抗中國制裁，硬到底的可能性增大，但為了穩定，中國最後極可能回軟，息事寧人，而導致：一方面，默認薩德的部署，另方面，讓韓中關係惡化而迫使「美日韓」彼此抱得更緊；賠了夫人，又折兵。