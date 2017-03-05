自由限時批》台獨，就是反「黨國」封建專制下的產物！

今天的台灣，在經過廿年來的民選總統、國會與民主化，以及三次政黨輪替，早已被國際認證是：「進入民主鞏固時期的國家」。（資料照，記者周敏鴻攝）

◎辛文

近日中共在北京舉行兩會（全國政協及全國人代）中， 又重施濫調喊「反台獨」，簡直是不知所云！因為所謂的「 台灣獨立」，根本就是反「黨國」封建專制下的產物！

今天的台灣，在經過廿年來的民選總統、國會與民主化， 以及三次政黨輪替，早已被國際認證是：「 進入民主鞏固時期的國家」，並符合著名學者杭廷頓（S.P. Huntington的民主國家要旨； 而中華人民共和國仍是與北韓一樣，屬於全球極少數的「黨國」（ 一黨專政）體制國家，等於是「皇朝」統治人民， 連老大哥的前蘇聯（今俄羅斯）都不如！像俄羅斯聯邦在1991年 ，就已實施聯邦制及半總統制的民選，並採立法、司法、 行政三權分立制。

中國共產黨敢開放民選總統嗎？！

簡言之，中國國民黨在中國大陸與中國共產黨內戰，敗退至台灣， 卻仍是假「憲政」之名（其實中華民國憲法制定前， 對象是以中國大陸人民為主），行「黨國」體制的「戒嚴」式統治， 肇致民心不滿，而專制和腐敗（「228」是主因之一）， 益發激起形形色色的「台獨運動」， 包括建立獨立的民主國家等在內，都是在對抗封建專制的「黨國」； 致一路演變至李登輝主政，才有了1997年的民選總統、 國會民主化等重大轉型，使台灣的民主多元顯得蓬勃朝氣， 深受全球民主國家重視，連老牌民主國家的美國，都另眼相看！

所以，民主的台灣，業已吸納「台獨」於無形，使四大族群2300 萬都能當家作主！那麼「黨國」體制的中華人民共和國， 又有何理由「反台獨」，豈不是在「反民主台灣」， 只不過是換個名堂「侵吞」台灣罷了！（按：即便沒有「台獨」， 中共亦可美其名「統一」，一樣「吃掉」台灣，此乃是大野狼的「 黨國」本性使然）

如今川普會主動稱呼蔡英文為「台灣總統」，當是其來有自； 否則他的文武兼備團隊要員，亦不會個個敢在媒體前公開「挺台灣」 ！

例如掌白宮國家貿易委員會的經濟學者納瓦洛（Peter Navarro），就曾多次力陳美國不能放任中國繼續霸凌台灣， 亦須對中國採取更積極強硬貿易政策，且撰有多本書籍，其中《 致命中國》（Death China於2012年拍攝成紀錄片）。 猶讓川普就任後揚言要施壓中國， 包括宣告中國是世界最大的匯率操縱國、並批這是「 世界史上最大的偷竊」；而國務卿提勒森（Rex Tillerson），亦曾在國會聽證會中，不惜炮轟中國， 猶說不是一個「可靠的夥伴」！ 並重申台灣關係法和六項保證的承諾！

再如川普的「諸葛亮」、白宮首席策士巴農（Stephen Bannon），與國防部長馬提斯（James Mattis）， 幾是異口同聲地要力保亞太地區和平安定及南海的航行自由， 更要裝備精良、能「打勝仗」的美軍，必要時，更不惜一戰！

又如白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）， 更是主導共和黨黨綱納入對台六項保證的影武者； 而美國國家情報總監丹·寇茲（Dan Coats），之前就是參議院台灣連線成員。去年國會審查201 7年國防授權法案時， 就提出美國解除軍事將領和助理國防部長以上層級官員訪問台灣的限 制，獲得參、眾兩院壓倒性通過，並由歐巴馬總統簽字生效。

另如前美國駐聯合國大使波頓（John Bolton），一直是川普口袋的國務院級人選，曾多次要求「 重新檢視一個中國政策」（Revisit the‘One-China Policy’）還提議減少部分駐日美軍，改派往台灣駐守等等； 連前美國在台協會（AIT）台北辦事處長楊蘇棣最近還透露，AI T台北辦事處遷到內湖後將有美國海軍陸戰隊派駐云云； 諸如此類的「挺台論」，甚囂塵上，這豈是台灣能操弄的？！而是「 民主奇蹟」，贏得世人尊敬！又豈是中共當局可以隨意扣「台獨」 帽子，就能污衊台灣的民主？！

是以，台灣經過廿年的民主化洗禮，已然獨立自主， 這是國際公認的事實！如果中共仍欲蠻橫，恣意妄為， 最後毀滅的是自己！歷史斑斑可稽，殆可預卜！