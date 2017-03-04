自由開講》從「一中承諾書」看學術環境的衰敗

小花媽

清大簽署一中承諾書。（記者洪美秀翻攝）

到清大讀書，是我人生的轉捩點。

在清大人社系，透過課程，我知曉了我的一切不是因為上輩子燒香不夠，有更多社會結構性的因素作用在我身上。在清大，我也開了眼界，看到不同階級的生活，並且擁有了辨識的能力。

大二時，因為兩岸交流計畫去了北京，我第一次出國，第一次深刻明白台灣的國際處境，以及兩岸的互相誤解。然後，我更堅定自己是台灣人，並且以台灣的一切為驕傲。

當時，我們去到中國，與中國學生暢談的不是只有娛樂新聞、學術研究，一起遊歷的不只有風景名勝。我們談論因為民主，娛樂與藝術是如何生成，並且蓬勃發展。因為民主，所以如何兼顧保存與發展（雖然台灣做得不好，但仍舊有所進展與思量）。

更甚者，我們談論政治，談論中國飛彈如何朝向台灣，但民心也朝向台灣等等。

我認為，這是兩岸交流計畫最主要的目的，通過人與人之間的互相接觸，同年紀的、同樣興趣，來自不同環境下生長的人們，如何發現彼此的美好，改進彼此的不足。這也正是學術思想的真諦，人開始思考自身處境，進而改變。

堂堂學府認為交流學習就是交流「專業知識」的學習，不應該也不用涉及政治、歷史、社會等養成一個學術研究者最重要的要素，那也難怪台灣的學術環境會長成這個樣子。（記者洪美秀翻攝）

如果，堂堂學府認為，交流學習就是交流「專業知識」的學習，而不應該也不用涉及政治、歷史、社會等養成一個學術研究者最重要的要素，那也難怪台灣的學術環境會長成這個樣子，也不難想像數十年後台灣漸漸被超越，轉身發現，我們曾經拱手將重要領域的詮釋權讓出的事實。

特別是，當東南亞國家代表，組團來台灣學習的不是科學，而是民主的這個時候。

（清大畢業生）

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