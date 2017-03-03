鬼王來鬼扯》阿共登月球，台灣捧耕牛

耕牛確實是早期農民的好朋友，耕牛確實也是種文化。但如果我們對於農業文化的推廣還停留在早已消失的老玩意上打轉，卻忽略真實的農業生產狀況。這樣的作法非但無助於農業文化的推廣，反而會誤導社會大眾對台灣農業的期待與認識。

鬼王／文青別鬼扯

話說有位年輕人為了恢復「耕牛文化」，跑去彰化溪洲學習養牛，練習用水牛耕田。他還決定努力存錢，準備環島推廣水牛文化。看到新聞的報導方式，以及媒體的吹捧，我們還真覺得感嘆到嫑嫑的。人家阿共幾年前就已成功登陸月球了，結果台灣這裡還嚷嚷著要恢復耕牛文化。我們除了說你好牛呦，還能幹啥？

雖說鬼王自己就屬牛，自己也特愛吃牛肉，但台灣人對牛獨特且神妙的情結，實在是百思不解。台灣人對牛的特殊情結究竟是啥呢？簡單來說，就是「好棒棒」，跟「好壞壞」兩種。

台灣人對牛獨特且神妙的情結，實在是百思不解。雖然這張圖不在台灣，但這隻牛牛實在很可愛。（Ikiwaner， wikimedia.org）

我們就先來說「好壞壞」的部分吧。

大家都知道，許多老一輩的台灣人是不吃牛肉的。他們說，因為過去牛幫農家耕田，為了感恩牛牛的辛勞，所以他們捨不得吃牛肉，總覺得這對牛牛是種侮辱。然後啊，許多老一輩的台灣人就喜歡用這樣的風俗習慣來自我吹捧，腦補說由此可見台灣人真的很有感情很會感恩。 其實基本上許多用牛耕作的地區，都發展出類似不吃牛肉的文化，最明顯的案例就是印度。

簡單為何呢？因為牛是幫忙耕作的生產工具，如果放任吃掉了，以後誰來耕田啊？所以這些地區會發展出相對應的意識形態與文化，阻擾人們吹牛，用以保障日後農耕生產活動得以順暢運作。 不過，大家也不用對這些信仰習俗太深信不疑。對經濟不發達、動物性蛋白質缺乏的地區而言，大家平常就沒啥機會吃肉了。牛是擁有好大一塊肉的動物，怎麼能輕易浪費？印度人再怎麼吹捧牛，但他們其實有個社會地位非常低賤的種姓（階級）就是負責宰殺牛隻，同時也可以吃牛肉的。同樣的，如果老一輩台灣人真的都這麼感恩牛、都不吃牛肉的話，早期台灣牛墟旁那些賣牛肉料理的小吃店，又是怎麼冒出來的？

好吧，過去老人家為了感念牛幫我們耕田，所以不吃牛，這也就算了。如今都採機械耕作，且多數人並非出身於農家、也沒特定的宗教信仰，理論上不會再有吃牛肉的禁忌了吧。但很奇怪的是，居然還是有不少年輕人不吃牛肉。為何呢？他們說，吃牛肉會運氣不好，會帶賽。至於這些年輕人為何有這樣的觀念？鬼王聽到的答案不外乎是：長輩說的，算命講的。例如，鬼后遇見鬼王前也不吃牛肉，她也一直說會帶賽。鬼王也搞不懂她這是啥邏輯？是說因為都沒吃牛肉，所以運氣很好，因此能承蒙鬼王臨幸恩寵嗎？這樣講好像怪怪的。反正後來鬼王就以各種方式打破了鬼后少女嫩妹的矜持，也用蔥燒牛肉麵破解了她對牛肉的禁忌。然後呢？然後鬼后的人生也沒有因此帶賽，騎車闖紅燈、開車超速也沒被抓啊。

講完牛牛的好壞壞，我們再來看牛牛的好棒棒。

現在許多大人物都愛說自己出現貧寒困苦的家庭，小時候都要幫忙家裡養牛放牛。然後啊，一堆人都標榜自己就跟牛一樣，有那種堅毅不屈的水牛精神，永遠低頭幹事，絕無怨言。所以哩？所以牛牛在台灣已不是簡單的大型動物而已了，牠同時被賦予了太多被我們腦補出來的文化傳統意義。

牛在台灣已不是簡單的大型動物而已了，牠同時被賦予了太多被我們腦補出來的文化傳統意義。（維基共享）

牛牛被強加了許多文化意義，我們並沒啥意見。反正這玩意本來就是自然生成的，只要不是國家刻意創造出來的就好。但既然是文化領域的事物，我們也應該謹記一點：牛就是牛，就算牽到北京射上火星，也還是牛。沒啥特別，也沒任何特殊之處，我們毫無必要腦補出一堆有的沒的。過去人類之所以用牛牛（獸力）耕田，這是科學技術不夠發達所致。如今獸力耕作已被淘汰，必定有它的原因，無需惋惜與惆悵。

但台灣出現要恢復耕牛文化的怪狀，還真讓人百思不解、憂心忡忡。不得不指出的是，台灣這幾年出現了強大的文青式復古情懷，而此種現象在農業領域內又特別嚴重。只要是傳統古老的玩意，通常都會被文青說成好棒棒，必定是無添加、純天然、無污染、很生態，且充滿老祖宗智慧的。與此同時，任何新的發明都被貶抑為好壞壞，必定是缺乏文化內涵、沒有溫度、並且一定是為資本家為財團所服務的，內藏邪惡的目的。於是乎，有些國家是不斷往現代邁進，有些則是在傳統與現代間拉鋸，我們則持續向傳統倒退。薪資倒退就罷了，連許多思想觀念都在倒退。

台灣從1950年代就開始推廣農業機械化，直到1980、90年代，稻作產業的機械化才算實現一第程度的規模。如今繼各界推廣手工插秧、手工收割後，現在居然連耕牛文化都跑出來了，這實在是讓人匪夷所思的詭異狀況。推廣傳統文化固然不錯，但好歹也得看狀況吧。你想想看，20年前當個人家用電腦逐漸普及時，我們是要誓死捍衛固有的珠算文化，堅持要花費人力資源去保存舊有的珠算文化，讓小朋友們都努力練習打算盤，整天背那些「三下五去二」的口訣，搞到每位小朋友都能參加心算比賽？還是應該要教導小朋友盡快學習使用計算機電腦，搞懂基礎Excel的運算公式？

同樣的，如果你熱愛的是「文化」，而不是農業，獸力耕作也確實是農耕歷史與農耕文化的一部分，但並不表示說，只要是傳統的老事物老東西老玩意，我們就要毫不保留地張開雙臂擁抱它吧？！ 我們再換個角度思考。耕牛是種文化，難道機耕就沒有文化嗎？那些代耕業者，在高速公路上南征北討，每年四、五月就從屏東開始收割，慢慢往北移動，一直到七、八月時征戰到新竹桃園。代耕業者每到一個村莊，就進駐當地的接頭人家中，白天在田裡勞動，傍晚就借宿在接頭人家，大家一起飲酒吃飯喝阿比，席間互相交換情報，同時臭訐譙政府。而各家代耕業者在時程與收穫區的安排上，更有特外人不得而知的細膩規則。彼此不衝突，卻同時又能將農民的稻穫都收成完畢。這裡面難道沒有蘊藏在內且值得研究的文化嗎？

代耕業者在高速公路上南征北討，每年四、五月就從屏東開始收割，慢慢往北移動，一直到七、八月時征戰到新竹桃園。（資料照，記者廖雪茹攝）

我們再換個角度來看。即使是農業技術超級進步的美國，早期也以馬匹當作工作的工具。但人家老美現在有特別去說特地找匹馬來養，然後說要恢復17、18世紀時用馬匹犁田的文化嗎？NO！人家有特別僱用黑人耕作，說要重現早期南方棉花田內的黑奴農耕文化嗎？NO！人家不但未眷戀往日的田園牧歌，美國小麥協會於2012年時還資助拍攝了一部紀錄片：“Great American Wheat Harvest”

（1:50處還有漂亮的麥客妹妹）

這部紀錄片就是在歌頌美國境內專業的小麥代耕業者 －「麥客」，麥客同樣開著大卡車、後面裝載曳引機，由南到北不斷征討。晚上最在拖拉式露營車（trailer house）內，白天若有機會再到附近小鎮上的商店採買生活補給品。這部紀錄片讓我們看到了麥客的生活樣態，他們的辛勞與成就，但更重要的是，它讓觀眾感受到了農業生產的真實樣貌。與其緬懷兩三個世紀前的耕馬，還不如讚揚當下的麥客。

耕牛確實是早期農民的好朋友，耕牛確實也是種文化。但如果我們對於農業文化的推廣還停留在早已消失的老玩意上打轉，卻忽略真實的農業生產狀況。這樣的作法非但無助於農業文化的推廣，反而會誤導社會大眾對台灣農業的期待與認識。