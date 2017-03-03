一路向南》泰北最美麗的風景，台灣人是否看到？

當新南向政策被提出，乍聽之下對一般民眾而言，似乎有那麼一點遙不可及。不過當我們仔細分析後會發現，從小處著眼便可發現其實與我們息息相關，取決從哪個角度切入，看要永遠紙上談兵，還是積極地身體力行。

小叔／泰國菁菁寮 Jeknoi Changpuak（泰國朱拉隆功大學語言學博士）

完成博班學業就像參加一場大地遊戲，一道道關卡要突破。通過第一關資格考，鬆了一大口氣，於是大家一起規劃社區服務活動，一來短暫休息，二來回饋社會。

2011年5月與五位同學帶著募款來的現金，前往位於泰國北部清邁府 Omkoi 山區的偏遠小學，為學生興建一座簡易餐廳。先在清邁市區採購一週所需所有物品，再透過邊境警察的協助，從 Omkoi 市區轉搭四驅車深入山區。

當時已進入雨季，道路泥濘難行，中途輪胎打滑差點跌入山谷，過程險象環生，跋山涉水三小時才抵達。忙完一陣後四處看看，發現這不是一所想像中的小學。只有一棟極簡陋的建築，沒電也沒自來水。一位公派教師負責三十幾位各年齡層的甲良族小學生，生活條件困難，連填飽肚子都有問題。老師另須照顧他們的生活起居，學習自然也無法完全落實。

四驅車運送物資上山，輪胎陷入地洞，險翻入山谷。（圖：作者提供）

我們連絡當地村民協助工程，同時所需的建材預先訂購從市區運輸上山。學生照常上課，清晨五點天微亮，他們已出現在廣場等待。工程進行的同時，我們安排與學生互動學習。有繪畫課、泰文課、團康遊戲等，但主要教導日常習慣。因為資源貧乏，需為他們建立衛生觀念，例如飯前飯後清潔等。見面第一天他們灰頭土臉，用洗髮精與沐浴乳盥洗後，各個看起來清爽有朝氣。

除課程外，另設計團康活動與甲良族學生互動。（圖：作者提供）

特別喜歡為他們準備午晚兩餐，請班長燒柴生火，讓高年級生幫忙洗菜與備料，協力完成規劃好的餐點。中午吃麵配炸魚丸，晚上吃白飯淋綠咖哩，每餐對我們來說似乎太簡單，但對缺乏食物的孩子來說卻是不可多得的美食。觀察到一個現象，開飯前唸完感恩詞後，他們靜靜地吃飯，沒多久便端著餐盤跑開。一頭霧水問駐地老師，原來他們把自己盤中的食物帶回去與家人分享。

簡單的一鍋綜合魚丸湯，就能滿足孩子的胃。（圖：作者提供）

以為自己無法適應沒水沒電的環境，但一週很快就過，餐廳在村民的大力合作下順利完成，所有人合影留念。我打包行李時，想起幾個與我特別有緣的孩子。我把薄被與部份禦寒衣物交接給他們，希望我的一點心意可讓他們的生活變得更好。我也必須感謝他們在這一週讓我獲得滿滿人生體驗，看著他們一臉最純真的滿足，我也感到十足溫暖與感動。完成任務後返回校園交差，寫了份報告交代資金運用的細節，附上影像紀錄讓沒能同行的所有人了解當地最真實的狀況。我們知道一週的時間不能為孩子們做出什麼偉大貢獻，但也不想作秀式地出現又快速離開。行前先評估他們最需要的協助，才決定為他們蓋一座可以坐著好好吃飯或學習的多功能餐廳，並附上一個有濾水設備的大型水塔。改善孩子們最基本的民生問題。

透過當地居民協助，簡易多用途餐廳興建中。（圖：作者提供）

這個難忘的經驗讓我想起近年新南向政策的推廣，東協各國成為新興焦點，尤其泰國更是聚光焦點。然而，以人為本的學習與交流，必須仔細考量是否能夠讓雙方獲得最實際的幫助。台灣許多大學秉持「人才交流」與「資源共享」的精神，積極與泰國學術單位合作，提供學生在生活中學習的機會，但這些所謂的志工服務團是否真的有接到地氣？是否真的有服務到當地？還是當地在服務你們呢？在短期的志工服務過程中，是否有看到泰北的六大優勢？

一、部落文化真實傳承

泰國為君主立憲的國家，崇尚自由，依地區劃分為北部、東北部、中部、東部、南部，各地區保留特有文化。以泰國北部九府為例，包含清邁府，清萊府、南奔府 、南邦府、夜豐頌府、程逸府、帕府、難府及帕饒府。這裡住著少數民族，擁有豐富人文資源。造訪者從互動中學習少數民族不同的邏輯思維，特別是傳承的民間智慧讓我們從不同於熟悉的日常學習。尊重社會中的不同，是成熟社會該有的態度。

二、自然生態多元呈現

五大區域依自然生態不同呈現多樣面貌，在泰國北部更可發現多種類保育類動植物的蹤跡。例如黑棕疣螈、泰國大頭龜或是植物鸚鵡花，只能在泰國北部的特定地點找到。泰國北部早已成為超大型的生物實驗室，走到山野林間便是最身歷其境的互動式教學。每年有大批研究人員從各地匯集，在這裡體驗自然生態。更適合一般旅客在輕鬆愉快的環境中學習，在泰北地區徹底翻轉一般以課本圖片為主的生物教室。

三、藝術工藝重點培育

泰國早以文創聞名世界，在全球時尚圈出類拔萃。此外，泰北地區更是藝術工藝的培育中新。藝術、設計、建築領域的工作者都嚮往來到這個區域尋找靈感。各式各樣的精美工藝品妥善地陳列在各工作室、展場或是藝廊裡，敞開大門隨時歡迎懂得欣賞的有緣人。值得一提的是，住在清萊府的著名藝術家，例如 Chalermchai Kositpipat 老師，在過去的幾十年來，接待過數以千計的藝術愛好者，在有限的空間激盪無限的創意來源。

四、生機飲食致力推廣

泰國料理經過近十年來的強力推廣，無疑是角色非常明確的美食品牌。不只耳熟能響的酸辣蝦湯或泰式炒粿條，饕客來泰國北部，不只可品嚐泰北美食，更可在產地認識食材。生機農業在泰北地區已發展數十年，農業專家帶領團隊到泰北地區做田野調查，並與第一線的從業人員切磋。在泰北地區的大城市中，例如清邁或清萊，旅客在享受各國特色料理或創意料理的同時，可透過學有專精的人士輔助手做。從市場購買新鮮食材，自己烹調出充滿個人特色的料理。

五、國際志工成熟發展

泰國政府以發展成為東協國家中心為目標，工商業熱錢匯入。在社會人文方面，聯合國各單位在泰國設立據點。在泰北地區有超過兩百個非政府組織，致力於國際與區域間的人道服務，例如泰緬邊境的難民營。如果對人道服務感興趣，這裡的非政府組織常釋出志願服務工作機會，不定時也會安排體驗營等活動，協助你更了解人道服務的作業流程與運作方式。許多歐美高教機構，鼓勵學生利用寒暑假加入泰北的非政府組織。無論是大象保育、難民教育、森林保育、公共衛生等，學生可從最前線的參與，不僅學習知識、累積經驗，且能留下難忘回憶。

六、歷史古蹟完整保存

泰國以佛教為主，但社會仍平等包容其它宗教，如穆斯林、天主教及基督教等，不難發現各宗教的特色建築與社區。研究社會與文化，如沒從歷史的角度來探討，就稱不上完整。泰國社會與歷史演進與佛教緊緊相繫，在泰北地區隨處可見幾百年或數前年的佛教遺跡，踏出戶外如同進入大型博物館，眼見的每個刻劃都有個故事引人入勝。因此吸引了學者、研究員或一般旅客的目光，以 Chiang Saen 或 Wiang Kum Kam 等地來說，歷史古蹟保存完整，景觀壯麗，讓許多人親自造訪以便一窺究竟，見證數百來的人文發展。這些古蹟帶來的視覺與精神衝擊難以形容，親身體驗才能領略世界遺產帶來的驚艷。

當新南向政策被提出，乍聽之下對一般民眾而言，似乎有那麼一點遙不可及。不過當我們仔細分析後會發現，從小處著眼便可發現其實與我們息息相關，取決從哪個角度切入，看要永遠紙上談兵，還是積極地身體力行。我們應明白，政策的制訂與實施非一朝一夕可見成果，不應抱著炒短線的取巧心態。

美國教育家約翰．杜威曾說：「教育非為生活做準備，教育就是生活。」唯有接觸、深入、並與他國文化交流，把教育變生活志業才是提升年輕學子國際觀的根本之道。