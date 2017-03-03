故事》二二八是爭取來的「和平紀念日」－陳永興臺史博講座側記

回憶那段爭取二二八事件平反，要求政府道歉及公佈真相的日子，我常常說，「我們是伸出和平的雙手，但是迎接我們的是棍棒跟暴力。」但令人感到遺憾的是，平反三十年了，受害者沒有暴力、仇恨；反觀加害者，沒有一個良心不安，或覺得做錯事情應該向社會、受害者、家屬道歉。

陳永興醫師講述當時投入二二八公義和平運動的心路歷程，省思來時路，提出下一個需要臺灣社會一起奮鬥的目標：轉型正義。（臺史博提供）

講者／陳永興（曾任台灣人權促進會會長、現任羅東聖母醫院院長）

側記／黃裕元（臺史博研究人員，「228‧七〇：我們的二二八」特展策展人）、楊笠琳

從精神科醫師的觀點推動 228 平反運動

關於二二八事件，我們的長輩幾乎不願意談，二二八家屬也受到嚴密監視，社會在恐怖的氣氛之下避之唯恐不及。

不像太陽花學運，二二八其實是很長久的禁忌，二二八的影響是籠罩社會的恐怖情緒，最糟糕的是屠殺、清鄉、宣布戒嚴，使得臺灣社會完全窒息，幾乎所有自由都被剝奪，又延續那麼長的時間，社會的創造力跟發展機會當然會受影響。

1985 年我到美國柏克萊大學進修，那裡有交通車通往胡佛圖書館，裡頭蒐集了很多臺灣看不到的二二八資料。我那時每週和張富美教授、陳芳明碰面討論臺灣的問題。回來臺灣後，我擔任台灣人權促進會會長，並覺得二二八應該要平反，因為這是臺灣近代史上最重要的人權事件。我們就在 1986年 開二二八學術研討會，當作平反運動的暖身。

我是從精神科醫師的觀點，切入平反。二二八事件是傷害臺灣人心靈最重大的事件，導致不敢關心公共事務，特別是省籍對立，因為沒有處理，變成族群互不信任。不是所有外省人都得揹負這個原罪，這是不健康的。 如果我不能處理這恐懼，就有失做為醫師的天職。抗爭過程我其實沒有害怕，因為我不把它當作政治運動，我覺得做醫生就是要照顧病人，我把臺灣社會當作一個病人，病人受傷了，我就去做該做的事情。

陳永興1989年演講照片（謝三泰攝影）

鎮暴部隊開始鎮暴的時候，聲音是很震撼的。

1987 年 2 月 13 日辦第一次公開記者會，這是二二八發生 40 年來，第一次有人公開呼籲平反。當時戒嚴還沒解除，我們要求政府道歉、賠償、制定紀念日、公佈真相，把二二八放進教科書，興建紀念館、紀念碑。這些訴求，臺灣大部分的人都認為不可能實現。我們也在各縣市舉辦演講和遊行，每場演講都被鎮暴部隊包圍，如果遊行就被圍打，第一年的氣氛其實是蠻緊張的。

當然我也想過可能會被抓，但想到高俊明牧師，他和一些長老教會的朋友們都去坐牢了，可是他們沒有怨言。讓我覺得，只要你有一個信仰，也許需要付出一些代價，可是這個代價是我們付得起的。

二二八平反舉辦第一場記者會時，大部分的家屬還不敢相信，過去沒有人替他們講過一句話，所以我們演講時，看到有些家屬遠遠地躲在樹下一邊哭一邊聽，民眾的反應是很熱烈的。

之後我們在彰化的遊行，鎮暴部隊開始鎮暴的時候，聲音是很震撼的，「啪！啪！啪！」，他們會敲打盾牌、踏步、一直縮小包圍圈，那個聲音很恐怖，我太太那時一直跟我說，「不要了啦，我們回去了啦，我們回去了啦。」在這場，我的眼鏡被打破了，也受了傷，衝突非常劇烈，我們衝破重重包圍後，在市區遊行。後來演講提到這段過去，我常常說，「我們是伸出和平的雙手，但是迎接我們的是棍棒跟暴力。」

二二八事件滿 40 年的 1987 年，由鄭南榕、陳永興、李勝雄發起的「二二八和平日促進會」，在彰化場遊行時遭遇百餘名鎮暴警察，發生嚴重衝突。（宋隆泉攝影，引自https://goo.gl/DUl4RW）

第一年是這樣的氣氛，不過第二年社會開始覺得這件事情是可以討論的，於是立法院開始討論補償條例，那時行政院長俞國華說：「為什麼滿清入關，殺了漢人沒有道歉，我們來就要道歉？」可見他們沒有法治人權觀念，也反映了統治者的心態。臺灣人在日治時代已經有民主的概念，戰後卻遇到這樣的統治者，很悲哀。

如果二二八那天人民都放假一天，它就是紀念日。

第二年我們想蓋二二八紀念碑，在南港破土，不過政府不讓我們蓋，第三年我們在嘉義立臺灣第一座紀念碑。我覺得人民是國家的主人，我當時公開演講是這樣跟臺下觀眾說的：「二二八成為國定假日是誰決定？我們決定，如果二二八那一天人民都放假一天，它就是紀念日啊，歷史的解釋權在我們手上。」

經過四年努力，有些訴求被實現了，如二二八補償條例、台北二二八紀念館、二二八國家紀念館、國定紀念日、各縣市紀念活動、紀念碑。這個禁忌被打破，我們提出來的部分訴求也實現了，漸漸我就減少參與。

回顧這 30 年來，二二八還有一些沒有落實的，跟轉型正義相關的功課，所以今年應該再稍微檢討一下，我還能努力做些什麼事情。

轉型正義通常涵蓋四個層面，一是歷史真相的追求，第二個是對加害者責任的追求，如果要重啟轉型正義，應該趕快頒布行政命令，避免再銷毀過去的資料；第三個，補償受害者權益的損失；第四個，建立可以讓社會和諧的制度和人權的保障，不只政治，教育和文化的層面都很重要，像臺史博辦這樣的展覽、演講就是很好的教育。

加害者沒有一個良心不安，覺得做錯事情

令我感到遺憾的是，我們平反 30 年了，受害者沒有暴力、仇恨；反觀加害者，沒有一個良心不安，或覺得做錯事情應該向社會、受害者、家屬道歉。

我還有一點遺憾，關於猶太人的電影有很多，畢卡索也以畫作控訴納粹，這些都使人感動進而產生力量。二二八事件可以拍很多電影，我們有這麼多好的導演，或著是美術、音樂、小說、詩歌、戲劇，其實都可以產生很多創作，我覺得臺灣社會到現在還沒有展現感人的藝術創作和文化力量。

臺灣現在因為反省而再出發，開始追討黨產、公開檔案，然而建立未來機制就要靠文化、教育的力量，才會內化成我們內在的精神，這也是當初我推動平反時，希望為臺灣人做的心靈復建工作。也謝謝第一個以「臺灣歷史」為名的博物館，能舉辦這樣一系列活動，謝謝大家今天來，謝謝！

講座尾聲，陳永興（右三）與王長華館長及聽眾們合影。（臺史博提供）

【觀眾詢答】

Q1：如何讓年輕人對歷史更有切身的感受，另外，中國試圖紀念二二八活動，我們該如何聲稱歷史解釋權？（提問者為高中老師）

非正規教育很重要，很多事情學校都沒有提，現在資訊很多，要能自己區辨。自由不是從天而降的，是很多人坐牢、槍斃才來的，要珍惜並提升，臺灣有言論的自由，但沒有品質，自由也有相應的責任。年輕一輩很幸運，要珍惜，然後要比我們長進才對，你們站在我們的肩膀上往前看、向前走，這樣臺灣才有希望。

中共和二二八受難者幾乎沒有任何關係，他們只是要利用二二八來為自己背書。

Q2：請問您被什麼事件觸發，開始關注相關議題？因為課本都簡單帶過，多數人沒有共感。（提問者為高中生）

會覺醒，第一個是要有系統地看很多課外書，第二個是好的老師，就我而言包括高中認識的神父、大學熟識的黃春明等文學家。只要你開竅了，就會自己找，老師無所不在，你不會寂寞。在歷史上，很多人跟你有過同樣的掙扎，臺灣社會很多人和你一樣，想要往前進。信心就這樣來。

Q3：臺灣社會太沉默，都不敢講真話。請教陳醫師如何告訴社會，要克服內心的恐懼？

一個人如果堅持理想和原則，在現實的社會可能會很痛苦，但如果你自己想放棄，就可以從現實中找到很多藉口。但是實在講，如果你不放棄，沒有人能讓你放棄，被關、被槍斃都不放棄，這就是人存在的價值嘛。人當然也是動物，但不一樣的是，人除了本能的生活之外，人有更高的理想，人會為了理想放棄生命、受盡折磨、放棄物質生活，因為人有精神層次的生活。

如果你碰到多大的問題、多大的打擊，你可以來找我，我是精神科醫師。（現場一陣笑聲）我一定讓你得到力量，繼續堅持。

講座尾聲，陳永興（右三）與王長華館長及聽眾們合影。（臺史博提供）

聖功女中黃健凱老師陪學生一起聽講後，與陳永興老師合影。左起游旻臻、陳品潔、楊斯涵、陳永興醫師、黃健凱老師、林宜瑾、黃瑋倫。（林建農攝影）

展期：2016.11.29～2017.5.21

地點 : 國立臺灣歷史博物館（臺南市安南區長和路1段250號）4 樓特展室

展覽首先介紹二二八事件發生的歷史背景與複雜起因，

以及臺灣各地在事件下的衝擊與因應。

包括援軍抵臺後的濫捕濫殺，

「清鄉」過程中許多本土菁英遭到牽連、逮捕或者自此失蹤。

展場特別展出陳澄波受害著衣及遺書。

中段透過二二八受害者家屬的影片及口述，

呈現其思念及所背負沉重壓力。

最後透過紛起的出版物，以及教科書內容轉變等，

呈現解嚴前後，臺灣社會逐漸重新認識二二八事件的過程。

更多特展資訊：http://www.nmth.gov.tw/exhibition_236_351.html

本文經授權轉載自故事 國立臺灣歷史博物館 二二八是爭取來的「和平紀念日」－陳永興臺史博講座側記