自由開講》又一國棄守同性專法 法務部勿陷小英於不義

洪國峰

本月開始，芬蘭正式廢止2002年施行的同性伴侶法，正式實施性別中立（gender-neutral）的婚姻法，不分異性戀同性戀皆一體適用新法，相當於台灣婚姻平權推動團體訴求的修民法。全球二十幾個曾經先施行過同性伴侶專法的國家已陸續將之廢止，改為權利義務平等適用於異性戀與同性戀的婚姻平權法制。若法務部繼續堅持拷貝各國失敗經驗、推動同性專法，使選前婚姻平權的承諾遭到打折，恐傷害蔡總統的信用。

本月開始，芬蘭正式廢止2002年施行的同性伴侶法。（資料照，路透）

法務部從去年就多次表示將提出同性伴侶專法，後來雖改口尊重立院，但仍砸下七十幾萬委託清大執行同性伴侶專法的研究案，從來不把修民法納入選項內，無疑是先射箭再畫靶。甚至以最近網路媒體揭露的專法版本來看，法務部還打算要求同性伴侶書面約定一方為夫、一方為妻，讓民眾傻眼。知名部落客好色龍引用外國漫畫，把異性戀喻為一組刀叉，同性戀喻為一雙筷子，刀叉若去問那兩根筷子誰當刀、誰當叉，無疑是對於異文化的不尊重。

此外，以同樣制定同性伴侶專法的德國為例，因為同性伴侶與異性配偶適用不同法律，所以每遇到一種權利義務的爭議就要訴請判決，導致有超過三百個案件堆在法院，德國聯邦憲法法官（相當於台灣大法官）Susanne Baer 就表示，德國的伴侶法並不是好的立法範例，不論在政策上或是技術上，一步到位都是比較好的選擇。司法院秘書長呂太郎也在同婚公聽會上明確表示，「在立法院提出的4個修正版本當中，以尤美女委員的修法版本造成的衝擊較小，相關條文變動少，在立法技術上也比較方便可行。」

照世界趨勢來看，台灣通過同婚是遲早的事，現成的立法院版衝擊最小，若棄之不用，硬推修法工程浩大、耗資甚鉅的同性伴侶專法，無疑是繞遠路、浪費國家資源。「在愛之前，大家都是平等的；我是蔡英文，我支持婚姻平權。」這是蔡總統的選舉承諾。法務部做為行政部門的主管機關，應貫徹執政者的承諾，莫讓小英信用蒙塵！

（作者為力挺同婚學生陣線總召）

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