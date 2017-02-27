自由限時批》川普的「移民禁令」言人人殊 造成了大亂鬥！  

川普的「移民禁令」，是以美國國家安全為本，但在表達上似顯得粗暴，亦缺乏人權的週延考量，致引發軒然大波。（路透）

◎辛文

如果觀察川普的「移民禁令」說，是以美國國家安全為本， 但在表達上似顯得粗暴，亦缺乏人權的週延考量，致引發軒然大波， 還造成了美國行政、司法、媒體之間的矛盾和衝突， 復淪為總統和主流媒體的非理性對幹，洵為遺憾； 致使民主政治和新聞自由的平衡（三權分立的制衡和媒體「第四權」 監督），成了國際關注的話題和議題，頗值得省思。

其實，川普「移民禁令」指的是妨害國安的非法入境者； 但未說清楚的是，即便是美國公民和合法移民， 亦一樣都須嚴格審視。然則，他最先宣布的「禁穆令」的主要目的， 在設法縮小「打擊面」，將有國安疑慮的7個穆斯林國家的人民禁止 進入美國（主要是IS「伊斯蘭國」兇殘的恐怖作為， 幾是無孔不入），結果講得太快，讓許多合法移民的穆斯林， 好像都變成了「嫌疑犯」，引起軒然大波，鬧得沸沸揚揚； 自讓美國民主多元的社會不能接受，並遭到聯邦法院否決大打官司， 更使媒體不斷質疑，證據安在？！

然一波未了又起一波，川普及其團隊在未說清楚「移民禁令」前， 主流媒體自是鍥而不捨的詰問， 甚至扯上川普團隊在總統大選及當選、上任期間，與「潛在敵人」 俄羅斯之間的「曖昧」（其白宮國安顧問弗林Michael Flynn因與俄羅斯大使等有通聯記錄下台）關係（指「通敵」） ，茲事體大，川普乃誤認媒體係借題發揮，有意刁難攻訐， 猶情緒性批「媒體是美國人民的公敵」云云（自是笑話一則）；肇致 24日封殺美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》、《 洛杉磯時報》、《衛報》、英國廣播公司（BBC） 等及所謂不友善的媒體，參與在白宮舉行的新聞簡報（ 川普亦不參加四月底舉行的「白宮特派員協會」WHCA餐會）， 此為前所未有的舉措，可說是川普政府與媒體之間形同大亂鬥！

而在此期間，川普又變本加厲，在21日發布了更加嚴厲的移民規定 備忘錄，將針對非法移民進行大規模逮捕或遣返， 此一新制將衝擊在美國的1千100萬名非法移民， 使問題益形複雜，讓許多人飽受困擾，像「將優先逮捕、遣返、 參與詐欺或是提供任何不當資訊的正式文件」的外籍人士，即是易「 入人於罪」。另在歐巴馬政府時代被列為「非優先驅逐」 的無罪非法移民，可能將不再受到保護；有人權團體痛批， 此舉根本是在「獵巫」，大規模驅逐將損害在美生根的家庭， 也損害經濟。

白宮新聞秘書史派瑟（Sean Spicer）則澄清強調，新的規定將不會大規模遣返移民， 而是「針對造成美國安全威脅、有犯罪紀錄者」。

不過，「禁穆令」在未獲法院同意施行前，仍是無效的。而據《 美聯社》在26日取得的一份草案文件顯示， 被川普列入旅遊禁令的國家中， 很少有人是涉及發動攻擊或恐怖主義活動。在這份報告中也指出，有 82人被恐怖份子啟發，而被認為試圖在美國發動攻擊， 這群人之中有超過一半是在美國出生的美國公民， 其他則來自巴基斯坦、索馬利亞、孟加拉、古巴、衣索比亞、 伊拉克和烏茲別克等國， 其中只有索馬利亞和伊拉克是被下禁令的國家。 而這份報告的真實性，國土安全部女性發言人克利斯坦森（Gill ian Christensen）雖未否認， 但也表示這並非完整的最終報告。

一般來說，川普的「移民禁令」（是以妨害國安為主）， 並非沒有道理，像他24日在共和黨保守派政治行動會議（CPAC ）致詞時，暗批法國、 瑞典等歐洲國家因為非法移民而受恐怖主義威脅， 甚至說他有個朋友吉姆（Jim）為此不再去巴黎云云。 川普此言曾立即招來法國總統和巴黎市長反駁， 網友也譏諷要尋找川普口中的「朋友吉姆」。但在此時，卻有一名4 0年執法經驗的瑞典警察跳出來坦言， 瑞典確實擁有許多非法移民犯罪，還被上層下令隱匿， 可說替川普扳回一城。

綜合外媒報導，現年61歲的斯普林加勒（Peter Springare）本月初在臉書爆料指出， 他過去一星期內處理大量強暴犯，嫌疑犯大部分都有「穆罕默德、 阿里」等伊斯蘭教名字，更指有一半的嫌犯不能確認國籍， 因為他們沒有證件，但上級卻命令不准記錄疑犯的種族。

他還說到，跟移民有關的犯罪多是槍擊、強姦、搶劫、 謀殺等殘忍罪行，但瑞典政客們為了「政治正確」卻選擇無視問題， 甚至還故意隱瞞真相。斯普林加勒的言論遭到司法部門指控， 認為涉嫌散播種族仇恨，檢調部門更立案調查， 但數天後便停止調查。斯普林加勒表示， 他已經不在乎政治上是否正確，加上自己即將退休， 並不害怕遭到懲處，他只希望川普能打開世人的眼睛， 讓大家看到事實的真相。

足見在真相未明前，容易產生誤解，徒增非理性的口舌之爭， 意義不大。但美國畢竟仍是老牌的民主國家，川普再怎麼狂妄， 恐仍無法抗拒司法獨立約制性和媒體及輿論的監督。 連大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）近日都說「雖然我們現今所處並非最好的時代， 但似乎可以預見更美好的未來」，反倒盛讚媒體表現超棒！

顯然，川普和媒體皆須自制，回到理性，就事論事，對大家都好！