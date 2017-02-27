自由限時批》川普的「移民禁令」言人人殊 造成了大亂鬥！  

川普的「移民禁令」，是以美國國家安全為本，但在表達上似顯得粗暴，亦缺乏人權的週延考量，致引發軒然大波。（路透）
◎辛文
如果觀察川普的「移民禁令」說，是以美國國家安全為本，但在表達上似顯得粗暴，亦缺乏人權的週延考量，致引發軒然大波，還造成了美國行政、司法、媒體之間的矛盾和衝突，復淪為總統和主流媒體的非理性對幹，洵為遺憾；致使民主政治和新聞自由的平衡（三權分立的制衡和媒體「第四權」監督），成了國際關注的話題和議題，頗值得省思。
其實，川普「移民禁令」指的是妨害國安的非法入境者；但未說清楚的是，即便是美國公民和合法移民，亦一樣都須嚴格審視。然則，他最先宣布的「禁穆令」的主要目的，在設法縮小「打擊面」，將有國安疑慮的7個穆斯林國家的人民禁止進入美國（主要是IS「伊斯蘭國」兇殘的恐怖作為，幾是無孔不入），結果講得太快，讓許多合法移民的穆斯林，好像都變成了「嫌疑犯」，引起軒然大波，鬧得沸沸揚揚；自讓美國民主多元的社會不能接受，並遭到聯邦法院否決大打官司，更使媒體不斷質疑，證據安在？！
然一波未了又起一波，川普及其團隊在未說清楚「移民禁令」前，主流媒體自是鍥而不捨的詰問，甚至扯上川普團隊在總統大選及當選、上任期間，與「潛在敵人」俄羅斯之間的「曖昧」（其白宮國安顧問弗林Michael Flynn因與俄羅斯大使等有通聯記錄下台）關係（指「通敵」），茲事體大，川普乃誤認媒體係借題發揮，有意刁難攻訐，猶情緒性批「媒體是美國人民的公敵」云云（自是笑話一則）；肇致24日封殺美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》、《洛杉磯時報》、《衛報》、英國廣播公司（BBC）等及所謂不友善的媒體，參與在白宮舉行的新聞簡報（川普亦不參加四月底舉行的「白宮特派員協會」WHCA餐會），此為前所未有的舉措，可說是川普政府與媒體之間形同大亂鬥！
而在此期間，川普又變本加厲，在21日發布了更加嚴厲的移民規定備忘錄，將針對非法移民進行大規模逮捕或遣返，此一新制將衝擊在美國的1千100萬名非法移民，使問題益形複雜，讓許多人飽受困擾，像「將優先逮捕、遣返、參與詐欺或是提供任何不當資訊的正式文件」的外籍人士，即是易「入人於罪」。另在歐巴馬政府時代被列為「非優先驅逐」的無罪非法移民，可能將不再受到保護；有人權團體痛批，此舉根本是在「獵巫」，大規模驅逐將損害在美生根的家庭，也損害經濟。
白宮新聞秘書史派瑟（Sean Spicer）則澄清強調，新的規定將不會大規模遣返移民，而是「針對造成美國安全威脅、有犯罪紀錄者」。
不過，「禁穆令」在未獲法院同意施行前，仍是無效的。而據《美聯社》在26日取得的一份草案文件顯示，被川普列入旅遊禁令的國家中，很少有人是涉及發動攻擊或恐怖主義活動。在這份報告中也指出，有82人被恐怖份子啟發，而被認為試圖在美國發動攻擊，這群人之中有超過一半是在美國出生的美國公民，其他則來自巴基斯坦、索馬利亞、孟加拉、古巴、衣索比亞、伊拉克和烏茲別克等國，其中只有索馬利亞和伊拉克是被下禁令的國家。而這份報告的真實性，國土安全部女性發言人克利斯坦森（Gillian Christensen）雖未否認，但也表示這並非完整的最終報告。
一般來說，川普的「移民禁令」（是以妨害國安為主），並非沒有道理，像他24日在共和黨保守派政治行動會議（CPAC）致詞時，暗批法國、瑞典等歐洲國家因為非法移民而受恐怖主義威脅，甚至說他有個朋友吉姆（Jim）為此不再去巴黎云云。川普此言曾立即招來法國總統和巴黎市長反駁，網友也譏諷要尋找川普口中的「朋友吉姆」。但在此時，卻有一名40年執法經驗的瑞典警察跳出來坦言，瑞典確實擁有許多非法移民犯罪，還被上層下令隱匿，可說替川普扳回一城。
綜合外媒報導，現年61歲的斯普林加勒（Peter Springare）本月初在臉書爆料指出，他過去一星期內處理大量強暴犯，嫌疑犯大部分都有「穆罕默德、阿里」等伊斯蘭教名字，更指有一半的嫌犯不能確認國籍，因為他們沒有證件，但上級卻命令不准記錄疑犯的種族。
他還說到，跟移民有關的犯罪多是槍擊、強姦、搶劫、謀殺等殘忍罪行，但瑞典政客們為了「政治正確」卻選擇無視問題，甚至還故意隱瞞真相。斯普林加勒的言論遭到司法部門指控，認為涉嫌散播種族仇恨，檢調部門更立案調查，但數天後便停止調查。斯普林加勒表示，他已經不在乎政治上是否正確，加上自己即將退休，並不害怕遭到懲處，他只希望川普能打開世人的眼睛，讓大家看到事實的真相。
足見在真相未明前，容易產生誤解，徒增非理性的口舌之爭，意義不大。但美國畢竟仍是老牌的民主國家，川普再怎麼狂妄，恐仍無法抗拒司法獨立約制性和媒體及輿論的監督。連大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）近日都說「雖然我們現今所處並非最好的時代，但似乎可以預見更美好的未來」，反倒盛讚媒體表現超棒！
顯然，川普和媒體皆須自制，回到理性，就事論事，對大家都好！