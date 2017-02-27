魔幻拉美》中國苦力在拉丁美洲留下的雪泥鴻爪（中）

十九世紀中葉以降，幾十萬中國苦力被輸往古巴、祕魯等地，緩和廢奴後的農、礦業勞力遺缺，也投入公共建設工程，對拉美國家的經濟開發貢獻頗多。此外，中國苦力參與多起戰爭，翻閱拉美近代史，其英勇身影依稀猶在眼前。

陳小雀

續上篇

在苦力貿易的年代，幾十萬中國苦力成為拉丁美洲的廉價勞工，緩和廢奴後的農、礦業勞力遺缺，也投入公共建設工程，對經濟開發貢獻頗多。然而，中國苦力遭到苛刻對待，儼然變相的奴隸，死亡率極高。此外，中國苦力參與多起戰爭，翻閱拉美近代史，其英勇身影依稀猶在眼前。

彼時的古巴仍屬於西班牙殖民地，經濟形態以菸草、蔗糖等為主，禁止黑奴買賣後，便大量輸入中國苦力。中國苦力雖不如黑奴強壯，但刻苦耐勞，手腳靈活，聰明敏捷，適合擔任機械操作工作，有助於農業和其他加工業的生產量。自1847至1870年間，共有約十四萬三千名苦力輸往古巴，實際只有十二萬六千人抵達目的地，其他一萬七千人死於航運中。在甘蔗園工作的苦力，每天工時長達十六小時，有的更高達二十一小時。雖然契約上明訂週日為休息日，事實上許多雇主並未讓苦力休息，尤其當甘蔗收成時，苦力幾乎日以繼夜工作，甚至勞累至死，也有無數人不堪折磨而自殺身亡。

自1847至1870年間，共有約十四萬三千名鍾國苦力輸往古巴，實際只有十二萬六千人抵達目的地，其他一萬七千人死於航運中。（圖：網路）

據估計，輸入古巴的中國苦力在契約期間，死亡率高達百分之七十。 當古巴爆發「十年戰爭」（1868-1878）時，中國苦力趁機起義反抗，與白人、黑奴、姆拉多人（mulato，黑白混血人種）併肩作戰，以反奴、反殖民為宗旨，奠定日後古巴獨立運動的勝利基礎。中國苦力在戰場上的英勇表現贏得尊敬，透過這場戰爭而融入古巴社會。在戰爭進入尾聲之際，滿清政府於1877年與古巴簽約，取消契約工制，約定雇主改善苦力待遇。1880年，苦力終於獲得人身自由權，契約勞工從此成為塵封的歷史。

融入古巴社會後，仍有不少華裔持續為古巴獨立而戰，其彪炳戰功被鏤刻於史冊上。

在哈瓦那有一座巨大石碑，上面刻著：「沒有一個華裔古人叛離，也沒有任何華裔古人變節。」

至於祕魯，中國苦力人數僅次於古巴。自1849至1874年，約有八萬七千名苦力被輸入祕魯，估計約一萬人尚未抵達便死於航行中，在契約期間死亡的苦力約百分之五十。苦力於莊園及礦區工作，也協助興建鐵路及各項公共工程。各地虐待苦力事件層出不窮，在智利邊境附近工作的苦力於是藉地利之便，逃到智利，自立更生。

1850至1860年間，約四千名苦力被送到祕魯西南海岸的欽查群島（las islas de Chincha）挖鳥糞石。欽查群島為海鳥、蝙蝠與海豹的棲息地，動物排泄物與動植物殘體長年累積成鳥糞石。鳥糞石可作為肥料，也是氮、磷、鉀的重要來源，可用於生產火藥，經濟價值極高。在欽查群島的苦力，每人每天必須負責挖出四公噸的鳥糞石。由於工時長，吃得差，許多苦力不堪負荷而寧願跳崖自盡。

欽查群島的鳥糞石於1870年代被挖掘殆盡後，倖存的苦力也僅剩數百人。1874年，最後一批苦力三百六十九人抵達祕魯後，結束這變相的奴隸貿易。智利、祕魯、玻利維亞為了硝石和鳥糞石利益而起了爭端，祕魯與玻利維亞聯合起來對抗智利，史稱硝石戰爭（Guerra del Guano y el Salitre，1879-1883），又稱太平洋戰爭（Guerra del Pacífico）。

「沒有一個華裔古人叛離，也沒有任何華裔古人變節。」（www.cibercuba.com/）

戰爭期間，約一千五百名在祕魯的中國苦力倒向智利，智利獲勝後，這群苦力也成為智利公民。中國苦力的英勇事蹟怎能在智利歷史扉頁中被抹煞呢？ 苦力在閒暇之餘，哼哼小曲，做做手工藝，以最簡單方式保留中國傳統，慰藉自己在他鄉的孤寂。來到拉丁美洲的苦力絕大多數是單身男子，婦女極少。因此，許多苦力與當地黑人、姆拉多人、白人通婚，繁衍後代。契約勞工解除後，華人努力做工經商，自立創業，生活漸漸改善。

1882年，美國通過排華法案，拒絕低薪資且刻苦耐勞的華工留在美國，大批華人因而移居古巴、墨西哥、巴拿馬、祕魯等地，一夕間，雜貨店、百貨行、洗衣店、飯館倍增，形成唐人街，匯成中國城。 中國文化隨著華工而在拉丁美洲留下雪泥鴻爪。

例如：由華人所引進的中國猜謎遊戲（charada），在古巴不僅是流行娛樂，也逐漸發展成臆測未來的玄學。另外，中國的嗩吶融入古巴音樂裡，成為嘉年華會與其他傳統節慶中，不可或缺的樂器。在祕魯，因華工之故，「吃飯」一詞已融入當地生活，為西班牙文添增了新字彙「chifa」。

如今，放眼首都利馬，不時瞥見掛著「chifa」字樣的中國餐館。