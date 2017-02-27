政治的日常》政治的所在：天皇不在的京都御所

當時日本雖然已經維新，但一般鄉村依然很迷信、落後，因此天皇的行幸，在地方官員可動員的區域，也蔚為風潮，百姓看見天皇莫不膜拜，將天皇腳踩的泥土收集起來治病、將天皇御用過的設備保存下來亦有之，這些都是明治政府將天皇跟神道信仰結合的證據。

李拓梓

京都既稱為京，也就是統治權力的中心，其核心自然就是京都御所。

在西元794年這個被稱作「平安京」的都城被確立之前，天皇所居之處經常變動，如果以一般認為日本成為一個有整體性的「律令國家」開始，從694年定都位在今天奈良橿原市附近的藤原京起，一百年內一共遷都七次，其中比較有名的就是被定都兩次：現在奈良市近鐵新大宮站附近的「平城京」，以及最後終於安定下來的京都「平安京」。

一直遷都的原因很多，比如從「藤原京」遷到「平城京」，是因為涉及對朝鮮作戰指揮這類統治者實際需求外，也經常和各種宮廷恩怨有關。

781年桓武天皇繼位，他是天智天皇系統，跟過去執政一百多年的天武天皇系統水火不容，因此一直偷偷在安排遷都事宜，希望離開天武系統宮廷的掣肘。不過，在遷都到位於現在日向、大山崎一帶的「長岡京」之後，卻怪事連連，不僅宮中女眷接連死亡，民間也飽受天花、洪水所害，社會相當不安。

皇居，京都寓所。（圖：作者提供）

桓武天皇認為這是因為被他謀害的早良親王怨靈作祟，於是決定在794年再一次遷都到「平安京」，其權力的中心「大內裏」，地點大約在今天京都二条城附近。這一次遷都，終於讓天皇的居所安定下來。從此，即使經歷過不少戰火，京都御所的位置也有過遷移，但是日本就沒有再遷都過。 再一次出現「遷都」之說，時間已經到了1868年，也就是明治維新的第二年。

當時的朝中重臣大久保利通提出了《大阪遷都建白書》，建議天皇離開陳腐的京都，「廣闊洞察宇內之大勢，一新數百年來一塊因襲之腐臭」，遷都到氣象一新的商業之都大阪。大久保的建議其實已經跟很多人討論過，從他的日記當中，可以看見他已經跟長州藩的廣澤真臣、宮中的岩倉具視、三條實美，還有土佐出身的後藤象二郎都談過。不過遷離定都一千多年的京都，畢竟茲事體大，也引起諸侯、大臣的討論，反對最力的是當時對薩長軍堅持武力討幕不滿的松平慶永，因為他的力量很大，最後大久保的提議只好被擱置，大久保還失望地在日記當中寫下「眾議不決」的抱怨。

大久保和維新諸臣支持遷都，其實很大的原因，就是因為希望天皇離開保守的宮廷。

桓武天皇。（圖：網路）

在維新之初，進入朝廷的為新官僚們旋即發現，阻擋革新最力的，其實就是天皇宮內的女官，跟不能接受時代改變的保守公卿。天皇處理國政時固然是跟大臣們一起，但回到宮內，身邊又隨即圍繞反改革的保守人士，經常向天皇進言反對改革主張，讓維新官僚們感到芒刺在背、非常不滿。於是，他們開始要求天皇離開後宮，到前面的表御座所、御學問所居住跟辦公。同時，新政府也開始改革宮廷政務，用天皇成天跟女官一起，造成個性軟弱等藉口，把女官免職，趕出後宮，當時負責的官員還寫下此舉是「剷除百年之害」。不過把責任賴給女人實在也沒什麼道理，天皇如果體弱蠢笨，最大的問題還是因為體力、學識跟氣量都不夠。

為了解決這個問題，維新官員們開始將各藩備受尊敬的藩士送進宮中，擔任天皇的侍從，跟天皇一起習武、傳授天皇新的知識，讓宮內的文化得以徹底扭轉。同時，維新官僚推翻幕府的重要理由，便是因為主張尊王，因此他們也利用當時的民氣，將天皇和神道信仰結合，把「萬世一系」等理念摻入各種政府的文告跟行動，讓日本作為單一民族國家的理念被呈現，天皇於是成為所有國民不可動搖的神。同時，跟神道衝突的基督教信仰、佛教信仰，開始遭到政府的打壓。這樣的信仰環境，也是後來讓日本走向侵略戰爭的元兇之一，不過這是後話了。

維新官僚利用當時的民氣，將天皇和神道信仰結合，把「萬世一系」等理念摻入各種政府的文告跟行動，讓日本作為單一民族國家的理念被呈現，天皇於是成為所有國民不可動搖的神。（神武天皇版畫，月岡芳年作，維基共享）

大久保的《大阪遷都建白書》，就是這樣時代背景下的產物。

雖然眾議不決，導致遷都不成，但他亟欲除之後快的宮內陳腐文化，卻已經逐步改正。同時，維新官僚也開始規劃要讓天皇離開京都，到各地行幸。於是天皇先去了大阪，然後依照東海道地區的戰亂平定時間，官僚們開始規劃讓天皇向東走。

天皇行幸最重要的目的，就是要創造維新政府「一君萬民」的形象，讓過去跟民眾距離遙遠的天皇被看見，像過去的領主那樣，讓大家感受到將人民從幕府統治的混亂跟痛苦中解放出來，是天皇的恩澤。當時日本雖然已經維新，但一般鄉村依然很迷信、落後，別說是天皇，一般百姓連外國人都沒看過，因此天皇的行幸，在地方官員可動員的區域，也蔚為風潮，百姓看見天皇莫不膜拜，將天皇腳踩的泥土收集起來治病、將天皇御用過的設備保存下來亦有之，這些都是明治政府將天皇跟神道信仰結合的證據。

天皇行幸最重要的目的，就是要創造維新政府「一君萬民」的形象，讓過去跟民眾距離遙遠的天皇被看見。圖為明治天皇東京行幸。（圖：維基共享）

隨著東海道戰事逐漸平定，江戶無血開城。遷都江戶的說法開始取代大阪，提倡最力的就是後來被稱作「日本郵便之父」的前島密。

前島的說法跟大久保之說一樣，引起很多討論。論者認為，德川家既然已經辭官納地，幕府所在的江戶，當然最需要有關鍵的安定力量進駐，而具有神一般身份的天皇，無疑是最佳人選。 這個說法顯然給了為新官僚理由，於是他們繼續以循序漸進的行幸之名，先將江戶改名為「東京」，第一次行幸時因為東北、北海道尚未平定，所以反對派以安全為理由，先讓天皇「還幸」京都。

但到了1869年箱館戰爭結束，全國戰事平定，天皇遂第二次行幸東京，並在過去德川將軍的居所中住了下來。 於是，儘管公議至今仍然遲遲未決，但皇室在東京這一行幸，就住到了今天。不過也因為天皇從來沒有下詔遷都，因此，直到現在還是有京都人認為，日本的首都是京都，天皇只是暫時到東京行幸而已。