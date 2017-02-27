兩岸與國際》北京將對台灣失去耐心之說是真相，還是幻覺？

「一帶一路」是習近平上台後，兼及內政、經濟與外交需求的壯舉。實踐此計畫，最需長期的和平穩定之周邊環境。眼看五月的大戲即將開演，眼前應已進入密集確認大國領袖邀約情況的忙季。北京對朝鮮半島的制裁，應只是個低度的反應，相信北京會很快地見好就收。

顏建發／健行科技大學企管系教授

日前，北京清華大學國際關係研究院院長閻學通曾刊登文章表示，台獨將構成南海、東海與台海「三海連動」的系統效應。而國內也有學者加以呼應而指出，蔡英文政府上台後，台海問題的危險性正逐漸提高，同時，北京並不認同蔡英文「維持現狀」的主張，蔡政府若不願正視北京的需求，北京恐怕將會失去耐性。

而類似的論點，在台灣並不少見，只是，這類的評估的現實基礎相當薄弱，恐怕幻覺甚於真相，況且，統派論者之願念既不合情，也不合理。

首先，台獨將構成南海、東海與台海「三海連動」的系統效應之說，是將中國破壞區域與兩岸穩定的責任推給台灣。一個「迫害者」將「受害者」不願低頭遷就以致於造成的可能動盪之責推給「受害者」，雖不合天理，但為中國所單方倡議倒是一件可以理解的事，然而，如果類似主張為台灣學者所接受，那麼，其理由相信如果不是基於害怕，便是出於對「迫害者」與「受害者」關係的混淆。

北京清華大學國際關係研究院院長閻學通刊登文章表示，台獨將構成南海、東海與台海「三海連動」的系統效應。（圖：網路）

中國969萬平方公里，人口13億7千萬，而台灣不過3萬6千平方公里，人口2300萬，台灣也未嘗干預中國內政，那麼，其所謂的「維持現狀」，充其量不過是自保的行為，怎麼說，都不像是「加害者」。 其次，研判蔡政府若不願正視北京的需求，北京恐怕將失去耐性的說法也於事實不符。中國的兵法講「伐謀」、「伐交」、「伐兵」、「攻城」四步驟。可見的未來，中國已成美國及其盟友所圍困的孤鳥，且尚無力主張「伐兵」，那麼，要伐兵，將「吃不完，兜著走」。

估算情勢，眼前中國勢必走「伐謀」與「伐交」；而這兩者亟需戰略定力與戰略耐心。中國境內失去耐心的自然是大有人在，但絕不是掌權的習近平。當然，如果台灣多數人因為北京綿密的心理戰就搖白旗，讓北京不費一兵一卒白白占便宜，那也僅能說是：自作孽，不可活。

攤開亞太地圖看，把中國和它與周邊國家當前的互動關係拿幾樣來檢視，應該少有人會對中國當前的處境產生樂觀：

（一）中美關係

強力反對台獨的中國媒體《多維新聞網》在2月19日刊出了兩則新聞稿：「西媒：美航母進南海意在警告中國」與「特朗普南海試探中國北京罕見無回應」，而2月23日有「特朗普最新表態：中國是貨幣操縱冠軍」。北京不是主張九段線內的南海是它的主權範圍與核心利益，而美國是域外的第三者嗎？那麼，對於川普一手船堅砲利，一手經貿壓迫的進逼，北京又何以噤聲？

北京向來主張九段線內的南海是主權範圍與核心利益，而美國是域外的第三者，但對於川普一手船堅砲利，一手經貿壓迫的進逼，北京卻是噤聲。（EPA）

（二）中韓關係

中國反對韓國佈署「終端高空防禦飛彈（THAAD，薩德）」的態度十分堅定與激烈。由於薩德佈署在韓國樂天集團所轉讓的高爾夫球場用地，中方一度威脅欲以商業制裁在中國有很多投資的樂天集團。中方的鷹派揚言，「面對韓國政商界人士的挑釁行為，中國自然有必要讓他們認識到，冒犯中國人的成本和代價是高昂的。」但2月20日前後，韓國樂天財團卻做出了最新表態稱，該集團把旗下高爾夫球場轉讓給韓國軍方用於部署薩德反導系統的立場沒有變化。這下子，北京將陷入戰略的兩難情境。

（三）中印關係

《多維新聞網》2月22日的分析稿：「中印對峙一再升級 戰略對話能有突破？」；2月23日「印痛擊一帶一路軟肋 北京大事化小隱憂重重」。所謂「柿子挑軟的吃」，顯然，北京了解，印度還不是軟柿子。如此看，北京倒是理解其自身深陷的艱難處境，其心境絕非中國憤青或民族主義者所能參透者。

（四）中朝關係

2月13日，朝鮮具有接班人血統身份的金正男在馬來西亞遇刺身亡。消息傳出，中國即向中朝邊境增派1,000名邊防軍，為防突發事件。接著2月18日，商務部宣布暫停進口朝鮮原產煤炭的命令。《華盛頓郵報》說，金正男被暗殺後，北京高層瀰漫著震驚和沮喪的氣氛；官員和專家們說，如果刺殺金正男的確是金正恩下令的，那將被視為對保護金正男多年的中國當局的一種羞辱。

北京的官員和專家們表示，如果刺殺金正男的確是金正恩下令的，那將被視為對保護金正男多年的中國當局的一種羞辱。（AFP）

北朝鮮去（2016）年，先後兩次進行核爆實驗、多次試射導彈，雖然受到聯合國的經濟制裁，但北京並沒有真正徹底執行。這一次，北京顯然被激怒了。 不過，今年5月14－15日中國國家主席習近平要舉辦「一帶一路」國際合作高峰論壇，而十一月將召開權力班換血的中國共產黨第十九次全國代表大會。這兩場外交大戲，不僅關乎習近平的威勢，也涉及面子。對於習近平而言，眼前，「十九大」的穩定舉行，不添亂，是首要的關切。北京既怕外部勢力搗其蛋，其面對金正男的猝死而對朝鮮所祭起的經濟制裁，應情非得已。在這種情況下，「那壺不開，提哪壺？」北京怎可能再無厘頭地主動挑起和周邊國家的衝突？

而台灣主張不挑釁的維持現狀，固難為北京所接受，但在大局的考量下，它能不隱忍嗎？

「一帶一路」是習近平上台後，兼及內政、經濟與外交需求的壯舉。實踐此計畫，最需長期的和平穩定之周邊環境。眼看五月的大戲即將開演，眼前應已進入密集確認大國領袖邀約情況的忙季。北京對朝鮮半島的制裁，應只是個低度的反應，其目的是做做樣子，相信北京會很快地見好就收。依此論之，所謂北京可能會對蔡英文兩岸維持現狀失去耐性的說法，恐怕不會是真相，而只是中方為了要施展對台心理戰所刻意建構出來的集體幻覺。