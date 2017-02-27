自由開講》再談催生「學術倫理辦公室」

◎林志忠

台大論文造假案首階段調查和懲處工作，已暫告一段落，再來科技部和教育部將接手調查。台大公布的報告，信者恆信，不信者恆不信；兩部將來的調查結論，很可能也會面臨類似的質疑。因此，國內應催生專責的「學術倫理辦公室」。

台灣欲成為科技和學術強國，應催生專業、專責的「學術倫理辦公室」！（記者蕭玗欣攝）

研究行為不端案件的調查工作是一項極為專業和繁瑣的事務，一旦醜事發生時，若僅依賴各大學臨時組成的調查委員會，委員既無實務經驗，又缺（不熟悉）法條規章，再加上來自輿論的緊迫壓力，要求這些委員做出公平、公正，符合法律規範和程序正義的專業調查與結論報告，未免緣木求魚。再則，在公眾既要求快速有調查結果，又認為校方大概會偏袒自家人的預設立場下，調查委員會難免於裡外不是人，甚至有些委員會覺得自己只是不巧被趕鴨子上架，勉強擔任這個職務。許多年來，類似的事情一再在發生了學術醜聞的大學間重複上演。結果是，不但沒能妥善處理好論文造假案件，浪費了許多委員的寶貴精力和時間，又加重了公眾對高教的不信任感，還未能減少造假行為。

像這次案件，要組成一個適任的調查委員會已屬不易，而事實上卻是，折衷現有法規和慣例，台大組成了兩個院級委員會，一個特別委員會，科技部及教育部也各組成一個委員會，總共五個委員會，加上台大校教評會，參與其事。組成這諸多委員會，難免備多力分、疊床架屋，並造成個個委員會都不夠專業，都覺得力有未逮，權責有限且不明確。

因此，成立一個獨立於教育部和科技部的高層級專責「學術倫理辦公室」是必要的。理由有四：

（一）大學的研究經費，除了來自科技部之外，也來自教育部、經濟部、文化部等等部會，和私人企業的產學合作。

（二）學術倫理案件除了審議論文是否造假之外，還有後續懲處，如當事人是否停職或解聘，學位是否撤銷等，這些事項都跟教育部有關，但在科技部職權之外。

（三）可以減低人情壓力，做出更為專業的調查報告和懲處建議，免於包庇。

（四）承擔推動學術倫理教育的工作，警示和防患於未然。

台灣欲成為科技和學術強國，應催生專業、專責的「學術倫理辦公室」！

（交通大學物理研究所特聘教授）

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