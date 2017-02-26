自由限時批》川普打臉金正恩 腳又踢中國？！

川普曾一再宣稱中國有責任遏止北韓「搗彈」，但卻坐視縱容北韓的囂張行為，影響東北亞區域的和平安定。圖為中國國家主席習近平（左）及北韓領導人金正恩（右）。（美聯社資料照）
◎杭東
川普這回恐真的來硬的了！像近來一方面揚言將進行美國史上「最偉大的擴軍行動」（也要成為全球擁有最多核武的國家），一方面再嗆中國是操縱匯率的「總冠軍」，要北京走著瞧！另則悍拒與金正恩會談，認「為時已晚」！顯然，美中在貿易和軍事上（朝鮮半島、南海），正是山雨欲來風滿樓！
川普曾一再宣稱中國有責任遏止北韓「搗彈」，還表示若北京願意，便可「輕而易舉」解決該問題，然卻坐視縱容北韓的囂張行為，影響東北亞區域的和平安定。例如本月12日平壤再度試射中長程彈道飛彈，以及金正恩疑似下令以ＶＸ神經毒劑謀殺胞兄金正男，基本上已與恐怖攻擊無異。在類此接連的挑釁下，川普的態度轉趨強硬，並表示與金正恩會談「為時已晚」。使原定下月初赴紐約，與美國前官員舉行《核子架構協議》會談的北韓使節，在近日已遭到美國國務院拒絕發給簽證！
再者，今天的媒體報導，北韓領導人金正恩胞兄金正男遭刺殺身亡，所有調查目標都指向是北韓指使，傳金正男是中國「培養」多年的金正恩備胎，因而惹怒中國，宣佈加大對北韓制裁，包括停止從北韓進口煤炭等，北韓更大力抨擊中國，兩國交惡成為國際重要新聞之一。但最新的消息卻指出，這一切攏是假的，兩國交惡只是一場「秀」，其實，光是在禁止進口煤炭事件上，中國已提前支付違約金給北韓。
另據南韓《朝鮮日報》報導，馬來西亞警方日前宣布，44歲的北韓大使館二等秘書玄廣松（Hyon Kwang Song，譯音）為金正男案重要嫌犯。中國外交部發言人耿爽卻在同日例行記者會上回應，僅是「保持關注」，而中國官媒《中央電視台》則沒有報導馬來西亞警方記者會，也只播出北韓大使館批判馬國政府的主張云云。
川普最近接受媒體專訪強調，北韓屢次試射彈道飛彈「是非常危險的情況」，希望儘速在日本、南韓等盟國設立「戰區高空防禦系統（THAAD，薩德）」，以保護美國盟邦安全。並認為北京應負起責任解決。
由於中國無視國際法，又屢在南海人工島礁及武裝舉措，亦令川普十分不滿，他在近日的美國共和黨保守政治行動會議（Conservative Political Action Conference）發表談話時，就揚言未來不會有任何人敢惹美國。他將進行美國史上「最偉大的擴軍行動！美國在「進攻、防守、各方面，（軍隊）將更大、更好、更強！川普在上個月已簽署行政命令，承諾提供五角大廈更多軍事資源，美國陸海空及海軍陸戰隊，也在本月初向國會喊話，要求增加軍費，以因應南海危機。
就在川普宣示擴軍行動當天，美軍亦罕見地在「南海」發布新聞稿，以官方推特及臉書公布多張卡爾文森號（USS Carl Vinson）與F/A-18等艦載機，在南海進行演訓的照片，並透露這次航母打擊群的任務，可能航行至中國人造島礁的12浬範圍內，挑戰中國片面聲稱的南海主權，可見川普政府的整軍經武決心！
至於川普最近嗆中國是操縱匯率的「總冠軍」，則已獲跨黨派的國會議員支持，共和黨籍的參議員葛拉罕姆和民主黨籍參議員莎欣等，均表支持。因一項數據顯示，北京當局實際上一直動用外匯存底來捍衛人民幣匯率。截至去年為止的過去3年，人民幣兌美元重貶13%，但今年1月人民幣兌美元升值0.9%，為去年3月以來最大漲幅。另據《華爾街日報》報導，美國參議院共和、民主兩大黨領袖正草擬擴增美國外商投資委員會（CFIUS）權限的法案，要求更嚴格審查中國對「科技業」的投資，或審查外資時須納入「經濟因素」的考量，為國家安全及科技敏感產業把關。
川普近日在接受其他媒體專訪時，又再對北京嗆聲，「我認為他們（中國）是操縱匯率的總冠軍，所以我並沒有縮回去，讓我們走著瞧」。他同日會見美國汽車、鋼鐵、科技等逾廿家製造業大廠執行長時，也主動談到美國貿易赤字問題，公開點名中國和墨西哥是美國貿易逆差主要來源，故美國華府「必須有所作為」！
他並指出，中國加入WTO（世界貿易組織）後，美國有高達七萬家工廠關門，「我一直以為這數字不是對的，但實際恐超過此數字」；聯邦政府部門將透過稅改及貿易政策，把流失的製造業工作帶回來。美國去年最大商品貿易逆差國是中國，對中貿易逆差占總額近一半、高達3470億美元。
目前白宮新設置的國家貿易委員會，將與現有的國家安全會議（NSC）、國家經濟會議（NEC）及國內政策會議（Domestic Policy Council）協力合作，以強化軍事與經濟力量，來達成美國強大的願景。
而負責國家貿易委員會的經濟學者納瓦洛（Peter Navarro），則是出名的對中貿易強硬鷹派，更主張對中國祭出高關稅制裁。其著作「臥榻之虎」（Crouching Tiger: What China's Militarism Means for the World），就詳述中國強軍發展對世界的影響，亦曾提到，中國霸凌台灣、欺負菲律賓，就像惡霸流氓一樣，而美國對台灣的政策有明確立場，就是支持「台灣關係法」與「六項保證」。另一著作「致命中國」（Death by China: How America Lost its Manufacturing Base），還拍攝成紀錄片。
綜合近來川普政府團隊頻頻在軍事和貿易出招觀察，不難發現情報靈光，且行動迅速，亦將北京在朝鮮半島、東海或南海的軍經意圖和動作，瞭若指掌，知己知彼，看來北京要不動如山，難了！