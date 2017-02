自由限時批》川普打臉金正恩 腳又踢中國？！

川普曾一再宣稱中國有責任遏止北韓「搗彈」,但卻坐視縱容北韓的囂張行為,影響東北亞區域的和平安定。圖為中國國家主席習近平(左)及北韓領導人金正恩(右)。(美聯社資料照)

川普這回恐真的來硬的了!像近來一方面揚言將進行美國史上「 最偉大的擴軍行動」(也要成為全球擁有最多核武的國家), 一方面再嗆中國是操縱匯率的「總冠軍」,要北京走著瞧! 另則悍拒與金正恩會談,認「為時已晚」!顯然, 美中在貿易和軍事上(朝鮮半島、南海),正是山雨欲來風滿樓!

川普曾一再宣稱中國有責任遏止北韓「搗彈」,還表示若北京願意, 便可「輕而易舉」解決該問題,然卻坐視縱容北韓的囂張行為, 影響東北亞區域的和平安定。例如本月12日平壤再度試射中長程彈 道飛彈,以及金正恩疑似下令以VX神經毒劑謀殺胞兄金正男, 基本上已與恐怖攻擊無異。在類此接連的挑釁下, 川普的態度轉趨強硬,並表示與金正恩會談「為時已晚」。 使原定下月初赴紐約,與美國前官員舉行《核子架構協議》 會談的北韓使節,在近日已遭到美國國務院拒絕發給簽證!

再者,今天的媒體報導,北韓領導人金正恩胞兄金正男遭刺殺身亡, 所有調查目標都指向是北韓指使,傳金正男是中國「培養」 多年的金正恩備胎,因而惹怒中國,宣佈加大對北韓制裁, 包括停止從北韓進口煤炭等,北韓更大力抨擊中國, 兩國交惡成為國際重要新聞之一。但最新的消息卻指出, 這一切攏是假的,兩國交惡只是一場「秀」,其實, 光是在禁止進口煤炭事件上,中國已提前支付違約金給北韓。

另據南韓《朝鮮日報》報導,馬來西亞警方日前宣布,44歲的北韓 大使館二等秘書玄廣松(Hyon Kwang Song,譯音)為金正男案重要嫌犯。 中國外交部發言人耿爽卻在同日例行記者會上回應,僅是「 保持關注」,而中國官媒《中央電視台》 則沒有報導馬來西亞警方記者會, 也只播出北韓大使館批判馬國政府的主張云云。

川普最近接受媒體專訪強調,北韓屢次試射彈道飛彈「 是非常危險的情況」,希望儘速在日本、南韓等盟國設立「 戰區高空防禦系統(THAAD,薩德)」,以保護美國盟邦安全。 並認為北京應負起責任解決。

由於中國無視國際法,又屢在南海人工島礁及武裝舉措, 亦令川普十分不滿,他在近日的美國共和黨保守政治行動會議(Co nservative Political Action Conference)發表談話時, 就揚言未來不會有任何人敢惹美國。他將進行美國史上「 最偉大的擴軍行動!美國在「進攻、防守、各方面,(軍隊) 將更大、更好、更強!川普在上個月已簽署行政命令, 承諾提供五角大廈更多軍事資源,美國陸海空及海軍陸戰隊, 也在本月初向國會喊話,要求增加軍費,以因應南海危機。

就在川普宣示擴軍行動當天,美軍亦罕見地在「南海」發布新聞稿, 以官方推特及臉書公布多張卡爾文森號(USS Carl Vinson)與F/A-18等艦載機,在南海進行演訓的照片, 並透露這次航母打擊群的任務,可能航行至中國人造島礁的12浬範 圍內,挑戰中國片面聲稱的南海主權, 可見川普政府的整軍經武決心!

至於川普最近嗆中國是操縱匯率的「總冠軍」, 則已獲跨黨派的國會議員支持, 共和黨籍的參議員葛拉罕姆和民主黨籍參議員莎欣等,均表支持。 因一項數據顯示, 北京當局實際上一直動用外匯存底來捍衛人民幣匯率。 截至去年為止的過去3年,人民幣兌美元重貶13%,但今年1月人 民幣兌美元升值0.9%,為去年3月以來最大漲幅。另據《 華爾街日報》報導,美國參議院共和、 民主兩大黨領袖正草擬擴增美國外商投資委員會(CFIUS) 權限的法案,要求更嚴格審查中國對「科技業」的投資, 或審查外資時須納入「經濟因素」的考量, 為國家安全及科技敏感產業把關。

川普近日在接受其他媒體專訪時,又再對北京嗆聲,「我認為他們( 中國)是操縱匯率的總冠軍,所以我並沒有縮回去,讓我們走著瞧」 。他同日會見美國汽車、鋼鐵、科技等逾廿家製造業大廠執行長時, 也主動談到美國貿易赤字問題, 公開點名中國和墨西哥是美國貿易逆差主要來源,故美國華府「 必須有所作為」!

他並指出,中國加入WTO(世界貿易組織)後, 美國有高達七萬家工廠關門,「我一直以為這數字不是對的, 但實際恐超過此數字」;聯邦政府部門將透過稅改及貿易政策, 把流失的製造業工作帶回來。美國去年最大商品貿易逆差國是中國, 對中貿易逆差占總額近一半、高達3470億美元。

目前白宮新設置的國家貿易委員會,將與現有的國家安全會議(NS C)、國家經濟會議(NEC)及國內政策會議(Domestic Policy Council)協力合作,以強化軍事與經濟力量, 來達成美國強大的願景。

而負責國家貿易委員會的經濟學者納瓦洛(Peter Navarro),則是出名的對中貿易強硬鷹派, 更主張對中國祭出高關稅制裁。其著作「臥榻之虎」(Crouch ing Tiger: What China's Militarism Means for the World),就詳述中國強軍發展對世界的影響,亦曾提到, 中國霸凌台灣、欺負菲律賓,就像惡霸流氓一樣, 而美國對台灣的政策有明確立場,就是支持「台灣關係法」與「 六項保證」。另一著作「致命中國」(Death by China: How America Lost its Manufacturing Base),還拍攝成紀錄片。

綜合近來川普政府團隊頻頻在軍事和貿易出招觀察, 不難發現情報靈光,且行動迅速,亦將北京在朝鮮半島、 東海或南海的軍經意圖和動作,瞭若指掌,知己知彼, 看來北京要不動如山,難了!