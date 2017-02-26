自由開講》黨國教育讓一些人反對拆銅像

鄧鴻源

臉書粉絲專頁「我是中壢人」日前舉辦直播投票， 調查網友是否支持拆光蔣介石銅像，結果3小時內反對人數破萬， 遙遙領先支持的票數。創辦「我是中壢人」 的桃園市議員王浩宇看到投票結果忍不住直呼「這個國家好恐怖」。



之所以如此，主因是國民黨長期實施黨國教育洗腦的結果， 何況某些藍營媒體與人士也常說，評斷一位領袖的功過， 應當是全面性的，客觀的。蔣介石在那個威權專制的時代， 有他過失的地方。 但是我們也不應當忽視他領導北伐抗戰的功業和保住台灣免於淪入共 產黨之手的功勞， 更不應該完全無視於他對台灣教育和農工商業發展的貢獻。 民進黨的轉型正義只看到蔣介石「過」的一面，對他的「功」 的一面隻字不提。從毀棄銅像，拆掉中正紀念堂， 到提議新台幣改版，這一連串仇恨的言語和行動， 自以為是轉型正義， 卻完全忽視了片面的轉型正義已經傷害了許多感恩兩蔣父子的泛藍民 眾感情，更讓人對民進黨的霸道行為感到厭惡。



這種似是而非的論調一再老調重彈，無非是替蔣介石聞過是非。 如果蔣某人對某些事有功，能掩蓋下令屠殺無數人的罪刑， 那麼希特勒是否也可以將功抵罪？ 畢竟希特勒也曾經有功於德國人民。 蔣某人領導北伐與對日抗戰的功業又與台灣有何關係？ 他有如史達林一樣將德軍趕出領土並消滅他們嗎？ 說他保住台灣免於淪入共產黨之手，更是荒謬， 畢竟當年台灣是美國勢力範圍，中共膽敢侵犯嗎？ 他們又有那能力嗎？當年中共進攻金馬時還租用民間破爛漁船， 奢談進犯台灣？反倒是美國曾勸蔣某人放棄金馬， 因為金馬與大陸近在咫尺，是中共的勢力範圍，蔣某人一意孤行， 想拖美國下水，為自己取得反攻基地，不顧台灣人死活。 台灣人幹嘛與他一起反攻大陸？畢竟是國共兩黨有仇恨， 台灣與中共有何仇恨？為何也拖台灣下水？



在二二八事件與白色恐怖中， 蔣某人父子曾經犯下許多不可饒恕的人道罪刑， 至少有數萬名台灣與中國各行各業的菁英人士與人民死得不明不白， 與希特勒、史達林與毛澤東屠殺菁英人士與人民的暴行相比， 可說毫不遜色，令人髮指，人神共憤，這樣說是「保護」 台灣免於被赤化嗎？這樣還能被吹捧為「民族救星」與「世界偉人」 嗎？為何我們還蓋宏偉紀念堂、在各機關學校豎立銅像、 在鈔票印肖像等紀念他？居然還有人說，毀棄銅像、 拆掉中正紀念堂、提議新台幣改版等，這一連串的轉型正義是「 暴行」，已經傷害了許多感恩兩蔣父子的泛藍民眾感情？ 如果這樣做是暴行， 那麼蔣某人與國民黨在二二八事件與白色恐怖中屠殺那麼多人又怎麼 說？誰比較可惡？為何鄭捷「只」殺幾個人，眾人皆曰可殺， 那麼曾經造成無數台灣人與大陸人家破人亡的獨裁者， 國府反而蓋宏偉紀念堂、在各機關學校豎立銅像、 在鈔票印肖像等紀念他？試問，有道理嗎？

在二二八事件與白色恐怖中，蔣某人父子曾經犯下許多不可饒恕的人道罪刑，至少有數萬名台灣與中國各行各業的菁英人士與人民死得不明不白，這樣說是「保護」台灣免於被赤化嗎？這樣還能被吹捧為「民族救星」與「世界偉人」嗎？（資料照，記者蔡淑媛翻攝）



總之，沒有真相，沒有元兇，就沒有轉型正義， 許多人始終會活在被黨國教育洗腦的時代， 以後學生繼續歌頌獨裁者的事件，以及郭冠英辱罵台灣人的劣行等， 就都可能重演，台灣的國家認同也將繼續錯亂，無法大步向前邁進。 德國就是徹底落實轉型正義，所以才能大步向前邁進， 各方面表現均令人讚嘆。為何我們不能見賢思齊？

（作者為大學教授）

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