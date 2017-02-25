自由限時批》台灣恐須對IS提高警覺！

多個國家皆已加強打擊伊斯蘭國勢力，最近傳出一名印尼女外勞涉嫌加入伊斯蘭國遭到遣返，我國國安部門應提高警覺加以防範。（路透）

◎辛文

在台灣政府與美國聯邦調查局（FBI）合作下，於近日逮捕一名在台灣工作的印尼女外勞，因涉嫌加入「伊斯蘭國」（Islamic State/IS），而遭遣返雅加達，接受當地反恐單位審訊；據印尼官員透露，在台灣除了這名女外勞外，仍有多名疑似加入IS的印尼人正被監控中。但類此案子十分特殊，亦為台灣首例，益發受到高度關注，值得我方提高警覺，以防患未然！

據媒體報導，印尼移民局發言人阿貢表示，涉嫌加入IS的印尼移工大部分在中東地區工作，台灣向來不是激進穆斯林活動據點。因此，此案例「很不尋常」。我們的國安單位更不能掉以輕心！

由於台北市即將在今年8月間舉辦第二十九屆夏季世界大學運動會，參加的地區國家多達30個，並分別在臺北市、新北市、桃園市、新竹市等地，均有競賽活動，屆時自是熱鬧可期；但因其中有美英俄羅斯德法日等國的選手參加，亦可說是IS的目標對象，自須嚴加保護。

事實上，在2015年11月25日台灣的中華民國國旗竟然出現在伊斯蘭國的影片中，就曾引起民眾的騷動，有人說台灣很和平怎麼會被點名，也有人擔心台北101或台北車站會成為攻擊目標。當時馬政府的官員則端出國際反恐評比，140國台灣占第113名，並非重要目標；至於有沒有恐怖份子隱身國內？時任內政部長陳威仁說，疑似IS的人，目前國內沒有這方面情資，但國安單位則強調，嚴陣以待！

然則，去年十月初卻驚傳，IS在全球列出4,000餘位的綁架對象，其中竟有69位是台灣人，震驚各界。對此，國安局表示，已於第一時間緊急通報總統蔡英文，並加強監控恐怖分子動向，提高戒備。

不過，時任國安局第三處處長楊裕順則在立法院表示，那是2001年的名單，且國安局比外交部還早獲得訊息，也已清查過，一半以上並不存在，楊裕順更表示，國安局掌握了最新名單，而其中沒有台灣人云云。

另據媒體報導，美國等國對「伊斯蘭國」（ISIS）發動「堅定決心」（Inherent Resolve）作戰，台灣也被視為「堅定決心」作戰官網參與國之一。但外交部長李大維卻認為有諸多理由，可資說明台灣不應是IS的對象。其一，台灣是位在東亞、四面環海的海島國家，與伊斯蘭國所在之中亞距離相距甚遠，相差1萬多公里。

其次，是台灣沒有難民問題，不像在歐洲可以難民潮的方式混入法國；再者，更不會（也沒辦法）大費周章把飛彈射向台灣；而若想直接夾帶炸彈上飛機、甚至直接入境，那絕對是不可能的事。

此外，台灣的政治環境相對穩定，除了基本的政黨角力、政客口水戰外，並沒有宗教衝突、種族歧視、治安紊亂等現象，國人也大多有民主素養。因此，IS想要直接在台灣招兵買馬，將難上加難。況且台灣參與國際反恐活動，但僅限於人道與醫療援助，並未實際派兵參與戰爭。

諸此的說法，皆能言之成理。

但問題是，不該發生的還是發生了，不該來的還是來了。這名叫特莉（Tri Astiningsih）的34歲印尼女子，居然仍能到台灣當外勞。而且還是FBI發現與台灣連繫合作遣返雅加達的。足見再密的蛋仍然有「縫隙」的。

簡言之，台灣應如孫子兵法所說：「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」。顯然，國安部門須加強「危機意識」，而國人則更應有「憂患意識」，才能防範看不見的敵人！