日本自由行》《小精靈》之祖中村雅哉的遊戲人生

岩谷想到要開發讓女性或情侶約會時也能樂於接近的遊戲，不但操作簡單玩起來沒壓力，還要色彩繽紛、造形可愛。有一天岩谷叫了披薩外賣，吃著吃著看到缺了一角的披薩突然靈光一閃，張口大開的《小精靈》就這樣誕生了。

林翠儀

日本遊戲軟體大廠「南夢宮」（namco）創辦人中村雅哉，在今年1月以91歲高齡過世。對年輕的電動玩家來說，中村的名聲或許沒有前年過世的任天堂前社長岩田聰來得響亮，但他催生的經典遊戲《小精靈》，不但是日本團塊世代的共同記憶，至今仍是遊戲界的傳奇神作。

《小精靈》是南夢宮在1980年推出的街機遊戲，日文稱為《パックマン》英語直接音譯為「Pac-Man」。街機就是公共娛樂場所投幣式遊戲機台，它一上市就馬上造成轟動並且席捲全球，根據記錄1980年上市後的7年內共銷售了293,822台，2005年正式獲得金氏紀錄認證為「全世界最成功的投幣式機台」。

南夢宮創辦人、「小精靈之祖」中村雅哉。（http://blog.goo.ne.jp/kerorogoogoo/e/f964d377cd25e66ad5d8188e6995b0a8）

1980年上市的《小精靈》街機，右為日本版，左為數月後登場的美國版。（http://worldgames.blog.jp/archives/1028390693.html）

身為南夢宮老闆的中村也因此被歐美稱為「小精靈之父」，但事實上，中村並不是《小精靈》的生父，真正的生父是現任東京工藝大學的教授岩谷徹，他是南夢宮王牌遊戲設計師之一。

岩谷徹為了設計當時最流行的彈珠台，1977年大學畢業後進入南夢宮，可惜因為專利取得的問題無法圓夢，岩谷只好轉而設計類似彈珠台玩法的電子遊戲，但起初設計的數套遊戲並未走紅。當時日本太東公司（Taito）在1978年推出的《太空侵略者》，帶動了街機的「戰爭風」，許多遊戲均以射擊為主題。戰爭風街機充滿肅殺之氣，讓女性卻步，岩谷想到要開發讓女性或情侶約會時也能樂於接近的遊戲，不但操作簡單玩起來沒壓力，還要色彩繽紛、造形可愛。有一天岩谷叫了披薩外賣，吃著吃著看到缺了一角的披薩突然靈光一閃，張口大開的《小精靈》就這樣誕生了。

《小精靈》生父岩谷徹已轉任教職，2015年美國3D科幻電影《世界大對戰》（Pixels），特別安排了「岩谷教授」的角色，請岩谷本人自己擔綱，岩谷在劇中被自己創造的小精靈咬到右手，大叫「宰了這傢伙」。（http://cinema.pia.co.jp/news/166930/62731/）

《小精靈》玩法很簡單，主角小精靈穿梭在藍色的迷宮內，只要被4隻怪獸逮到了就GAME OVER，不過小精靈只要吃了迷宮內的大力丸，就能呈現無敵狀態反咬怪獸。這種前所未有的發想，讓人耳目一新，甚至成為經典。有句財經用語「反噬防禦」（Pac-man defense），這是一種反收購的行動，以公開收購敵對公司的股票進行對抗，「Pac-man 」的語源來自《小精靈》。

中村是南夢宮的創辦人，而且比岩谷足足大了30歲，所以本文稱中村為「小精靈之祖」應該不為過。事實上，中村放手讓公司的年輕設計師自由開發遊戲，尊重年輕人的創意，公司充滿了「挑戰新事務」及「創造有趣的東西」氣氛，岩谷也把中村當做父親一樣尊敬。

中村於1925年出生於東京神田，是位土生土長的「江戶子」，家裡世代經營「鐵砲店」，到他父親那一代專門修理空氣槍，由於經營槍砲相關行業受到法律嚴格規範，讓中村覺得很不自由，對繼承家業興趣缺缺，後來他進入橫濱工業專門學校（現橫濱國立大學）造船科，希望能當一名船員，卻因視力不佳而放棄。

30歲那年，中村把家中倉庫擺放的2台木馬改造成可上下擺動的電動木馬，然後放到橫濱松屋百貨店的頂樓供小朋友騎乘，1次收費5圓，這讓他攢了一筆創業基金於1955年創立了中村製作所，專門製作百貨公司頂樓的遊具。

中村在百貨公司頂樓設的電動木馬，為他鋪下通往電玩開發之路。（http://bandainamcoent.co.jp/corporate/history/namco/）

中村信奉「遊戲人生」，經常引用荷蘭學者約翰．赫伊津哈著作《遊戲人》（Homo Ludens）的理論，強調遊戲是人類非常重要的一種慾望，對於文化與社會發揮重要的影響。

「創造遊戲」也是南夢宮的宣傳標語。 創業成功的中村畢生投入遊戲的創作事業，他在1974年收購美國電子遊戲公司「雅達利」（Atari）的日本分公司，開始進軍街機事業，1977年以中村製作所的英文縮寫，將公司名稱變更為「namco」。除了1980年推出的《小精靈》之外，1983年的《鐵板陣》（ゼビウス）、《貓捉老鼠》（マッピー）都是南夢宮的經典街機。

1977年將公司名稱「中村製作所」更名為「namco」進軍電玩市場。（http://bandainamcoent.co.jp/corporate/history/namco/history50.php）

已故的任天堂前社長岩田聰曾經透露過一段中村與任天堂老闆山內溥「結怨」的秘辛。

事情發生在1983年前後，任天堂正要推出第一代家用電視遊樂器，也就是我們俗稱的「紅白機」。當時中村看好紅白機潛力想積極進軍這塊市場，但任天堂為了掌控紅白機軟體市場實施了執照制，南夢宮還沒取得任天堂的軟體開發執照，便私下破解紅白機並擅自開發了專用遊戲軟體。這件事惹得任天堂老闆山內溥相當不悅，兩人發生了爭執，據說雙方結下的樑子至今都還沒完全化解。岩田聰說，南夢宮私下破解紅白機，在完全沒有任何官方資料下，竟然能解析出紅白機的CPU、聲音和畫面顯示的構造，功力驚人。傳說1994年SONY推出家用遊樂器「PlayStation」之前，南夢宮也有意開發自己品牌的家用遊樂器，但中途作罷，因為與任天堂結了樑子，所以中村轉向協助SONY開發軟硬體。

南夢宮的紅白機遊戲軟體，現在都成了網拍的懷舊逸品。（http://auctions.c.yimg.jp/img369.auctions.yahoo.co.jp/users/9/9/2/0/beep_shop-img600x450-14006681916ncfzu14103.jpg）





2001年推出的《太鼓達人》也是南夢宮的經典投幣式遊樂器之一。（http://bcaweb.bai.ne.jp/miyooo/TAIKO.html）

中村的遊戲人生並沒有因為遊戲軟體事業成功而故步自封，也沒有因為年齡增長而停滯，1996年已經年逾70的他，竟然斥資30億圓，買下了破產的老牌電影公司「日活」，自己擔任社長。「日活」在1960年代推出許多經典電影，旗下的石原裕次郎、吉永小百合、赤木圭一郎及小林旭等人，均是紅極一時的「青春偶像」。熱愛電影的中村以南夢宮跨足電影業，自稱是一種「純消遣」，但他並非只是砸錢買樂子，而是透過重振一家倒閉的公司來考驗自己的經營能力。

2000年他還捐給東京藝術大學及慶應大學總額約4億圓的私人財產，希望大學培養新一代的電影產業人才。 2005年南夢宮和玩具大廠萬代合併為「萬代南夢宮」，高齡80歲的中村出任最高顧問一職。2010年他和《小精靈》同時獲得美國的「國際電玩殿堂」（IVGHOF）表揚，成為5大電玩先驅之一。

萬代南夢宮在2015年4月開放《小精靈》、《鐵板陣》等17個80年代經典遊戲的IP，讓玩家自由進行二次創作。詳情請見官網：https://open.channel.or.jp/