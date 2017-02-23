自由限時批》土豪哥的「毒趴」命案，司法和社會觀感差很大！

杭東

震驚社會的W飯店「毒趴」命案偵結，檢方依違反《藥事法》提供禁藥致人於死，僅將「土豪哥」朱家龍起訴求刑12年，此和社會觀感差很大！猶定調郭女下體紅腫非因性侵，而是「婦女病」所造成，益發引起外界更多疑慮和議論。 首先，是如此重大的「毒趴」命案，牽連株廣，檢方卻僅求刑12年，頗與一般看法有落差，況且若經法院三審，就算判12年，亦等於只有坐6年牢（監獄表現良好，可減半提前出獄）；加上「土豪」家財萬貫，請得起一流律師，往返的辯審過程拖長，俟社會淡忘，說不定刑期還會更輕，更不足「以儆效尤」！令人憂心。

土豪哥W飯店毒趴案，死者父親質疑女兒郭姓小模生前清醒且遭強迫餵毒。（記者鄭鴻達攝）

再者，我們的司法往往對加害人重「人權」，卻忽視被害人的「人權」和家屬、親友感受，更是重要！像此次土豪哥被裁定在新店戒治所獨居舍房，接受觀察勒戒，復為他「量身打造」尿桶，日子過得愜意，猶向檢方抱怨「很無聊」，期盼能在228連假前重獲自由等，諸此，有何「警惕、教訓作用」耶？！

復次，檢方在調查後卻排除是「性侵、雜交」等各種性交行為造成，而是「婦女病」引起，社會一片嘩然。 綜合網友的質疑要點，包括專案小組使用的「多波域光源儀」（Alternative Light : Source，簡稱ALS），偵測靈敏度有限，若使用450nm波長照射，且命案現場精液被稀釋約十分之一，恐怕偵測不出精斑；且媒體曾報導W飯店未保留命案現場，「除了一開始阻擋警方進去，所有犯罪跡證也早已清掃一空」，致採證上恐有不足。

同時，檢方指出郭女下體未驗出「土豪哥」等在場男性的DNA。而此用一般的漂白水，就能破壞DNA。據新聞報導檢方曾發現「死者身體已經被清洗過」，若有高人指點刑事微跡蒐證的秘訣，事先備有過錳酸鉀／過氧化氫等等高氧化能力的化學物質，將被害人身體部位以及私處多次刷洗，最後再用水沖乾淨，即可徹底除去DNA。 此外，檢方表示郭女下體紅腫是「婦女病」，也沒說清楚是哪一種婦女病，而「毒趴」現場則有供應保險套、潤滑液，若「陰道被戴保險套的抽插到紅腫發炎」，一樣也可叫「婦女病」，豈非怪怪的；顯然，檢方欲排除「性侵」，恐須有更強的說服力！

美國著名的大法官何姆斯（Oliver W. Holmes）有句名言：「法律的生命不是邏輯，而是經驗」！

誠可為我們的司法官（檢察官、法官等）借鏡。 今天有部分的立委與被害人家屬開記者會，就痛責W飯店對案發期間可察覺的異狀未當下通報，更在事後破壞現場，未善盡企業責任，郭父更懷疑女兒最後是在清醒狀況下，被強迫餵毒致死等等，多少也反應了社會的觀感。在在顯示此一「毒趴」命案後果的嚴重性！ 簡言之，若往後的飯店、酒店、KTV等特定場所，都循W飯店模式處理類似案件，豈非更「毒」害社會？！是以，行政院及立法院都應儘速修法，賦予企業主對毒品有提高警覺並通報的義務，對未盡通報義務的業者，最重可勒令停業，切勿讓此類場所，成為毒品的化外之地！並儘早補破網至要。

如今台灣毒品氾濫，不僅侵入校園，甚至流進軍中，簡直目無法紀！而像「毒趴」命案者，更是令人髮指！若要打贏毒品戰爭，自須全國總動員，舉國上下的共同努力，當局更要有全方位的查禁、管教、立法、執法、醫療等作為，而司法（檢察情治單位、法院）部門，尤須加把勁，才能有效遏阻和禁絕！